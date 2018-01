Nejzajímavější závody z naší termínovky: vybere si každý

Ohodnoďte závod Dejte vědět ostatním, jak se vám závod líbil, díky tomu při jeho dalším ročníku budou už předem vědět, co od něho mají čekat. Ohodnoťte závod přímo v naší termínovce! Jak na to? Podle termínu si závod vyhledejte, rozklikněte ho, pod podrobnostmi o něm najdete možnost hodnocení. Můžete oznámkovat závod celkově, jeho organizaci, trať a atmosféru bodovým hodnocením od jedné do pěti, kdy jedna je nejméně bodů a pět je nejvíce. Přidat můžete i komentář o tom, co se vám líbilo či nelíbilo konkrétně.