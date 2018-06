TEST: Ideální závodní bota pro hobíky, co běhají s vášní: adidas Tempo

Od zavržení k lásce

Své druhé tempové boty jsem si pořídila někdy koncem roku 2012 v outletu. Přesvědčila mě výhodná cena, značka, která má dobré jméno, a hlavně to, že mi seděly. Byly to adidas Tempo 4. Boty jsem od prvního proběhnutí nesnášela, byly trochu tužší, než jsem si v obchodě představovala (mé první adidasy), a rozedíraly mi achillovku na šestém kilometru do krve. A to i při druhém a třetím běhu. Stály stranou s krvavým nevypratelným flekem v patní misce, ale neměla jsem to srdce je vyhodit.

Adidas adizero tempo 4 tempová silniční obuv, již se nevyrábí hmotnost: 310 gramů

drop: 11 mm (9 mm u dámské boty) klady: dynamický běh



dobrá stabilita v lehkém terénu zápory: vyšší hmotnost

slabší polstrování v okolí patní misky

Jejich chvíle přišla při rozhodování, které běžecké boty si vzít s sebou na dovolenou k moři - ty nejuniverzálenější, samozřejmě. S vidinou velmi krátkých občasných výběhů v pekle subtropického pásu jsem sáhla po nevyužitých Tempo 4. A tehdy se zrodila láska. Snad jen správnější dotažení tkaniček zamezilo oděrkám na nohou a v rozmanitém terénu chorvatského ostrova jsem tak mohla plně vychutnat perfektní vlastnosti dřív zavrhovaných bot. Se silnicí si poradily výborně, vždyť na tento povrch byly určené. Letěly přes letovisko a tam jsem objevila kouzlo torzní pevnosti (vyšší tuhosti při ohybu), která mě hnala dynamicky hnala za okraj městečka. Dostala jsem se na kamenitou vyprahlou zem a podešev Continental a tvrdší tlumení mi nedaly pocítit žádný špičatý kámen nenápadně vyčuhující z tvrdé udusané hlíny. Jistota bylo jejich druhé jméno. Byly snad jen trochu těžké.

Musím říci, že právě tyto boty zapříčinily mé brzké každodenní vstávání, abych se mohla vypravovat dál a dál, prozkoumávat krajinu a vyběhnout si i nějakou tu menší skalku, abych nahoře mohla přivítat den.

Adidas adizero tempo 6 tempová silniční obuv, již se nevyrábí hmotnost: 235 gramů

drop: 10 mm (8 mm u dámské boty) klady: dynamický běh



nízká hmotnost

stabilita i v lehkém terénu zápory: již se nevyrábí

Na scénu přichází adidas Tempo 6

Můj běh se s postupujícími roky vyvíjel a stejně tak výrobci zdokonalovali obuv. Na jaře 2014 jsem zahořela zvědavostí, co dokáže šestková řada mých oblíbených tempovek a pořídila si je. Bota adidas Tempo 6 nabízela všechny vlastnosti čtyřkové řady a přinášela bonus navíc, byla jím nižší hmotnost. Žádná negativa, pouze jistota a rychlost. Ideální boty pro hobíka jako já na závody, obzvlášť ty, kde se střídala šotolina se silnicí, nebo u nichž jsem předem neznala povrch tratě. Byly to pořád silniční boty, které do bláta či sněhu nepatří, tam by si samozřejmě poradily lépe trailové boty. Mohu však s klidným svědomím prohlásit, že i překvapení na cyklostezce v podobě přívalového deště a valícího se bláta zvládly velmi dobře. Moc ráda bych důvěryhodnost jejich posudku vyvážila negativem, ale já ho prostě nenašla.

Adidas adizero tempo 7 tempová silniční obuv hmotnost: 275 gramů

drop: 10 mm původní cena: 3599 korun klady: dynamický běh



nízká hmotnost

pěna boost dává delší životnost tlumení zápory: nepatrná nestabilita v lehkém terénu

Sedmičková řada dostala nově pěnu boost

Tempa šestkové řady však mají již svého nástupce. Na trhu jsou od podzimu 2015 adidas Tempo 7 a zvědavost mě hnala zjistit, co se dá zdokonalit na botě, která je už tak skvělá. Musela jsem je mít.

Když pominu barevné kombinace a malé detaily v šití boty, je jedinou, avšak nezanedbatelnou, změnou aplikování pěny boost do mezipodešve. Záměrem adidasu bylo dodat botě pohodlí došlapu, což se podařilo. Při zachování torzní pevnosti, a tudíž dobrého odpichu, který mě žene vpřed, nabízí bota nepatrně více pohodlí při došlapu přes střed chodidla. O to víc, pokud jdu v únavě přes patu. Možná že mě tato vymoženost o nějakou sekundu zpomalí, avšak v rámci hobby závodění či tempového běhu to nic neznamená.



Mrzí mě však, že Tempo 7 mi nadále neskýtají takovou jistotu v terénu. Stále jsou botami, které mají jedny z nejlepších vlastností pro rychlý běh v lehkém terénu. Avšak Tempo 6, bez pěny boost, byly ještě lepší, a to je dělalo univerzálnějšími. I tak mají Tempo 7 oprávněně místo v mém botníku, jen na závod typu Vltava Run, kde nevím, co mě na trati může potkat, vezmu určitě šestky.

Kromě toho, že sedmičky dostaly s boostem lehkou nestabilitu, se časem změnil i systém podpory. Starší generace měly plastový most na vnitřní hraně podešve a byly dobré pro běžce s vyšší pronací, zato poslední sedmičky mají podporu spíše symbolickou.

Boty adidas řady Tempo mohu doporučit všem, kteří mají rádi pevný odraz. Jejich „torsion system“ je skvělý, silniční vzorek podešve jistý a boty mají vysokou životnost vzorku, mezipodešve i svršku. Jsou to boty určené na rychlý trénink, ale perfektně se hodí jako závodní bota pro nadšené hobby běžce. Ti, kteří mají rádi poddajnou botu, by se měli ohlédnout jinde.