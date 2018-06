Závodem z Marathonu do Athén to nekončí, ale začíná ...

Rozhodnutí

Důvodem, proč vznikly tyto řádky, bylo rozhodnutí, které padlo v květnu tohoto roku. Přátelé z bežeckého oddílu Behejbrno.com mě oslovili, zda bych si neudělal výlet do Athén a při té příležitosti se nezúčastnil snad nejslavnějšího a jediného autentického maratonu z města Marathon do řecké metropole Athén. Bez váhání jsem souhlasil.

Vše začalo již před více než rokem, když jsem poprvé vyběhl s nějakým cílem, pravidly a vizí, že se něco změní. Co se mělo změnit, jsem neměl ponětí, ale věděl jsem, že to musím udělat a nyní je pravý čas.

Jak neskončit než začnete

Na moment, kdy jsem poprvé vyběhl, si nejlépe vzpomene manželka mého bratra, která přibližně před patnácti měsíci navrhla, abychom se proběhli v okolí domu v Beskydech. Počítal jsem s tím, že terén je více méně členitý a nebude to snadné, ovšem až za běhu jsem se dozvěděl, že nás čeká desetikilometrový okruh v lesích a po lukách, s několika set metrovým převýšením, který si Radka ráda sama proběhne, aby si udržovala kondici a štíhlou postavu. Nikdy dříve jsem takovou vzdálenost neuběhl a neměl jsem to ani tentokrát v plánu. Nevzpomínám si, kdy jsem naposledy nemohl stěží popadnout dech a tolik se trápil. Ten den jsem měl s běháním skončit nebo začít. Začal jsem.

Rozpohybování mysli

Prvních několik měsíců jsem hledal kondici, bojoval se svým tělem a přesvědčoval sám sebe, že přestat s tím mohu kdykoliv. Proč právě teď? Díky inspiraci rodinou, literaturou (např. bestseller Zrozeni k běhu) a touhou změnit dosavadní sedavý životní styl, jsem od ledna začal pravidelně nabíhat kilometry.

S tím se postupně upravovaly nejen mé stravovací návyky a hmotnost, ale také celý můj život. Cítil jsem, že se ze mě stává jiný člověk. Každý den mě to nabíjelo novou energií a chutí žít jinak než dříve, být sám sebou. Nejen ve chvíli, kdy mám obuté běžecké boty, nýbrž dvacet čtyři hodin denně. Běhání se stalo mnou, celý můj život ohraničený získanými návykami a zkušenostmi se rozpohyboval jako nikdy předtím.

První závodní sezóna

Během tohoto roku jsem absolvoval řadu závodů. Vzpomínám si, jak jsem se utvrzoval v tom, že na ten první nikdy nezapomenu. Je to pravda, ale nejspíš se nestane, že byste byť na jeden z běžeckých soutěžních klání zapomněli. V případě, že se pro to rozhodnete, naprosto vás to může pohltit, a pokud máte závodní srdce, vtáhne vás to do děje natolik, že se vracíte rádi a tak často, jak je to jen možné.

Zúčastnil jsem se kratších závodů od pěti do šestnácti kilometrů, osmi půlmaratonů a v posledních šesti měsících si vyzkoušel také čtyři maratony. Neznám příliš mnoho běžců, kteří by zažili svůj premiérový maraton ve své první běžecké sezóně, prý i profesionální běžci si vyzkouší tuto královskou disciplínu max. 2-3 krát ročně. Vytvořil jsem si pravidla a utíkám po cestě, jež se až tak příliš neliší od té vaší. Běžím si vlastní cestou stejně jako každý z nás.

Proč jsme tady?

8.11.2015 jsem se najednou ocitl na svém čtvrtém maratonu, který se stal jedním z nejkrásnějších okamžiků v mém životě.

Po cestě do Atén se mě i přátelům honily v hlavě otázky, proč jsme právě tady, co nás inspirovalo k tomu, abychom podnikli dlouhý výlet přes celou Evropu jen kvůli jedinému závodu? A šlo opravdu jen o maraton?

Hodně z nás si zde chtělo splnit své osobní cíle a dokázat si, že když pokoří maraton, spousta dalších překážek, které máme, se nám budou znát zdánlivé nebo nicotné, a některá omezení v životě pro nás přestanou existovat. Chtěli jsme posunout své hranice.

Lákala nás pověstná atmosféra závodu, nejen samotný doběh na krásný olympijský stadion a pocit, který vás zaplaví, když jej dokončíte, ale také to, když se téměř dvanáctitisícová skupina párů bot a emocí uvede do pohybu. Vzpomeňte na slavnou Terakotovu armádu jednoho z nejslavnějších čínských vojevůdců. Ve chvíli, kdy před vámi stojí tisíce bojovníků vyzbrojených až po uši a rozhodnutých zemřít pro císaře, výstřel z pistole zavelí a celá armáda válečníků se vydá do pohybu. Úžasné!

Po 42.195 metrech

Po doběhu do cíle a splnění osobní mety se přestanete soustředit na sebe a všimnete si, jak si vaši přátelé, známí a lidé, které vidíte poprvé a pravděpodobně také naposledy ve svém životě, plní své sny. Atmosféra na stadionu je plná euforie, radosti, vřelých gest a souznění, tisíce a tisíce lidi spojuje jeden společný záměr, pocity a vize.

Hodiny a dny bezprostředně po závodě zahlédnete v Athénách běžce z různých koutů světa (např. manželský pár původem z Indie, jež přicestoval až z New Yorku), kteří hrdě na svém krku mají zavěšenou medaili, jež obdrží jen ten, kdo úspěšně zvládne maratonskou trať. Pokud se vaše pohledy setkají, víte proč je tak důležité být součástí toho všeho.

Pro většinu z nás mělo největší hodnotu právě to, že můžeme strávit tento jedinečný okamžik ve společnosti lidí, kteří s vámi sdílejí stejnou myšlenku, a přestože jste se poznali před pár dny nebo měsíci, se můžete stát přáteli na celý život.

Závodem z Marathonu do Athén to nekončí, ale začíná ...