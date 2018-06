Vše, co jste chtěli vědět o zátěžových testech. Amatérka zjišťovala, čím procházejí profíci

Taky si myslíte, že zátěžový test, při kterém jako pokusný králík pobíháte po pásu s náhubkem na tváři a kyslíkovým dluhem ve zmordovaných svalech, je vhodný jen pro vrcholové sportovce nebo pokročilé masochisty? Já jsem o tom byla přesvědčená až do té doby, než jsem začala běhat trasy delší než padesát metrů k ujíždějící tramvaji. Když jsem zjistila, že mě přes vysoké tréninkové úsilí v každém závodě předbíhají papírově i fyzicky slabší soupeři, pověstnou bábu s nůší nevyjímaje, naklusala jsem do Institutu sportovního lékařství, abychom se tam mým rezervám ve výkonnosti a tréninku podívali na fyziologický zoubek.

Už při důkladném vstupním rozhovoru a vyšetření lékařkou Institutu sportovního lékařství mi došlo, že každý, kdo se chce pravidelně věnovat nějaké pohybové aktivitě, by měl vědět, jak jeho tělo při sportu funguje. Každý má svoje osobní klady, vady, zápory a zvláštnosti, umí nějak dýchat, hospodařit s kyslíkem a regenerovat a pro další sportovní rozvoj je potřeba, aby si tyto skutečnosti uvědomil a pracoval s nimi. Sport je v tomto směru jako mariáš – i když vám osud nenadělil ruku plnou trumfů v podobě keňského tatínka, ještě pořád můžete odehrát velice slušnou nebo dokonce vítěznou partii.

Do detailu

Sportovní vyšetření zhodnotí vaši fyzickou zdatnost a stav oběhového, dechového a pohybového aparátu. Vyloučí nebo upozorní na stavy, které by mohly poznamenat vaši výkonnost, a vygeneruje konkrétní tréninková a fyzioterapeutická doporučení přímo na míru vašemu tělu. Jako nadstavbu si můžete dopřát krevní testy na cholesterol, glukózu, ukazatele funkce ledvin a jater a analýzu úrovně laktátové křivky, která vám stanoví prahové hodnoty tepové frekvence pro silový i vytrvalostní trénink. Vhodné je dopřát si tyto testy jednou ročně, před nebo na konci každé sezóny. Na grafech, které si můžete vyvěsit vedle diplomů ze závodů, pak uvidíte, jak se vaše kondice díky tréninkům zlepšuje.

Coby pokusný subjekt jsem se dostavila vybavena cvičkami a tílkem na recepci, kde jsem vyfasovala podrobný dotazník stran rodinné anamnézy. Jako nadšený sportovec byste měli znát sklony své rodiny ke všemožným chorobám včetně počtu infarktů své babičky a pamatovat si operace i úrazy od dětství včetně vykloubenin, kterých jsem se na svých prstech jako aktivní volejbalistka a lezkyně nebyla schopná dopočítat. Dále zapisuji své pocity při výkonu včetně nadměrné sípavosti a absence alergií.

Na vyšetření předstupuji do půl pasu jako branec (tílko mi sebrali) a je mi jasné, že pokud existují pracoviště, kde píchají injekce už od dveří a jedinými razítky tam jsou schopen/neschopen, tady to rozhodně není. Má kancelářskokrysím životem zkroucená postava je bedlivě měřena a sledována v různých pozicích a úhlech, klouby stižené hypermobilitou i plosky nohou jsou pozorně prohmatávány, tenze svalů a míra podkožního tuku od brady po stehna pečlivě zaznamenána, váha zůstává naštěstí nekomentována. Lékařka i sestra jsou neskutečně milé a chválí mě i za to, že udržím vleže nohy nahoře. Škoda, že mě nemůžou doprovázet na tréninky!

Následuje spirometrie, při které si dám místo doutníku do pusy trubičku, nadechnu, vydechnu, maximálně nadechnu, do poslední molekuly vydechnu a zdechnu. Výdechová rychlost signifikantně snížena, takže ještě jednou a příště mi, prosím, nenabízejte doutníky ani ze srandy. A nakonec natočíme EKG v klidu.

Jaká data ještě najdete ve zprávě vyšetření VO2max: největší možné množství kyslíku, které svaly mohou využít z přijaté energie. Vytrvalostní sportovci mívají 60-70 ml/kg/min, obyčejní smrtelníci žijící sedavým způsobem 30-35 ml/kg/min. Dá se zvýšit intervalovým tréninkem. Anaerobní práh (ANP, TF/min): rozhraní mezi standardním, zátěžovým a krizovým řízením organismu, tedy kdy organismus přechází z tuku na spalování cukrů. Tepová frekvence na hranici intenzivní zátěže, kterou by tělo mělo vydržet pracovat až do vyčerpání. Nutný údaj pro trénink vytrvalosti! Vitální kapacita plic (FVC, l): objem vzduchu, který může být vydechnut po maximálním nádechu. Trénovaní sportovci mívají až 7 litrů, muži v průměru 5,5 litru a ženy 5 litrů. Mistr světa ve volném potápění Martin Štěpánek má něco málo přes 8 litrů.

Peklo na rotopedu

Když po dvaceti minutách skončí konverzační a prohlídková část vyšetření, je mi jasné, že teď se jde tvrdě makat. O sportovcích, kteří ze zátěžového testu odcházeli po čtyřech a zvraceli, jsem toho slyšela hodně, a proto jsem přišla vybavena pytlíkem z letadla ukrytým v kapse. Nasedám na rotoped, tílko mi stále nepovolili. Důvodem je slušná kolekce elektrod a čidel, které se mi zvolna přisávají na kůži, korunovány maskou na obličeji. V konečném stadiu úprav vypadám jako velitel protichemického útvaru křížený s bojovým kyborgem.

Nohy do klipsen, mírná zátěž, začínám šlapat. Udržení doporučené frekvence je zatím hračka, sleduju, jak mi opakovaně měří tlak, a hraju si s měřičem pulsu na prstu. Přidáváme zátěž, udržuju frekvenci, pořád pohodička. Měření tlaku, pochvala, že mi to jede, malá modlitba za ty dny strávené na kole v kopcích. Přemýšlím, jak dlouho asi budu šlapat, abych si rozvrhla síly, ale s maskou na obličeji á la Hannibal Lecter už nemůžu ani křičet o pomoc, natož klást akademické dotazy. Prostě je to tady. Minuta vyšlapání a jdu do maxima.

Mám vysokou zátěž pro vytrvalé sportovce a dobrá zpráva je, že se to dá ušlápnout. Ta horší je, že předepsaná frekvence je pekelná a vysednout ze sedla není povoleno. Rozjedu to a za půlminutu v plném trysku je mi jasné, že po prvním zpomalení už ty nohy znovu neroztočím. Rosím se potem, funím do masky jako prase do bukvic a toužebně si přeju, aby jí protékal proud chladného kyslíku. Místo toho jí teče stále se ztenčující pramének mého dechu evidentně zatíženého námahovým astma.

Lékařský personál mi fandí vehemencí odpovídající finále mistrovství světa, jen čekám, kdy vytáhnou transparent s mým jménem. Místo toho udělují za těžko identifikovatelný čas mým vyčerpáním vibrujícím končetinám rozkaz k zastavení, zřejmě za dobré chování. Uf! Poslední měření tlaku, ještě jedno spirometrické měření a pak už jen zasloužené ráchání ve sprše.

Výsledný protokol je podrobný a všeodhalující. Dostávám vložky do bot, doporučení na plicní pro dýchátko na astma, lekci dechových cvičení pro aktivaci bránice a souhrn poznatků stran stabilizace pohybového systému pro práci se svou fyzioterapeutkou. Mám sepsány tepové frekvence pro všechny možné druhy tréninku i regenerace i všechny neduhy svých břišních svalů a páteře, které si s dovolením nechám pro sebe.

Chci-li běhat adekvátně natrénovaným objemům a lepšit se, musím se naučit dýchat a zbavit se některých pohybových stereotypů. Jsem připravená na tom zapracovat. Nejsem totiž tak bohatá, abych si kupovala levné běžecké boty. A nejsem tak dobrá, abych mohla těžce natrénované kilometry vyhazovat bez konzultace s trenérem a lékařem oknem.