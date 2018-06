Zátěžové astma: nenechte si utéct kyslík

Zátěžové astma v přímém přenosu Problém se zátěžovým astmatem řeším od začátku svého běhání, kdy mi na spirometrii vyšly hodnoty kapacity plic poplatné desetiletému liliputovi. I bez nich ale vím, že mám problém. Překročím-li při běhu pivní tempo v nízké úrovni zátěže, dostaví se u mě první fáze záchvatu projevující se suchým trhaným pokašláváním, takže už z dálky zním jako početná skupina rozvinutých tuberáků. Po překročení určité rychlosti při střední a vysoké zátěži, tedy při každém tempovém tréninku nebo běhu v kopcích, se kašlání změní v sípání. Neviditelná ruka sevře horní část mého hrudníku do pěsti, takže poprat se o každý nádech mě stojí neskutečné úsilí. Výkon jde šupem dolů, energii spotřebovávám jen na to, abych tlačila hrudník proti té neviditelné síle. Každý nádech je boj o dvou fázích – první, kratší část nádechu narazí na zeď jakési záklopky, kterou musím vědomým úsilím prolomit a která ve mně s každým nadechnutím slyšitelně poskočí, zapíská a zahrká, čímž uvádím kolemjdoucí v pobavený smích. Když záklopku silou hrudníku přeperu a otevřu, mohu omezeným otvorem ve svém hrtanu dodechnout spásný proud vzduchu. Situace se výrazně zhoršuje za studených zimních holomrazů nebo v horkém a vlhkém předbouřkovém dusnu, kdy mívám dojem, že vdechuji vesmírné vakuum (suchá zima) či hodně vazký olej (mokré horko). Problémy s plícemi si každý představí jako decentní pokašlávání do kapesníčku á la Dáma s kaméliemi. Ve skutečnosti jsem jako rajče, tečou mi slzy, lapám po dechu, sípám a hekám a čím víc se dusím, tím víc se moje tělo dostává do krize jen díky stresu z dalšího předpokládaného nedostatku kyslíku. Nedokážu pořádně zvedat kolena, někdo mě škrtí kousek pod krkem, ale jeho ruce nemůžu sundat. Vím, že jakmile se jednou do tohoto stavu dostanu, musím okamžitě zvolnit, a pokud znovu překročím určitou tepovou hranici, stejný stav přijde rychleji a v drtivějším vydání než předtím. Klasické běžecké zadýchání mi komplikují návaly kašle, takže si musím vybrat, jestli zakašlat, nebo se nadechnout. Oboje najednou není možné provést a jejich střídání mě ještě více okrádá o už tak nedostatkový kyslík. Každý můj tempový trénink se tak stává animálním bojem o nádech. Neběhám do totálního maxima a bolavých svalů, protože mě tam moje plíce nepustí, takže trénink není tak účinný. Ale bez přítomnosti statného ošetřovatele bych padla rovnou na nos a našli by mě až po několika týdnech ožranou od vlčáků, pojišťovacích agentů a drobné lesní zvěře. Při plaveckém tréninku je to věc přímo fatální, protože mi hrozí, že se začnu topit. Možná by z toho byla romantická záminka jak sbalit fešného plavčíka, ale věřte štěstí v lásce nad třímetrovou hloubkou přeplněného bazénu! Snažím se tělu vysvětlit, že se může nadechnout, kdykoliv a kolikrát bude chtít, žádný stres přece, ale odměnou mi je jen motolice jako po pěti panácích a stále více se rozvíjející kašel, který mě natahuje ke zvracení a který doznívá i hodinu po výkonu. Před každým ostrým tréninkem sosám z dýchátka spásný Ventolin, ale jeho účinek mi rozhodně nerozšíří plíce natolik, abych s bujarým nadšeným nádechem navýšila tempo o minutu na kilometr. Mírný účinek tam je, zvláště v mokrém horku, ale mému trápení zcela nezabrání. Z osobní zkušenosti znám kladný vliv konzumace sklenky červeného vína nebo několika potáhnutí z elektronické cigarety, ale to se příliš neslučuje se sportovní životosprávou. Abych při běhu nezněla jako plicní oddělení na výletě, plavu, cvičím dýchání do bránice a trénuji tempové běhy za anaerobním prahem. Tento trénink odsouvá hranici mého dušení do vyšších rychlostí, ale posun je velice pomalý a moje výkonnost je v poměru k tréninkovému úsilí tristní. „S tímhle kašlem už mi na trénink nechoď!“ řekl trenér, když jsme šli poprvé úseky na dráze. „Ale to je normální, to já takhle mám vždycky,“ sípu a rozhlížím se, kde se v případě nouze vyzvracím. Smířila jsem se s tím, že moje startovní čára je výrazně posunuta směrem vzad. Jako bych běžela se zlomenou nohou, i když ve skutečnosti jsou polámané moje plíce. Přesto se nenechám zlomit celá a na běhání se nevykašlu. Miluju sport a posunování fyzických hranic mi umožňuje zažít dobrodružství, na která bych si bez tréninku nemohla ani pomyslet. Ta chvíle dočasného nepohodlí mi za to stojí, i když mám podezření, že mě moje tělo jen nevybíravým způsobem přemlouvá k tréninku disciplíny zvané kavárenské povalečství. Bára Topinková, redaktorka RUNGO a beznadějný běžecký případ