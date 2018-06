Zaručené recepty: cibule, česnek a pálenka vás postaví na nohy

Slunečních dnů ubývá stejně jako energie z nich čerpané. Počasí se střídá a výkyvy ranních a odpoledních teplot jsou razantní. Bundičku z krabice „kam nikdo nedosáhne“ vytahujeme, až když je pozdě a něco na nás leze.



Imunita na podzim přitom dostává co proto a začít bychom měli už prevencí. Nejen vhodným oblečením, ale i vyšším přísunem vitamínů. Také prospívá pohyb, ale to čtenářům běžeckého portálu RUNGO.cz netřeba připomínat.

Co ale dělat, když se vzbudíme a zjistíme, že nám hučí v hlavě a tělem prolézá zimnice? Nechali jsme obecné sofistikované rady stranou a zeptali se přímo čtenářů na osvědčené recepty, které fungují. Tady jsou:

Gabriela K.: Mám čerstvě odzkoušeno: divizna + vitamín C + česnečka (na jednu porci tři stroužky česneku) čtyřikrát denně. Piju a jím to třetí den a kromě mini kašlíku jsem fit.

Honza Z.: Lžičku mořské soli do hrnku vlažné vody, kloktat a vyplachovat nosohltan. Očistí sliznice a usnadní dýchání, pomáhá při možném zalehnutí uší. A pak taky patku měkkého chlebíku se sádlem, tři palice česneku na plátky a jednu velkou cibuli navrch. Sice ti na celý den přestanou fungovat chuťové buňky, ale upíři, tedy bacily, na tebe nepůjdou.

Radim N.: Zázvor, med, citron......ale kýbl. Pak ještě horký čaj se slivovicí a pod peřinu vypotit. Klidně i tři hrnky.......



Petr K.: U nás se vždy říkalo, že demižon slivovice vyléčí i zlomenou nohu.



Annie K.: Silný zázvorový čaj s medem a citrónem, hodně čaje a dobrý je i silný poctivý domácí hovězí vývar (vše konzumovat v posteli).

Pete N.: Já osobně sním vždycky tak kilo pomerančů, pak mám kyselý i oči, ale pomůže to, druhej den už mi je hej.

Radim N.: Když už se něco odváží na mne lézt, úspěšně to přepiju svařákem. A k tomu vitamíny. A na krk kloktám Listerinem - ústní vodou.

Petr K.: Používám sirup z medu, cibule a zázvoru. Na chřipku Modafen.

Michaela K.: 3T - teplo, ticho, tekutiny. Někdy si holt tělo řekne o odpočinek a přechozené virózy sedají na srdce. Tak zvolnit a brzké uzdravení přeji.

Helča K.: Všechno, co už tady padlo. A pokud to jen trochu jde, po práci rovnou do postele a spát a spát.

Lenka M.: Dám si sirup z vincentky, tabletu na krk a pomodlím se.

Staňka D.: Zázvorový čaj, ale výborné zkušenosti mám také s preventanem akut. Nevím, jestli funguje jako placebo, ale funguje.

Petra L.: Pokud je to jen krk, tak Tantum Verde sprej do krku, příjemně hřejivé oblečení přes den a pár dní po sobě popíjení vincentky pokojové teploty a zázvorového čaje s medem.

Zuzana J.: Vezmu si Aspirin C a vykloktám si šalvějí.

Pavlína K.: Mně pomáhá lžíce jablečného octa zapitá vodou. Dvakrát až třikrát denně.

Nela Š.: Přítel chroupe denně stroužek česneku. Já už ho necítím a ostatní si zvykají.

Gabriela T.: Na bolení v krku je naprosto skvělá obyčejná majoránka - udělat z ní čaj a pít co nejteplejší. Jinak cibule, česnek, zázvor a černý rybíz.

Jana R.: Cibule je skutečný dočasný zabiják společenského života, ale česneku bych dala šanci - když se vytáhne „srdíčko“, tak prý není cítit. Ale ruku do ohně bych za to nedala. Zato sůl, to je všelék. Kloktám slanou vodu (hodně slanou vodu). Jen si člověk nesmí loknout, to je pak každé WC daleko.

A nakonec odpověď, která sklidila nejvíce „lajků“:

Zdenka H. (na dotaz, co udělá, když se vzbudí a něco na ni leze): Řeknu manželovi, že teď ne, že mě bolí hlava.

Proč to může fungovat?