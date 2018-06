Zánět močového měchýře vás donutí ke sprintu i stopce najednou

Desatero babských rad 1) Hodně pijte. Opravdu hodně. 2) Nepijte kávu. 3) Jezte brusinky a probiotika. 4) Sypte do sebe vitamín C. Podporuje obranyschopnost organismu a snižuje pH moči, takže se v ní bakteriím přestává dařit. 5) Nenoste spodní prádlo ze systetického materiálu. Ani tanga. 6) Omývejte přirození vlažnó vodó. Jen tou, prosím, žádná prapodivná parfémovaná mýdla. 7) Choďte často na záchod. Nestyďte se. Na ministerstvo úlevy choďte minimálně jednou za tři hodiny. 8) Na záchodě seďte rovně a nečtěte si. Poloha, při které se nepředkláníte, podporuje důkladné vyprázdnění. 9) Po sexu si dojděte na malou. Vždycky. 10) Třikrát za sebou vypijte co tři hodiny jednu čajovou lžičku jedlé sody rozpuštěnou ve vodě. Zvýší to zásaditost moči a vybije breberky.