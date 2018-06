Chytrá elektronika je i tam, kde nemusí. Jak nepodlehnout zbytečnostem?

Nějaká ta chytrá elektronika se dnes dává snad skoro do všeho. Ostatně, není to nic složitého, stačí danou věc nacpat co největším počtem různých senzorů a umožnit odeslání naměřených dat přes Bluetooth do aplikace v telefonu nebo rovnou pomocí WIFI někam na servery.

Na náramky a hodinky už jsme zvyklí, takzvaně „chytré“ ale jsou již i prsteny, lahve, švihadla, boty, sluchátka, váhy, monitory spánku, podprsenky a nespočet dalších věcí. Dokonce jsem četl o záchodovém prkénku, které vám měří, jak se mění vaše hmotnost po vykonání potřeby. Nejsem si úplně jistý, zda takové prkénko ve skutečnosti existuje, ale vlastně by mě to vůbec nepřekvapilo, chytré prostě může být úplně vše.

S reálným využitím to ale bývá různé. Spousta produktů těžících ze současné módy láká na vlastnosti a specifikace, které vypadají zajímavě na papíře, když je ale začnu používat, často narazím na odfláknutou mobilní aplikaci, chyby a nedodělky ve firmwaru nebo řeším problémy s malou výdrží a častým nabíjením. Než vyrazím na víkendový výlet, abych vždy zkontroloval, zda mám vše nabito, do zásoby nějakou powerbanku, dostatek nabíječek a všechny možné kabely s sebou. Tohle přeci nemůže nikoho dlouhodobě bavit.

I přesto jako fanoušek techniky miluju zkoušení všech těchto chytrých věciček. Většinou nejprve žasnu nad tím, co dalšího může být „chytré“, a obdivuji nápad výrobce. Pak zjistím, že výrobek trpí spoustou nedodělků a nemá kvalitně zpracovanou aplikaci, která by dokázala data dokonale využít. Přesto danou věc intenzivně používám, abych se o sobě dozvěděl zajímavá data. Zhruba po 14 dnech až jednom měsíci provedu analýzu, zjistím, jak na tom jsem, a o produkt ztratím zájem. Lenost zvítězí nad touhou sledovat, jak se měřená data mění v čase.

Najdou se ale výjimky, které s radostí používám neustále. Jsou to věci, u nichž si výrobce dal záležet na ergonomii používání, přidal „něco navíc“ a opravdu se zamyslel nad reálným používáním. Abych takovou věc poznal ještě před tím, než si ji koupím, odpovídám si na následující otázky:

1. Skutečně něco takového potřebuji?

Pokud danou věc již dlouhodobě používám v běžné „hloupé“ variantě, je velká šance, že pro mě bude přínosem i její chytrá alternativa. Případně mi pomůže vyřešit problém, který aktuálně řeším.

2. Má kvalitní aplikaci?

Aplikace jsou většinou to, kolem čeho se vše točí. Doporučuji přečíst si recenze na Google Play a App Store, případně prozkoumat webové rozhraní. Kvalitní programátoři jsou dnes nedostatkové zboží a podle kvality aplikace většinou poznáte, zda to výrobce s daným produktem myslí opravdu vážně a nebojí se do vývoje investovat. Naopak aplikace jsou tím prvním, na čem se šetří u levných neznačkových produktů z Číny.

3. Existují aktualizace?

Málokdy se podaří vše dokonale hned napoprvé, a i když by se chyby k uživatelům dostávat neměly, aktualizace (firmwaru, aplikace, webové služby) zajistí jejich opravu, pokud se přeci jen nějaké objeví. Díky aktualizacím je navíc možné rozšiřovat funkcionalitu a prodlužovat životnost dané chytré věci. Pokud aktualizace v určitých časových intervalech vycházejí, máte alespoň jistotu, že výrobce má tým lidí, který se danému produktu stále věnuje a pracuje na jeho vývoji a zlepšování.

4. Stojí za to?

Poslední mou otázkou je cena. Chytré věci bývají dražší než ty hloupé, obzvlášť pokud se nešetřilo na jejich vývoji. To je naprosto pochopitelné. Přesto je potřeba zvážit, zda to za onu přidanou cenu stojí a zda se nestanu obětí výrobce, který se snaží několikanásobně zvýšit marži díky vlně současné módy.

Jak jste na tom vy? Jste příznivci chytrých hraček a máte doma kousky, které opravdu dlouhodobě používáte a máte z nich radost? Nebo jste se již spálili a nad současnými trendy se jen usmíváte? Podělte se o své zkušenosti v diskuzi pod článkem.