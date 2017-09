Zajímavosti ze světa: unikátní trail v Kanadě a finiš formou válení sudů

Dobrodružství napříč Kanadou

Pokud máte dobrodružného ducha, chcete zažít něco velkolepého a nemáte nouzi o peníze, vyrazte na novou značenou stezku napříč Kanadou. Lidé z organizace The Trans Canada Trail na ní údajně pracovali 25 let a jejich cílem bylo vytvořit nejdelší stezku na světě. The Great Trail, jak se stezka jmenuje, měří 24 tisíc kilometrů. Vede převážně po turistických trasách nebo řekách a jezerech.

Kdybyste chtěli trail zvládnout za jeden rok, museli byste každý den překonat zhruba 66 kilometrů. Myslím, že by to nebylo jednoduché ani na kole či lodi, přesto musí být úžasný zážitek zvládnout alespoň část oné trasy nádhernou krajinou.

V Coloradu mají problém s bobky

Který běžec by to neznal. Vyběhnete a po dvou kilometrech, dost daleko od domova, zrovna když se vaše tělo po hodinách sezení v kanceláři dostane konečně do varu, začnete potřebovat na záchod. Je to problém, který se neřeší zrovna lehce.

Něco podobného, ovšem z druhé strany, nyní řeší v Coloradu. Místní televize KKTV upozornila na případ záhadné běžkyně, která si při svém běhu pravidelně „odskakuje“ před dům zoufalé Cathy Buddeové už celých sedm týdnů. Majitelka domu dokonce před svůj dům umístila ceduli „Snažně vás prosím, nechte už toho“, ale nic se nezměnilo. Přestože byla běžkyně při svém činu nejméně třikrát přistižena, pokaždé utekla a ani to ji neodradilo od dalšího konání.

Tohle ale už vypadá velmi podezřele. To nevypadá na chování zoufalé běžkyně, která snědla nevalnou večeři, ale spíše na formu osobní msty, která pouze nedělá běžcům příliš dobré jméno. Případ však zatím zůstává nedořešenou záhadou.

Do cíle za každou cenu

A na závěr jedno video o unikátním doběhu do cíle. Někdy to bývá obzvlášť těžké, když cíl už je na dohled, ale síly právě došly, projevilo se zranění a nohy přestaly poslouchat. Něco podobného se stalo Devon Bielingové, která na maratonu ve Washingtonu zkolabovala jen pár metrů před cílem.

Nevzdala se, a přestože už se nedokázala zvednout zpátky na nohy, rozhodla se do cíle alespoň dokutálet. Klobouk dolů před jejím odhodláním překonat cíl za každou cenu. Na druhou stranu se při sledování podobných záběrů sám sebe ptám: Je to vůbec dobře a má z toho člověk ještě radost, pokud svému tělu dává náročnější úkoly, než je schopné zvládnout? Buďte na sebe opatrní.