NORBIHO 12: Skvělý závod okolo Krkavce zahájil běžeckou sezónu v Plzni

Dvanáct náročných kilometrů v lesním prostředí okořeněných výběhem či pro některé výstupem na samotný vrh Krkavec (504 m n. m.) v tom nejstrmějším možném místě. Prostě první tvrdá zkouška toho, zda jsme v zimě nezaháleli a poctivě trénovali.

A jaké by to bylo vítání jara bez mé osoby. Pošesté stojím na startu a pošesté si běžím vstříc nové sezóně. Snad kromě jednoho ročníku, kdy teplota byla okolo -3°C a na trati se mohlo místy lyžovat, ba i bruslit, se pokaždé běželo za počasí, které se bez nadsázky dá nazvat jako jarní. Letošní rok patřil mezi standardní, takže počasí na toto roční období dokonalé. Proto se také letos běží 21. března … jak symbolické.

S blížící se jedenáctou hodinou se stupňuje i nervozita běžců a běžkyň, kteří se chystají postavit na startovní čáru. I když trať není zase až tak náročná, přece jen výstup na vrchol Krkavce straší každého, kdo běží poprvé a vlastně i toho, kdo běží třeba pošesté... „Doufám, že ten kopec přežiju,“ povídá jedna z mladších běžkyň a druhá ji s velkým klidem povídá: „No, když ho nevyběhneš, tak ho vyjdeš, nebo při nejhorším ho vydrápeš po čtyřech.“ Trocha toho správného povzbuzení před startem nezaškodí.

Startovní pistoli nahradí klasické odpočítávání … tři, dva, jedna, start … a masa asi 250 nadšených vyznavačů běhu se vydává vstříc lesnímu a částečně i horskému terénu, i když to přirovnání k „horskému“ je dobré brát s rezervou. Závod dále vede po lesních cestách, kdy mezi vysokými stromy na vás sluníčko pouští své dráždivé paprsky, aby vám ukázalo cestu a navíc i zvedlo náladu. Zima byla dlouhá a trochu toho svěžího jarního vzduchu už bylo potřeba.

„Dneska cítím, že si udělám osobák,“ slyším za sebou hlas odhodlaného kluka okolo pětadvaceti let běžícího ve společnosti asi padesátiletého zkušeného matadora. „No, počkal bych, až jak se povede výběh na kopec, pak bych teprve soudil,“ realisticky dodá. Krkavec je prostě strašák a s tím se musíme smířit.

Zhruba po půlhodině běhu, kdy běžím pohodovým tempem, se ocitám před samotným strmým výběhem na vrchol Krkavce. Tak vzhůru do toho, pomyslím si v duchu a pomalými, leč rychlými kroky začínám ukrajovat z tohoto asi dvousetmetrového stoupání. Jde to skvěle. Přeci jen zkušenosti z minulých let a občasných tréninků na této trati dělají z tohoto strašáku pohodový výběh na poněkud více nakloněné rovině, jak praví můj kamarád Jakub. Ne každý se ale na tuto část připravil dobře a vidím i ty, kteří sotva běží nebo ty, co prostě jen jdou, ale nikoho, kdo by lezl po čtyřech, jak někdo před startem avizoval. Je vidět, že hodně běžců v zimě nezahálelo a je to znát na jejich výkonu.

Vrchol zdolán! Sláva! A nyní už jen asi pětikilometrové seběhnutí zpět do cíle. Kopeček už nás nepotrápí žádný, přesto někteří neběží tak, jak by si představovali. Že by pozůstatky z náročného výběhu? Asi, asi.

Hodinu po startu se pomalu vynořuji z lesního porostu a mířím na panelovou cestu vedoucí do cíle, kde na nás všechny čeká vytoužená odměna za dobře vykonanou běžeckou práci. Laskominy a spousta ovoce. Ohlížím se za sebe i kolem sebe, hledám kolegy z týmu, se kterými společně běháme nedělní Rungo výběhy. Pár jich běželo i tento závod a zakládalo si tady novou tradici na zahájení své běžecké sezóny. Společné foto na závěr bylo takovou rozlučkou s opravdu prima závodem.

Samozřejmě jsme si taky slíbili, že za rok se znovu sejdeme na Idixep, pardon … na Krkavci přivítat jaro.