TEST: Otestovali jsme X-Bionic, švýcarského krále mezi funkčními triky

Funkční prádlo se dnes dá pořídit v cenové relaci od několika stovek až po několik tisíc a pro jeho výrobu se používají nejrůznější umělé i přírodní materiály. Každé vlákno pak má své vlastní specifické vlastnosti a velký rozdíl mezi jednotlivými kousky oblečení představuje i způsob, jakým je dané vlákno utkané.



Mezi jednotlivým funkčním oblečením však bohužel není rozdíl pouze v ceně. Drtivá většina levných funkčních trik trpí neduhy, jako je nedostatečný odvod potu, nasáknutí vlhkosti do tkaniny, mizerná termoregulace nebo nepříjemný zápach, který se objeví hned po prvním použití.

X-Bionic

X-Bionic se řadí mezi značky, které kladou velký důraz na vědecký výzkum. Na světě pravděpodobně nenajdete druhé funkční triko, pro jehož výrobu by bylo použito tolik patentovaných technologií. To samo o sobě ještě nemusí nic znamenat, ale stačí vzít Trick do ruky a hned poznáte, že tentokrát máte v ruce trochu jiný kus sportovního oblečení.

Klíčové jsou v tomto případě tři funkční vlastnosti. Triko The Trick je antibakteriální, poskytuje lehkou kompresi, a co je nejdůležitější, dokáže efektivně řešit problém termoregulace.



Snadná údržba a nápomocná komprese

Antibakteriální účinky jsou v případě Tricku zajištěny přítomností iontů stříbra v použité tkanině. S ovčí vlnou se sice Trick rovnat nemůže, ale oproti klasickým umělým funkčním trikům, které zasmrádnou už po prvním použití, je rozdíl opravdu znatelný. Velkou výhodou této vlastnosti je snazší údržba, Trick není potřeba prát ani zdaleka tak často, jak jste mohli být zvyklí.

Druhým pilířem Tricku je komprese. Ta sice není tak intenzivní jako například u Skinsu nebo Compressportu, ale měla by být dostatečná, aby poskytla vašim svalům potřebnou oporu a zajistila rychlejší okysličení a látkovou výměnu. Osobně si myslím, že pro běžce není komprese horní poloviny těla nijak zásadní, ale jedná se o příjemný bonus, který určitě není na škodu.

Perfektní termoregulace

X-Bionic The Trick Funkční triko s termoregulačními účinky materiál: 87% Polyamid 10% Polypropylen 3% Elastan cena: 2790,-

klady: lehce kompresní

antibakteriální

zajišťuje vynikající termoregulaci zápory: vysoká pořizovací cena

nestandardní vzhled, který ne každému sedne

Trick však stojí a padá na schopnosti snadné údržby a termoregulace. Švýcarští vývojáři z Bionicu tvrdí, že naše tělo je nejefektivnější při teplotě 37 stupňů Celsia, a hlavním úkolem Tricku je udržovat tuto hodnotu po celou dobu fyzické zátěže. O to se stará pás speciálně tkaného materiálu, který vede po celé délce páteře a který díky své struktuře aktivuje pocení hned na začátku vašeho tréninku. Ptáte se, proč byste se měli chtít potit ještě více a rychleji než obvykle?

Cílem funkčního oblečení by totiž nemělo být zabránit pocení. Naopak, pokud se nebudete potit, váš organismus se přehřeje a jednoduše vypne. Hlavním úkolem by proto mělo být zajištění optimální tělesné teploty a pocení je pro to nejpřirozenější a nejúčinnější mechanismus.

Trick je kvůli tomu utkaný ze tří nejčastěji používaných funkčních vláken - polyesteru, polypropylenu a polyamidu. Každé z těchto vláken se vyznačuje rozdílnou rychlostí vedení vlhkosti a jejich vhodné nakombinování by mělo zajistit, že triko okamžitě neuschne, ale použije váš pot k efektivnímu chlazení. Přebytečná vlhkost však stále může volně odcházet do prostoru, a tak se nemusíte bát, že byste se cítili jako pod pláštěnkou.

Trick v tomto směru funguje až překvapivě dobře. Triko na první dotek působí až nepříjemně mohutným dojmem a osobně jsem si jen těžko dokázal představit, že bych v tomto kousku oblečení vyrazil ven do teplot nad 20 stupňů. Při reálném použití však všechno funguje, jak má, a i když se v triku rychle zpotíte, není to nijak nekomfortní a celkový dojem je naopak velmi dobrý. Podobný dojem už jsem zažil dříve u trika React od Dynafitu, u kterého mi bylo úplně jedno, jestli lehce prší, nebo běžím pod přímým sluncem, protože tkanina působila na pokožce velmi příjemným dojmem za sucha i za vlhka.

Vysoká pořizovací cena

Kromě velmi zajímavých termoregulačních schopností je však potřeba zmínit i dvě stinné stránky, na které v případě Tricku narazíte. Tou první je velmi vysoká cena. Ta sice odpovídá kvalitě (X-Bionic vyvíjí své oblečení ve Švýcarsku a šije v Itálii) i použitým materiálům, ale bezmála tři tisíce korun za jeden kousek oblečení může být pro většinu běžců přece jen příliš. Nutno podotknout, že při správné péči by toto triko mělo bez potíží vydržet funkční několik let intenzivního použití a poměr cena - výkon se při tak dlouhém časovém úseku dostává do zajímavějších čísel.

Netypický vzhled

Pokud se přehoupnete přes vyšší cenu a rozhodnete si Trick pořídit, čeká na vás ještě jedno úskalí. Vizuální stránka tohoto kousku oblečení připomíná více než co jiného spodní prádlo, a aby vše fungovalo, jak má, musí být triko těsně obepnuté po celé ploše. Pokud tedy nevlastníte ideálně vytvarovanou postavu a upnuté věci vám nejsou příjemné, pak u Bionicu pravděpodobně narazíte. Teoreticky sice existuje varianta pořídit si o číslo až dvě větší velikost, která bude o něco volnější, ale v tu chvíli je naprosto zbytečné utrácet tolik peněz za funkční vlastnosti, které se při volném střihu neprojeví v plné síle.

Celkové shrnutí

Ve výsledku je funkční prádlo Trick velmi drahé, ale za své peníze dostanete vysoce kvalitní oblečení, které se perfektně postará o vaši termoregulaci po celý rok. Mezi výhody je potřeba započítat také výrobu v italské továrně zajišťující vysokou kvalitu zpracování a použití těch nejlepších materiálů.