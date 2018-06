Petr Vabroušek uběhl sedm maratonů za sedm dní na sedmi kontinentech

Přemýšleli jste někdy nad tím, že byste běželi maraton? A co takhle maraton každý den v týdnu? A aby toho nebylo málo, můžete si přidat ještě několikahodinové přesuny letadlem. Tak vypadá závod World Marathon Challenge, během kterého musíte zvládnout za sedm dní sedm maratonů na sedmi kontinentech. Ano, běhá se i na Antarktidě.

World Marathon Challenge je jedním z nejbláznivějších a také nejnákladnějších běžeckých závodů a běžný smrtelník se na něj bohužel jen tak nedostane. Tomu ostatně odpovídá i startovní listina, figuruje na ní pouhých třiatřicet jmen.

Petr Vabroušek na startu

Závod, který se na konci ledna běžel potřetí, je ale dostatečně velká šílenost, aby přilákal i českou účast v podobě legendárního ironmana Petra Vabrouška. Ten v posledních letech podobné závody vyhledává a po pouštním Marathon des Sables nebo mrazivém maratonu na Severním pólu si tak mohl připsat do sbírky další zářez. Jak už jsme u Petra zvyklí, i tentokrát mířil ve výsledkové listině hodně vysoko.

Extrémní rozdíly teplot

Běhání v saharských vedrech nebo arktických podmínkách je jistě velmi specifické. World Marathon Challenge však posouvá výkony běžců na ještě vyšší úroveň. Během velmi krátké doby se totiž museli vypořádat jak s hlubokým mrazem (až minus třicet stupňů na Antarktidě), tak s vedrem a vysokou vlhkostí (třicet čtyři stupňů v Dubaji).

Rozdíl více než šedesáti stupňů během tak krátkého časového úseku je už sám o sobě extrémní, ale celkovou náročnost závodu zvedaly zejména dlouhé přelety mezi jednotlivými lokalitami. První den se běželo na Antarktidě, po které následovala Jižní Amerika. První dlouhý přelet představoval přesun do Miami a následně do evropského Madridu. Více času na odpočinek poskytla krátká vzdálenost mezi pátým a šestým místem, tedy přesun z Madridu do Maroka a následně do Dubaje. Na poslední den si pořadatelé připravili maraton v australském Sydney, kterému předcházel poslední dlouhý přesun.

Vítězství pro Wardiana

Měnící se podmínky, krátký čas na regeneraci a bezmála tři sta kilometrů za týden nejlépe sedly americkému ultramaratonci Michaelu Wardianovi, který zaběhl několik traťových rekordů a s obrovským náskokem celý závod vyhrál.

Na druhém místě se po prvních třech závodech držel Petr Vabroušek, na kterého ovšem po přesunu do Evropy dolehla krize a v průběžném pořadí se tak posunul na třetí místo. Krize gradovala při africkém závodu, kde Petr obsadil až pátou příčku. Už v Dubaji se ale Petr dokázal oklepat, a i když doběhl do cíle jako třetí, jeho čas mu stačil k návratu zpátky na druhou příčku za neohrozitelného Wardiana. Mezi druhým a třetím místem však byl v tuto chvíli rozestup pouhých dvaceti vteřin.

Vabrouškovo velké australské finále

Finálový závod v Sydney tak z českého úhlu pohledu přinesl pořádné drama a souboj o stříbrnou medaili. Vabroušek ale dokázal zabrat a své fanoušky nezklamal. Do cíle doběhl těsně druhý, svou pozici tak před dotírajícím Britem Lukem Wingmanem uhájil. Průměrný čas všech sedmi maratonů měl Petr úctyhodných 3:08:36.

A jak poslední závod probíhal z pohledu Petra Vabrouška? „Sedmidenní časový limit nám umožňoval počkat se startem až na brzké odpolední hodiny místního času, ale to by znamenalo další výheň na palčivém slunci. Odstartovali jsme tedy už hodinu po půlnoci (27 stupňů, 90procentní vlhkost). Bylo stále vedro, ale alespoň bez ostrých paprsků. S šestiminutovým náskokem na Luka jsem si mohl dovolit běžet celý maraton v jeho závětří a doufat, že mě neutrhne. Vím, že při maratonu záleží hodně na psychice, a tak jsem zvolil variantu útoku a hned po startu jsem se asi o 15 vteřin utrhl já jemu. Kdykoli jsem pak zaslechl jeho kroky (už jsem je za ten týden poznal), nenápadně jsem zrychlil, dokud zase neutichly. Pak jsem opět lehce polevil, abych to vydržel. Bolestivé to bylo pro nás oba, ale pro něj musela být tato taktika nesmírně psychicky náročná. Rozdíl 10 až 30 vteřin jsem udržel až do cíle a stříbro jsem uhájil.“

Vabrouškovo druhé místo je o to cennější, že dokázal porazit mimo jiné i Ryana Halla - nejlepšího amerického maratonce historie. Hall už je sice v běžeckém důchodu a v současnosti se věnuje silovým disciplínám, ale běžce, který ještě nedávno zvládl půlmaraton pod hodinu a maraton pod hranici dvou hodin a pěti minut není radno podceňovat.

A jak svůj výkon Vabroušek shrnuje? „Je to za námi a konečně se můžeme před odletem domů jednou pořádně vyspat v posteli... Díky za podporu v průběhu celého týdne!“