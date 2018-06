Whole30: redakce zkouší striktní výživový program už druhý týden

V tomto článku bychom se rádi zaměřili na Whole30 a sport. Jsme běžci a pravdou je, že tímto směrem se kniha Jídlo na prvním místě mnoho nerozepsala. Pár rad ale přece jen vydala: „pokud se věnujete běhu, budete zřejmě potřebovat zařadit do své každodenní stravy více sacharidů než průměrný (méně aktivní) člověk, abyste si udržovali přiměřené zásoby glykogenu. Přidejte zeleninu bohatou na sacharidy - batáty, různé druhy dýně, řepu nebo petržel a možná posilte i příjem bílkovin a tuků nebo přidejte jedno jídlo navíc.“

Dále kniha radí najíst se 15-75 minut před aktivitou se slovy, že tato svačina ale není palivem pro trénink. Máme si zvolit jídlo, které naše trávení snese, ale vybírat pouze z bílkovin a tuků, nikoli zeleniny a ovoce. Jenže dát si hodinu a čtvrt před během bílkoviny (při Whole30 můžeme vybírat pouze z masa a vajec) je pro nás s Markem prostě nestravitelné. Z dřívějších zkušeností vím, že dobře strávím vařenou netučnou rybu 2-3 hodiny před během, ovšem s rýží, která mi poskytne energii na delší dobu.

Mnoho lidí neví, že v dotisku knihy přibude nové, pro nás však zásadní pravidlo: brambory se smí. Protože jsou však bohaté na sacharidy, doporučují se především aktivním lidem. Vydavatelství knihy Jídlo na prvním místě tato nová know how poskytlo už předem, pokud tedy Whole30 podstupujete nebo o tom uvažujete, určitě klikněte na novinky.melvil.cz. Jaký je rozdíl mezi brambory a batáty, které se směly i dosud, jsem se však nedočetla.

Po vytrvalostní aktivitě pak podle knihy potřebujeme k regeneraci bílkoviny, sacharidy pak máme zařadit podle toho, zda potřebujeme hubnout. Tabulka na straně 249 říká, že čím štíhlejší člověk, tím více sacharidů: tedy od žádných až po 100 gramů. Nedoporučuje se však přijímat je z ovoce, ale ze zeleniny bohaté na škrob, jako jsou batáty či dýně. Ovoce se nedoporučuje kvůli fruktóze, která doplní chybějící glykogen v játrech, při aktivitě ale pracovaly zejména svaly.

Cílem je naučit tělo brát z tukových zásob, tento způsob je však pomalejší než z cukrů. Whole30 ale říká, že těchto 30 dnů je lepší dát přednost správnému způsobu stravování i za cenu toho, že nemůžeme podávat tytéž sportovní výkony jako dřív. Dobré ale je, že zatímco pravidla, co se smí a nesmí při Whole30 jíst, jsou striktní, způsob (doba, kombinace, sport) používání povolených ingrediencí je však jen doporučený a člověk může zapojit i svůj selský rozum, či poslouchat tělo.

Majdin druhý týden

Myslela jsem, že začátek bude krutý a bude se to zlepšovat. Opak je pravdou. Na začátku jsem nastavila hlavu na „smíš/nesmíš“ a vše šlo jak po drátku. Změna stravování přinesla dobrodružství. Druhý týden se mi ale styl stravy maso, vejce, zelenina, ovoce začal zajídat. Pravda, nemusím ráno snídat vajíčka, ale polévka nebo steak mi tam moc nepasují. Takže zase vajíčka.

Magdaléna Ondrášová Redaktorka RUNGO.cz, 154 cm, 51,5 kg, běhám

Dostávala jsem se do situací, kdy než bych jedla „tohle“, tak raději jíst nebudu. Z jednotvárnosti mě dostal víkend u kamarádky, která pojala Whole30 po svém a z povolených potravin kouzlila nové kombinace. Děkuji tímto Ani za objev týdne, zelí v mačkaných batátech, coby příloha ke kachně a divočáku!

Druhý týden jsem začala běhat. Zatím do 50 minut velmi volným tempem. Nepozoruji snížený výkon a mám za to, že již z dřívějších dob, kdy jsem opravdu trénovala a dřela, si mé tělo pamatuje spalování z tuků.

Minulý týden jsem si vytyčila cíl se v tomto týdnu nevěnovat při jídle počítači, práci, mobilu (televizi nemáme), dále jsem si přikázala při jídle sedět, a pokud budu chtít být dokonalá, tak u stolu. Začátky byly krušné, nervózní až abstinenční, ale překonala jsem to a v 90 % případů jsem to zvládla!

Co mi chybělo: olizování prstů při přípravě jídel pro děti a odlévání čokolády v čokoládovně.

V čem vidím problém: v jednotvárnosti a mase. Raději bych bílkoviny přijímala méně a pestřeji, třeba v tvarohu.

Markův druhý týden

Mám za sebou čtrnáct dnů programu Whole30, což je „restart“ vašich stravovacích návyků. První týden jsem bojoval s tím, co si dát před sportem. Tohle jsem už ale, myslím, vyladil, a to především díky radám jiných. Tajemstvím je kokosový olej, který dodá spousty energie nejen před, ale i po fyzické námaze. Postupem času cítím pomalý návrat síly a energie. No, uvidíme, co se stane v druhé části.

Marek Odstrčilík Redaktor RUNGO.cz, 193 cm, 96 kg, běhám

Jsem překvapený, že mi z jídelního repertoáru vlastně nic zásadního nechybí a to, že nesmím jíst cukr, pečivo nebo luštěniny mě nijak neomezuje. Hlava pořád tak trošku pomrkává po víně, ale musím vydržet. Rozhodně mi vyhovuje, že odpadly svačiny. Stačí se pořádně najíst, nezapomenout na řádnou dávku dobrých tuků a po jídle si dát kousek ovoce. S tímhle vystačíte v pohodě tři až čtyři hodiny, aniž byste měli hlad.

Zatím je tím největším problémem jídlo na cestách nebo když lítám ze schůzky na schůzku. To je pro mě z celého Whole30 nejtěžší. Musím myslet den předem na to, co potáhnu v batohu s sebou, což občas jde, ale velmi často to prostě nestíhám a pak musím na „ulici“ hodně improvizovat. Naštěstí se mi to daří a nikdy nenastala situace, že bych selhal. Tedy alespoň záměrně, protože jednou jsem měl jídlo, ve kterém bylo podle kuchaře máslo. No, co nadělám.

Co mi chybělo: v zásadě nic.

V čem vidím problém: v zachování všech zásad Whole30 při pracovním vytížení.

