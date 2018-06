Whole30: první týden výživového restartu přinesl lehkost i nohy jako rosol

Samozřejmostí je, že se při tomto „nutričním restartu“ nesmí kouřit ani pít alkohol. První týden bývá nejnáročnější, protože „tělo se uzdravuje a přizpůsobuje novému stylu stravy, zatímco mozek se učí obejít se bez vší té návykové sladké chuti“, jak se praví v paleo bibli Jídlo na prvním místě. Jednou ze zásad v knize je též „nesnažte se vytvořit si náhrady nezdravých jídel nebo zákusků za použití povolených přísad“. Součástí měsíce totiž nejsou jen striktně povolené potraviny, ale i určený způsob pojímání jídla a zbavení se špatných návyků, jako je dezert ke kávě. Více se o Whole30 a o tom, proč jsme se ho rozhodli vyzkoušet, dočtete v předchozím článku. Diskutovat můžete na našem Facebooku a pod článkem. Sledujte nás na Instagramu „rungocz“.

Majdin první týden

Vstup (čtvrtek 16. dubna) do této taškařice pro mne nebyl jednoduchý. Nachlazení, které se o mě pokoušelo již pár dní předtím, jsem se tento den rozhodla rozseknout lehkým během (jediným za první týden) s výzvou virům „zaútočte nebo utečte“. Vzaly to první a sobotní den strávený pořádáním ostravských závodů při chladném počasí mě dorazil.

Magdaléna Ondrášová Redaktorka RUNGO.cz, 154 cm, 51,5 kg, běhám Více čtěte v prvním článku.

Můj pohled na vliv Whole30 tak může být zkreslený, nicméně mi to přineslo i poznatky navíc: První dva dny mi přišly báječné, plně se projevilo nadšení z něčeho nového a „jiných“ nákupů než obvykle. Další dva dny vyvážily misky vah, kdy jsem bez možnosti si cokoliv uvařit musela odolávat pozávodnímu občerstvení ve formě koláčků, karamel, chlebů se sádlem či tvarohem a ve třech stupních a sněhové přeháňce jsem uzobávala studené jablko či ještě ledovější rajče. Do studeného pečeného kuřete v alobalu se mi nechtělo už vůbec. Už tehdy jsem se ale začala cítit tenčí a lehčí, zkrátka líp! Čtvrtý den jsem tedy trávila v posteli a byla to zkouška. Právě v takový čas, kdy polehávám a jsem v klidu, se mi chce obvykle mlsat. Navíc tím, jak je člověk málo aktivní, mu to utíká opravdu pomalu. Vše jsem ale zvládla! Pátý den jsem si začínala užívat vaření a experimentování. Šestý jsem poprvé od rána automaticky sahala jen po tom správném, bez tápání a lekání „šmankote, na co jsem to pomyslela, Paleocie buší na dveře!“. Sedmý den mě trochu začal nudit. Jediné, co mě vzpružilo, bylo objevení Paleo restaurace, ale jinak se mi začalo dost přejídat maso.

Zbavit se špatných návyků Jedním z cílů Whole30 je přeprogramovat naše myšlení tak, abychom se zbavili nejen špatných potravin, ale i návyků. Jídlo se máme naučit vnímat, vychutnat, věnovat mu pozornost, jíst ho v klidu, pomalu, a je-li to možné, sednout si k němu (a k tomu ještě ke stolu!). Vyloučení mobilů a počítačů během konzumace je nutností.

Co mi chybělo: V prvním týdnu mi překvapivě téměř nechybělo sladké mlsání, na kterém jsem si předtím dost ujížděla, naopak jsem postrádala plnotučné mléko. Občas jsem zatoužila po Caru s mlékem, po latté, po ajurvédské kávě s mlékem, kterou jsem dřív pila. Vždy mě to prohřálo a zasytilo místo svačiny. Stále mě to drží, tak jsem zvědavá, co přinese týden druhý.

V čem vidím problém: Samozřejmě, staly se přešlapy, které jsme hned napravili (sušené maso obsahovalo sójovou omáčku, zavařená řepa zase přidaný cukr v nálevu), ale nejvíce vidím moje (Marek to tak necítí) selhání ve formě, jak do sebe jídlo vpravuji. O rychlost nejde, i dřív jsem jedla pomalu, ale ty počítače... . Tuto zásadu (více v boxu), která je součástí Whole30, se mi daří držet jen částečně. Výzva pro další týden je tedy jasná!

Markův první týden

Jsem mrzutý, nervní a podrážděný. Je pátý den našeho Whole30 a já kolem sebe šířím tolik negativního, až to fyzicky bolí. Mám prostě hlad. Večer se snažím jíst naposledy kolem 20:00 hodiny a ráno, když jdu běhat, to ještě jde, ale po doběhu nejsem v pohodě, ani když se najím. Musím pořádně vychytat, co dát ráno před sportem jako “nakopávák”. Po prvním týdnu cítím, že se sportem je potřeba opatrně a postupně. Občas mi dochází energie a nohy se mi na konci běhu tak nějak pomotávají. No, je jasné, že nic nejde uspěchat, není důvod začít hned cválat.

Marek Odstrčilík Redaktor RUNGO.cz, 193 cm, 96 kg, běhám

Více čtěte v prvním článku.

V této Facebookové skupině mi doporučili kokosový olej, takže se na něj chystám. To, co popisuji, je vlastně jen jediný zádrhel na našem testování Whole30. Vlastně ještě jeden jsem poznal: najít v obchodě něco, co neobsahuje cukr nebo mouku, je nadlidský úkol. Ale dá se, pokud máte v sobě trpělivého bojovníka. Jinak je to ovšem především pořádná dávka zábavy, hledání a dobrodružství. Necítím se jako Whole30 guru a ani nechci, jen mě zajímá, co je na konci. Lidi se mě ptají, co hledám, o co mi jde?Je to jednoduché, žádná věda. Rád bych se naučil o jídle víc přemýšlet a přišel na to, co mi vyhovuje a co ne. Jak lépe žít zdravěji v aktivním životě. A pokud přijde něco víc, tím líp.

Ono vlastně těch sedm dnů uteklo tak nějak rychle. Od toho prvního se nám změnil život v tom, že v obchodech trávíme víc minut nad čtením složení potravin. Co mě ale neskutečně překvapilo, je ochota prodavačů pomoct. Nikdo se na nás netváří jako na ufouny, nikdo neodsuzuje.

A jestli mi nechybí pečivo? Popravdě nechybí. Nemám nutkání, nepociťuji touhu po věcech z obilí. Dám si o to víc dobré šunky, zeleniny, masa nebo trochu ořechů po jídle. Jen je potřeba si na to, co budete jíst, myslet, protože možnost, že sáhnete do železných zásob cereálních tyčinek nebo si rychle uděláte nějaké těstoviny, padá. Tyhle potraviny jsou pro nás nyní tabu.

Nikdy jsem si nemyslel, že budu smažit mleté maso na přepuštěném másle nebo že tak intenzivně začnu zkoumat, prohlížet si a vychutnávat každé sousto. Zpomalili jsme se, a to je obrovské pozitivum. Musím přiznat, že tohle všechno se o dost lépe dělá s někým po vašem boku. Debata o tom, co si dáte, kam půjdete nakoupit, jak to uvaříte a pak následně spolu o jídle mluvíte, dává celé věci další rozměr. Pokud někoho takového nemáte, přidejte se do nějaké skupiny, určitě se vás někdo ujme. Jídlo není rozhodně to nejdůležitější a Whole30 z vás neudělá lepšího, ale myslím, že vám může pomoct se o sobě něco dozvědět.

Co mi chybělo: Nic zásadně. Možná trochu dobré těstoviny, rýže a víno.

V čem vidím problém: Vyladit jídlo se sportem.