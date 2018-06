Whole30: získáme energii pomocí masa, vajec, zeleniny a ovoce?

Lítá to pořád kolem nás, jednou je to paleo, podruhé veganství, vždycky je něco v kursu. Pořád říkáme, že by to chtělo jíst jinak, ale nějak to nejde. Vždy si nacházíme novou výmluvu. Spousta cestování, nemožnost vlastního vaření, nebo prostě jen dovolenááá-labůž! Chtělo to chlapské bouchnutí do stolu. A to přišlo od Marka: „Od zítřka začínám s Whole30.“ Já jako kolegyně a životní partnerka tohoto milovníka žeber a čerstvého chleba, se stejným smyslem pro hurá akce, dodávám: „Jdu do toho s tebou. Budeme o tom psát a navzájem na sebe všechno práskat!“.



Co je Whole30?

Tento stravovací režim nechce být nazýván dietou. Jde vlastně o to jíst dostatečně, ale vyvarovat se potravin, které nemusí prospívat organismu. Mluví se o obilovinách, cukru, luštěninách a mléčných výrobcích, které různými způsoby negativně ovlivňují trávící trakt. Co nám tedy zbývá k jídlu? Maso, vejce, zelenina, ovoce, zdravé tuky a ořechy se semeny. Přirozená a průmyslově nezpracovaná strava. A když už, tak už - tedy v té nejlepší kvalitě.

Proč právě 30 dní? Je to údajně ideální doba, za kterou se zbavíme špatných stravovacích návyků a dostatečná doba na to, abychom pocítili, jak strava ovlivňuje naši energii, zdraví a tudíž i psychiku.

O Whole30 najdete spoustu napsaného na internetu nebo v knížce Jídlo na prvním místě. Pěkně popsáno jsme to našli na kb5.cz, kde najdete i odkazy na návod „jak na to“ i „nákupní seznam“.

Majda Ondrášová Redaktorka RUNGO.cz, 154 cm, 51,5 kg Běhám cca 120-150 kilometrů měsíčně. Rozhodla jsem se zkusit Whole30, protože si opravdu myslím, že naše tělo je tvořeno tím, co jíme. Už dřív jsem jedla zdravěji než teď, ovšem nepravidelný režim a cestování mi dávají spoustu výmluv, proč jím hůř. Pak chci zhubnout, mít více energie a podpořit Marka. Miluju sladkosti, nejlépe večer v klidu u knížky (ajaj!), jinak jím všechno, piju vodu, zelený čaj a kávu. V poslední době nevyhledávám maso. Alkoholu neholduji, když už tak si dám dobrého vizoura.

Den 0

Studuji vše, co se dá o stravě a receptech Whole30. Po návratu z redakce domů nekompromisně plením lednici od zakázaných jídel. Přece to nevyhodím! Bude se mi stýskat po sýrech a sladkostech - a plnotučném mléku. Dětem vyčleňuji jednu poličku v lednici, ty mi bez energie nepřipadají. Vytipovávám místa, kde budu kvalitní potraviny nakupovat. Brno v tomto směru prochází obrodou a mé kroky budou směřovat do středu města na s jarem otevřený trh na Moravském náměstí a do řeznictví s úctou k masu - Mikrofarmy. Nově se nachází pár kroků od zelného trhu, takže je to jasná facka - ideální!

Den nultý: k obědu mám rychlovku - fazole s kukuřicí v tomatu. Luštěniny mi budou vážně chybět. Aspoň myslím. Je krásně a tak balím notebook a utíkám pracovat ještě ven na sluníčko Den nultý: čtu o Whole30 každou volnou chvilku. Cestování vlakem je k tomu ideální, upíjím k tomu džus od Müllera, který si příštích 30 dní nebudu moci dovolit Den nultý: využívám, že ještě mohu a vařím nám na večeři oblíbenou rajskou z protlaku, cibule, papriky a nebude chybět ani zítra zakázaný cukr a těstovinky

Marek Odstrčilík Redaktor RUNGO.cz, 193 cm, 95 kg Běhám okolo 200 – 250 kilometrů měsíčně (i míň). Nic zásadního od toho asi nečekám, jen cítím, že potřebuji nějakou změnu. Mám vnitřní nutkání, že nastal čas. O Whole30 jsem četl před několika lety a v duchu si říkal, že třeba někdy. A teď to chci prostě zkusit na vlastní kůži a zjistit, jak zareaguje moje tělo na tuhle změnu v kombinaci s běháním. Mám tedy cíl a k němu danou cestu. Už dříve jsem vlastně podobně jedl, a když si na to vzpomenu, myslím, že mi bylo vlastně skvěle. Taky si ale vzpomínám, že mi příprava jídla zabírala o dost víc času a z peněženky dělala občerstvovačku, na kterou přiběhnete mezi posledními. Přesto do toho jdu. Naštěstí v tom nebudu sám, ale mám spolubojovnici Majdu, která je skvělá parťačka snad úplně ve všem. Jsem taky zvědavý, jak se jiný přístup k jídlu projeví na našem rodinném soužití. Doufám, že láska prochází žaludkem a nepřijdou žaludeční trable. Po čem se tedy bude stýskat? Mám slabost pro gumové dobroty typu medvídek, žralok, třešinka atd., a pro víno. Občas cola, dobrý chleba s máslem. Myslím, že obecně jsme vlastně jedli spíše zdravě. Ale uvidíme, jak to všechno bude vypadat za měsíc. Prý mám očekávat příval energie. Tak pojď do mě a hned.

Den 0

Protože jsem na rozdíl od Majdy v Praze, pustil jsem se zdejší ledničkou do křížku sám. Pod pohrůžkou vytažení ze zásuvky mi vydala několik tvarohů, rýži na sladko a přibral jsem do práce i zeleninu. Nejsem drtič odpadků, a tak jsem část rozdal a část snědl. V průběhu dne mě zcela neovladatelně popadlo nadšení z celého nápadu a na zítřek se strašlivě těším. Jen se zdá, že nestihnu nakoupit, to je trochu průser. No co, aspoň si dám večer ještě hlt vína.

Den nultý: po dlouhé době jsem vytáhnul nůž. Bude se hodit na čištění zeleniny někde v parku mezi pracovními schůzkami Hurá, zaprášená inspirace. Tak přece jen se hodí!

Tak tedy začínáme!

Ve chvíli, kdy jste dočetli tyto řádky, se my dva redaktoři, Majda a Marek, rozkoukáváme v novém stravovacím režimu, o kterém vám každý den přineseme pár řádků s fotografiemi (článek s denními příspěvky najdete zde). Můžete se těšit již zítra, podpořit nás v diskuzích pod článkem, na Facebooku, sledovat nás na Instagramu „rungocz“, nebo se k našemu pokusu dokonce připojit a vyměňovat si s námi zkušenosti a recepty! Společným jmenovatelem bude též hashtag #rungowhole30.

