Whole30 den po dni: redaktoři zkouší vysadit obiloviny a mléčné výrobky

30. den 30., 15. května

Majda a Marek: tímto dnem pro nás končí Whole30 a nastávají dny zavádění vyřazených potravin. V sobotu začneme těmi bezlepkovymi a to z toho důvodu, že celý víkend poběžíme od pramene Vltavy do Prahy. Takto budeme postupně během cca 12 dnů přidávat: luštěniny, mléčné výrobky a věci s lepkem. Pokusíme se vypozorovat, jak to na nás působí a zhodnotíme to. Těšit se můžete na shrnující text a následně též na pohled odborníka na Whole30.

29. den 29., 14. května

Majda a Marek: už zítra je poslední den Whole30, těšíme se, že se začne zlepšovat kolísání mezi energií a únavou.

Den 29.: Předposlední den jsme si dali k hokeji žebra (a salát s batáty)

28. den 28., 13. května

Majda: chybí mi mlsání, ale i taková kultura k tomu, zajít si na kafíčko a dezert s kamarádkou nebo do restaurace s přáteli a nekoumat půl hodiny co smím.

Den 26.: přiznávám jsem, ujela jsem a hrábla si do máminých povidel (jen čisté švestky bez cukru!!!!)

Marek: nad jídlem už skoro nepřemýšlím, všechno jsem si tak nějak zautomatizoval. Jím jak podle Whole30 mám, ale radost z jídla, chutí a vůní se někam vytratila. Stejně tak i energie.

Den 28: jsem ve zvláštním stavu. Nevím, zda se vlastně těším na konec Whole30 nebo je mi to líto, že to končí. Je mi to vlastně úplně jedno, což je divný pocit.

27, den 27., 12. května

Majda: dnešek byl o poznání lepší, energie přišla, ačkoliv ranních šest kilometrů se zdálo jak patnáct.

Den 27.: i takhle si můžete při Whole30 užít s přáteli restauraci

Marek: jak jsem na cestách po republice, tak mi dochází síly řešit primárně jídlo. Ono najít vhodnou restauraci je prostě obrovský problém.

Den 27: když probíháte trasu závodu a padáte hladem, tak nakonec zjistíte, že jediné, co můžete je párek. Pán se dušoval, že jsou bezlepkové, tak jsem mu prostě uvěřil.

26. den 26., 11. května

Majda: pokud jsem si myslela, že včera mě honily chutě, tak dneska bych to popsala jako lynč Majdy chuťovými pohárky plus strašná únava mozkovny.

Marek: jako Majdu mě dnes popadla únava a neschopnost se soustředit. Vzpružil nás jen adrenalin živého vstupu v Sama doma.



Den 26.: čekáme na vysílání a Marek rozcvičuje mimické svaly

25. den 25., 10. května

Majda: honí mě šíleně mlsná - sním o vánočce s máslem, čokoládě, lanýžovém dortíku z cukrárny vedle redakce.

Den 25.: energie na hrátky při běhání je, ale 12 kilometrů je stejně mé maximum Den 25.: na ohýnku jsem si opekli Taliány z Mikrofarmy a klobásky z Billy, delikátní změna! K tomu rajčátka a čerstvý salát ze zahrádky

Marek: snídaně mě v poslední době moc nebaví, protože vajíčka na X způsobů prostě začnou lézt po čase krkem.



Den 25: když se večer špatně najím, tak ráno nemůžu dospat a vzbudí mě hlad. Bohužel nelze sáhnout jen tak po něčem, ale je potřeba přemýšlet, co si dát. U snídaně během Whole30 mi ale prostě chybí pestrost a tak je to nikdy boj.

24. den 24, 9. května

Majda a Marek: dvanáct kilometrů na Vysočině bylo celkem výživných. Whole30 se nám chýlí ke konci a my se celkem těšíme, až začněme zavádět ty potraviny, které jsme na jeden měsíc vyřadili.

Den 24: no nedali byste mi korunu? Den 24: Majda drobila krok a já fotil a v duchu si maloval, co bude k večeři. Byly steaky. Den 24: běhá se mi čím dál víc pohodověji. Tak uvidíme, jak to bude vypadat dál.

23. den 23., 8. května

Majda: dneškem se prolínala slabá únava. Na nohy mě postavilo kafíčko do postele a ovšem Markův vynikající guláš z telecí kližky z Mikrofarmy.

Den 23.: i dcera respektuje Whole30 a srdíčko mi místo mléka namalovala špejlí z cremy

Marek: heslo dne: hlavně se nikam nehonit a odpočívat. Takže procházka s Majdou a dětma.

Den 23: že nevypadám skvěle na běžeckých fotkách vím, ale že je to k zamyšlení i při těch statičtějších, tak to jsem netušil. Kdo ví, co se mnou Whole30 nakonec udělá.

22. den 22., 7. května

Majda: včera na mě padala strašná únava a kousala mě do očí i mozku ještě dnes. Možná za to mohou včerejší schody nebo nespavost z předchozích dnů.

Den 22.: rozklus a abeceda za mnou, jde se na věc. Je ráno, jsem na lačno, tak to bude lítat Den 22.: stačí pětkrát vyběhnout nad koruny stromů a tepovka je přes 190

Marek: jedno je prostě fakt. Když jej jídlo opravdu vyvážené a na závěr si dám ovoce, tak pak vydržím úplně v pohodě bez svačiny.

Den 22: losos a vajíčka. Tahle kombinace vás opravdu na startu dne pořádně nakopne. Škoda, že nebyla navrch čerstvá petrželka.

21. den 21., 6. května

Majda a Marek: dneska prostě spíme a čerpáme energii. :)

Den 21: dneska a vlastně i včera bylo hodně práce, takže se dostavila hlavně únava a spánek (jelikož jsme každý jinde, tak používáme fotografii, která stejně dobře dokumentuje to, jak jsme dneska skončili, byť každý sám) :)

20. den 20., 5. května

Majda: dneska jsem k běhu (10 kilometrů) přidala chvilku posilování vlastní vahou a jízdu na koloběžce pro zeleninu a maso. Večer mě honila mlsná a hlaďák.

Den 20.: běhám, Vltava Run se blíží. Dneska to bylo jak v prádelně... Den 20.: ještě že tu kávu můžeme... to je teď má jediná siesta

Marek: brzké vstávání, ranní běhání úseků, pestrá a pořádná jídla během dne. Zítra to doufám bude lehkonohý výběh.

Den 20: jsem vystavený koblihovým pokušením. Naštěstí nejsem jejich fanatický příznivec. Den 20: jsem ale fanatický příznivec chlebíčků. Tady to bylo tak nahraně, až se bojím dnešních snů.

19. den 19., 4. května

Majda: poslední noc se mi špatně spí, těším se na dnešní, určitě si pořádně odpočinu!

Den 19.: na dnešní běžeckou slezinu u nás jsem napekla pro ostatní tradiční Majdiny cookiesky. Provoněly celý byt, ale já si vzít nemohla, je v nich krom jiného máslo, javorový sirup, cukr a ovesné vločky.

Marek: když jsem celý den v pracovním zápřahu, tak Whole30 dostává prostě na zadek.

Den devatenáctý: brzké vstávání, cesta z Brna do Prahy a pak nemožnost si dát oběd. Takže až tohle skvělé pozdně odpolední jídlo v podobě slaniny mě doslova zalilo energii.

18. den 18., 3. května

Majda: všímám si, že poslední dobou (víc než týden) potřebuji déle spát - jarní únava nebo mě dohání Whole30?

Den 18.: Dnes jsme běželi 12 nádherných kilometrů, dalo nám zabrat stoupání, ale na hraní byly síly pořád! Den 18.: Popravdě vstát a jít běhat se s Whole30 moc neslučuje. Sníst vajíčka nebo maso prostě před během nemohu. Dala jsem si půl banánu s mandlovým máslem a po cestě chytila strašný hlad, takže tyčinka plná ořechů a ovoce nám doslova výlet zachránila

Marek: představa, že si k snídani dám zase vajíčka, mě začíná lehce děsit.

Den 18: musím se přiznat, že se cítím při běhu o dost lehčeji. Cesta nahoru mě bavila, což u mě není obvyklé.

17. den 17., 2. května

Majda: dochází mi, jak je Whole30 jednostranná strava a zajídá se. Naštěstí (nebo naneštěstí?) zatím necítím vliv na energii a výkon.

Den 17.: na výletě jsme přežili na ovoci a oříškách v tyčince Lifebar a domů utíkali uvařit hovězí a polévku Den 17.: krém z mixované brokolice s batátou a žloutkem. K tomu sůl, koření Bertrám a dýňový olej z Vom Fass

Marek: dochází mi nápady na snídaně, vajíčka už fakt moc nemusím a slaninu nebo šunku tak ne. No, myslím, že to bude boj.

Den 17: Majda vymyslela sladkou snídani, což byla obrovská změna. Kokosové mléko, mletý kokos, spousta ovoce, žloutky a navrch ořechy. Úžasné.

16. den 16., 1. května

Majda: dnes byl pyžamový den (až na běh), ke kterému neodmyslitelně patří mlsání - ukočírovala jsem to, uf.



Den 16.: Dnešních 12 kilometrů naplánovala kamarádka Hanka (vpravo). Poslední dva kilometry jsem cítila hýždě a zadní stehna, což je po pauze normální. Před během jsem si dala lžičku kokosového oleje a bylo to přesně dle „kdo maže, ten jede“ Den 16.: Zhřešili jsme a večeřeli jsme u notebooku alias televizi (hokej ČR vs Švédsko). Brzy to začal být nervák ale to už byla miska prázdná

Marek: musím ke svému překvapení přiznat, že jsem ve fázi, kdy mi maso trošku leze krkem.

Den 16: tak dneska jsem se prostě jenom válel, četl, jedl a hlavně nic nedělal.

15. den 15., 30. dubna

Majda: jídlo nějak přestávám řešit, prostě jím Whole30 a začíná mi to připadat úplně normální.

Den 15.: dnes jsem šla za západem slunce, místo toho se udělal opar a tak jsem jen na skále relaxovala a rozjímala Den 15.: Na výlet jsem se vybavila co nejtrvanlivější bílkovinou (pršut), zeleninou (paprika), oříšky (pár mandlí a para) a ovocem (hruška). Tuk je na okrajích pršutu. Geniální!

Marek: vrací se mi síla a energie. Dneska jsem dal při cvičení o jednu sérii víc

Den 15: trošku jsem se obával, zda jsem to s cvičením nepřehnal. Kupodivu jsem se cítil skvěle, byť můj výraz o tom asi nesvědčí. Den 15: v hospodách je to prostě většinou těžké. Nenašel jsem jídlo, které by v sobě nemělo lepek.

14. den 14., 29. dubna

Majda: Vážně půlka za námi? Prohřešila jsem se proti předpisům a zvážila se = kilo a půl dole.

Den 14.: znáte to... tady si tu svačinu s pitím položím a jak se budu obouvat, tak na to vezmu... Takže to zůstalo doma. Den 14.: dnes přišli na výběh v Brně i Petr a Lenka Tronečkovi, které jsme inspirovali a jsou na Whole30 desátý den. Tak jsme v hospodě probrali, že to zatím jde, že hubneme a na snídani budou zase vajíčka

Marek: nic zásadního se během dne nestalo, jen jsem měl v jídle trochu másla.



Den 14: v práci máme novou jídelnu a tak jsme tam zaskočili. Kuře a brambory byla jediná a tudíž jasná volba. Bohužel až když bylo vlastně vše na tácu, tak nám kuchař prozradil, že je v jídle máslo. Při představě, že dalších několik hodin budu na cestách s nemožností se někde najíst rozhodlo, že jsem to prostě snědl. Stále mám s jídlem největší problém, když lítám po schůzkách. Tady je potřeba vymyslet strategii.

13. den 13., 28. dubna

Majda: Opět jsem vyběhla, šest a půl kilometru na pohodu a na lačno, vrací se mi chuť k jídlu - to bude tím během.

Den 13.: vedlejší efekt Whole30 je přežrané morče Den 13.: tohle bylo neskutečně výborné (jehněčí, paprika červená a bílá, rajčata, mrkev, brambory, kmín, sůl, rozmarýn, tymián, ghí, podlít vodou a péct přikryté)

Marek: ráno jsem vstal, dal si lžičku kokosového oleje a šel běhat intervaly. Bez pocitu hladu a malátnosti v závěru.



Den 13: tak jsem běžel intervaly jen na kokosovém oleji. Žádný pocit prázdného žaludku, žádné mdloby. Možná jen opravdu lehká slabost v závěru, tedy kolem dvanáctého kilometru. Den 13: revoluční změna. Podle nových poznatků je možno zařazovat brambory. U aktivních lidí pravidelněji, u těch, kteří chtějí zredukovat svoji hmotnost výjimečně. Takže Majda naplnila pekáč a nechala bytem rozehrát voňavou serenádu. Skvostný oběd, který dodal spousty energie.

12. den 12., 27. dubna

Majda: pozoruji že jím méňe než dříve, většinou tři jídla denně a jednu svačinu, aniž bych trpěla hlady.

Den 12.: konečně jsem vyběhla, pro začátek ráno na lačno pět kilometrů v tempu 6min/km. Pocit dobrý! Den 12.: Marek má pravdu, ve dvou se to „táhne“ líp aneb nákupy a zase nákupy

Marek: vypadá to, že jsem našel „nakopávák“ na ranní běhání - chia semínka s citronem a kokosový olej.

Den 12: ráno jsem si dal před během chia semínka, které mi Majda zalila večer vodu. Přidal jsem k tomu čestvý citron, na lžičku dal parádní kokosový olej a vyběhnul. Běželo se mi tak nějak dobře, ale pozitivnější bylo to, že jsem nepociťoval hlad a netahal jsem za sebou nohy. Den 12: musím uznat, že díky Mikrofarmě jsem už dříve poznal chuť masa. Tentokrát jsem si na oběd udělal kotletu. Žádná vysušená placka, ale štavnatá a křehká. Stačí jen trošku osolit a přidat čerstvě namletý pepř. K tomu špěnát s vajíčkem a na závěr mandarinka. No prostě paráda.

11. den 11., 26. dubna

Majda: začíná se mi zajídat nepestrost, je třeba zabojovat a tak podávám k večeři netradičně polévku, kterou jsme celých 11 dní téměř opomíjeli.

Den 11.: Nedělní program s dětmi v Čokoládovně v Šestajovicích byla pro mě velká zkouška. Stále nasávat vůni čokolády z Belgie, odlévat ji a neolíznout při tom prsty... Den 11.: Vývar z kuřecích prsou i s masem, do toho červená cibule, spousta pórku, půlka menší cukety a nastrouhaný celer s mrkví na zahuštění, celerová nať. Na talíři nechat rozpustit oříšek ghí, posypat čerstvým pórkem a nudličkami mrkve (orestovanými na ghí a kapce octu)

Marek: mám při běhu nohy přestárlého slona a opustila mě nějak energie. Uvidíme, co zítra.

Den jedenáctý: Už mi lehce lezlo to všechno maso krkem. Naštěstí se mi díky kamarádce zase chuť na něj vrátila. A co se stalo? No, vyměnil jsem trojici vepřo-drůbežo-hovězo za kančí. Prostě to chce po čase zkusit i jiná masa. Stejné je to pak i se zeleninou a ovocem. Nebát se, hledat a zkoušet. Den jedenáctý: Podle mě je skvělé, když do whole30 jdete s někým. Ta možnost vzájemné podpory je neocenitelná. A hlavně, když se vám už nechce něco vymýšlet, co budete vařit, tak máte velkou šanci, že to vyřeší vaše opora.

10. den 10., 25. dubna

Majda: dnešní den byl naprosto skvělý v tom, že se o mě i děti starala kamarádka Aňa včetně programu a jidla (!!!), jehož pojetí mi oprášilo jazyk a já si konečně pochutnala na mase.



Den 10.: míchaná domácí vajíčka na špeku s avokádem, chřestem (vařeným ze včerejška), paprikou, rajčaty, medvědím česnekem, cibulí, bylinkami. Navrch pažitka a půl jablíčka k tomu Den 10.: kachna se zelím (bez cukru samozřejmě!) a batáty. Bylo skvělé rozmačkat sladké batáty do kyselého zelí a udělat si tak kaši, delikatesa! Den 10.: tak tohle přátelé budu mít zítra k obědu prý! Kančí s řapíkatým celerem, česnekem a třemi oříšky škvarkového sádla (římský kmín, rozmarýn a sůl)

Marek: objevil jsem kokosový olej a zatřáslo to mými chuťovými pohárky - TEČKA.



Den desátý: Hmmm, nečekal jsem, že desátý den s Whole30 uvidídm jídlo i v tomhle klacíku. Den desátý: Být s dětmi celý den někde na cestách je skvělé. Problém je malinko v tom, co jíst, aby to všechno sedělo, tak jak má. Naštěstí jsem narazil na krkovici, kterou jsem mohl. Den desátý: Zavítal jsem ke kamarádům do Chudenic. Všechno super, až na to, že vaří svoje vlastní pivo - Stará škola. Nejsem klasický pivař, ale tady jsem se musel opravdu držet, abych se nepřisál.

9. den devátý, 24. dubna

Majda: maso mi pořád nejede zato se mi dařilo jíst v sedě bez mobilu i počítače - příjemné mi to ale nebylo, popravdě.



Den devátý: Už druhý den mi nešmakuje maso, ale dobrou tlačenku ukrytou pod cibulí jsem do sebe nakonec natlačila. K tomu rajčata z trhu a kousek jablka nakonec Den devátý: Večer se mi do mořského vlka nechtělo, ale nakonec jsem nelitovala, Marek ho upekl výtečně. K tomu mačkané avokádo se solí, zelenina a půlka hrušky.

Marek: po nějaké době zase na cestách a tím pádem jsem se obával, jak to stravování zvládnu. Zvládnul. Prostě jsem o něm přemýšlel a hlavně si na jídlo našel čas.



Den devátý: Ulovil jsem konečně kokosový olej. Podle několika znalců, by mi tahle dobrota měla pomoct před ranním výběhem nakopnout svoje tělo. Mám očekávat nával energie. No, jsem zvědavý. Den devátý: Nejen jídlem je člověk živ. Obě knihy se jeví jako velmi výživná strava. Den devátý: Během Whole30 nemusíte mít obavy, že vás přepadnou přeludy. Jídla, které neobsahuje cukr nebo mouku je kolem nás dost a dost. Jen to zabere víc času, než se tím proberete. Den devátý: Uvidíme, co to se mnou udělá, když měsíc vydržím bez pečiva. Vnitřně cítím, že to rozhodně na škodu nebude.

8. den osmý, 23. dubna

Majda: přestávám mít chuť na maso (co s tím?), měla bych ho ale jíst, proto jsem zašla pro kus inspirace a objevila alespoň novinku, uzené hovězí - snad mě přepere a sním ho.



Dnes žádný objev nového obchodu, byla jsem v Mikrofarmě zásobit nás na víkend. Příjemné zjištění bylo, že mi maso zavakuovali, aby mi takto vydrželo až týden v lednici! Den osmý: Cestou domů jsem s dcerou potkala redaktora Vítka Kněžínka, kterak fotí „slupky“ od Mizuna do testu, tak jsme jej pohostili uzeným hovězím (máme prvně a dobrota!) Den osmý: Momentka jasné Markovy radosti... Protože mi už dnes přišel dárek pro Marka k jeho sobotnímu svátku, nemohla jsem to vydržet a „lupínkovou sůl“ jsem mu dala rovnou i s flákotou, ať si ji má na co dát. Je to dobrota na steaky, kterou seženete v zahraničí pod názvem salt flakes od firmy Maldon

Marek: tak týden za mnou a můžu s klidem říct, že žádný absťák se po nějakých konrétních vyřazených potravinách nedostavil. A ani na WC už tolik nelítám. Huráááááá!!!



Den osmý: Ráno je skvělé si přivstat a mít čas prostě jen na sebe. Uvařil jsem si kávu a udělal si pořádnou snídani. Skoro už jsem zapomněl, jak chutná plátek dozlatova opečené slaniny. No, je to úžasné. Den osmý: Tak i na něj došlo, na mořského vlka. Kousek od domu máme Ocean48, kde seženete každý den čerstvé ryby. Jediné, co jsem si neuvědomil, je to, že ho budu muset vykuchat. Sice jsem to dlouho nedělal, ale popral jsem se s tím se ctí. Nikoho to nebolelo, nikdo se nezranil.

7. den sedmý, 22. dubna

Den sedmý: koupili jsme k večeři mořského vlka, ale ani jeden jsme chuť na maso neměli, tak jsem ukuchtila tuhle nevábnou rychlovku, která o co víc armádně vypadala, o to lépe chutnala! Den sedmý: spoustu brokolice, jednu batátu a kousky toho, co máte v lednici za zeleninu (celer, nať petržele, bílou ředkev, špenát), s troškou chilli, povaříte 10 minut v tlakovém hrnci, poté rozmixujete a osolíte. Na talíři pokapete olivovým a dýňovým olejem, mňam! (při návalech zavřít oči a představovat si reklamu na Bonduelle)

Den sedmý: dneska se mi nechtělo vstávat. Včerejší den byl náročný a tak jsem, přiznám se, zaspal. Nebudím se s pocitem hladu, ale spíš s výčitkou svědomí, že všichni jsou už na nohou. Den sedmý: zavítali jsme do Rockin' café v Brně. Jde o restauraci, kde vaří jak paleo, tak i Whole30. Můžu vřele doporučit. Nebyli jsme tam rozhodně naposledy Den sedmý: nejříve jsem si odběhal to svoje a pak to na mě přišlo. Nohy ztěžkly a já se v podstatě doplazil na výběh s našimi čtenáři a fanoušky. Byl jsem rád popravdě za pouhé dvě kola (asi 3 kilometry) kolem Lužánek. Prostě došla energie. Tohle musím vychytat. Jinak musím podotknout, že všichni ostatní byli skvělí.

6. den šestý, 21. dubna

Majda: objevem dne je Vom Fass v Brně na Solniční, kde mi paní poradila i Paleo restauraci v Brně.

Den šestý: jízdu tramvají využívám k louskání knihy o paleo stravě a Whole30 Den šestý: právě mi paní prodavačka stáčí decku dýňového oleje a pak se půjde na zázvorovo-citrónový ocet, který je tedy exkluzivní. Doma jsem litovala, že jsem nevzala ještě ten olej z ostropestřce

Den šestý: drtím silový trénink a pak se pustím do cvičení. Chci vyzkoušet, jak bude tělo reagovat, když k tomu v podvečer ještě přidám výběh. A hle, reaguje velmi dobře, běží se mi pocitově lehčeji. Tak uvidíme, co zítra. Třeba nevstanu. Den šestý: díky tomu, že se ráno snažím sportovat, tak moc nestíhám snídani a pak je to takový předoběd. Tentokrát lovím tuňáka a míchám ho s vajíčky. I Majda je nadšená, jak lahodně to chutná. Den šestý: večeře šampionů. Hamburger a salát. Zahučelo to do nás neskutečně rychle. Začíná se mi to líbit.

5. den pátý, 20. dubna

Den pátý: objevem dne je vrazit do omelety koření na Tabouleh - éňo ňůňo! Pozor, je to voňavé, takže opravdu jen špetičku (já jej sehnala od značky Sonnentor) Den pátý: recept na omeletu, kapie s cibulí na sádle, do toho rozkvedlaná vejce s troškou vody, soli a koření Tabouleh, ihned posypat jarní cibulkou a ředkvičkami. Mňam! Den pátý: papričky při Whole30 dovoleny! Zašla jsem tedy do Wold of chilli v Brně na Pekařské. První sklizeň prý bude až začátkem června, tak jsem vzala alespoň drcené Jalapeňo mírumilovně vyhlížející skrz zkumavku Den pátý: Marek mě vzal na oběd do Mikrofarmy, kde si člověk na řeznickém pultu vybere co chce a to kuchař rovnou připraví. Za mě byla volba jasná, jehněčí kotletky byly delikátní

Den pátý: ráno jsem šel běhat. Je to pátý den, kdy žiju jinak a byl jsem zvědavý, jak mi to bude utíkat. Ze začátku to šlo, pak jsem seuž jenom těšil až to bude za mnou. Ne nadarmo se asi proto při Whole30 radí, že v prvním týdnu se sportem pomalu. Ale k něčemu to mé klopýtání zase bylo, donesl jsem česrtvě napraženou kávu. Den pátý: obchod našeho brněnského běběžeckého kamaráda mi zachránla život, no vlastně skoro vztah. Zjistil jsem, že když mám hlad, tak je se mnou k nevydržení. Den pátý: pro mě zážitek dne - mandlové máslo. Když s ním přelijete banán, tak vám zaručuji, že máte před sportem skvělý startovací nakopávák. Inspiraci jsme vzali v tomto videu o výživě před sportem... chcete-li vědět více, klikněte na fotku

4. den čtvrtý, 19. dubna

Den čtvrtý: bez legrace, i redaktoři musí „tam“ Den čtvrtý: od rána pocucávám Vincentku na hlasivky a velmi se divím, že mi ji koupil sám Marek. Člověk by čekal, že s tichou domácností bude spokojen a léčbu tedy bude spíše sabotovat Den čtvrtý: Marek mi uvařil mňamku na můj bolavý krk . Kořenovou zeleninu s krůtím masem na zázvoru. Je to zlatíčko

Den čtvrtý: nákupy v Bille mi daly zabrat, tady není „můj řezník“, který by mi pomohl vybrat. Mám tedy aplikaci „lupa“, protože ta písmenka já prostě nevidím Den čtvrtý: něco mezi snídaní a obědem. Vajíčka se sušenými rajčaty, medvědím česnekem a anglickou slaninou z Mikrofarmy. Navrch sypu bazalku. Je mi krásně. Konečně nikam nepospíchám a můžu se věnovat jídlu Den čtvrtý: v Majdě bouchla kreativita a se slovy: „chci změnu, jdu na to“, se pustila do výroby placiček. Vrazila do toho řepu, slaninu, vajíčka, mrkev, brokolici, květák, medvědí česnek, čerstvou petrželku a sušenou celerovou nať. Bylo to naprosto úžasný. Chvilka poezie hadr. :)

3. den třetí, 18.dubna

Den třetí: venku zima, stoly plné dobrot a mě čeká v krabičce ledové rajče a jablko Den třetí: takto nám pomáhají kamarádi. Když nám donesou v restauraci steak, rozeberou si „zakázané“ potraviny jako hranolky

Den třetí: Přesně tímhle směrem je plno jídla. Hromada dobrot, které kamarádi připravili na závody v Ostravě. Jdou tam koláčky, štrůdl, karamelky, taštičky se sýrem, chleby se sádlem, paštikou atd. Nic pro mě. Whole30 vyžaduje přísný přístup. Den třetí: To je jenom část oněch zmiňovaných dobrot. Moje srdce zapleselo, když jsem si uvědomil, že tam je sušené maso. Majda mi ho však utrhla od úst s tím, že v tom je sojová omáčka.Tohle bude ještě šichta. Den třetí: V hospodě byla volba jídla jasná. Během chvíle do mě zahučel steak a salát. Majda vypadá jako na lovu rostlin, ale já si svou zelenou dobrotu bránil. Popravdě, neubránil.

2. den druhý, 17. dubna

Den druhý: slovy klasika - někdo to musel vyzkoušet a říct „tudy ne, přátelé!“. Ke kafíčku doporučuji raději tři lískové oříšky nebo tři kolečka banánu Den druhý: vlevo nahoře upečené kuře, ingredience na omeletu viz obrázek vedle. Den druhý: dvě omelety ze dvou a tří vajec: rajčata na troše sádla, proužky slaniny, vše zalité vejci se solí, mletou pálivou paprikou a špetičkou koření na Tabouleh, navrch ještě avokádo a opražené lupínky mandlí

Den druhý: brzy ráno vyběhnul na lačno. Musím říct, že se mi pocitově běželo lehčeji než obvykle. Ke konci jsem cítil, že síly ubývají, ale to mohlo být i tím, že jsem byl od 5 hodin na nohou. Den druhý: celý den jsem v tom shonu to jídlo tak nějak šulil. Naštěstí mám Majdu, která na cestu do Ostravy, kde máme zítra (tedy v sobotu) RUNGO závody, naplnila roh hojnosti k prasknutí. Nezhyneme. Den druhý: večer se dojíždím na hotelu mangem. Sladká to tečka za dnem na cestách. Je mi konečně dobře, protože jsem přepral pocit lehkého hladu.

1. den prvý, 16. dubna

Den prvý: hádáte správně, naše whole30 poličky jsou ty tři uprostřed. Pak ale vlevo ve dveřích vejce a dole v šuplíku nějaká zelenina - nákup nutný! Den prvý: kvalita prý nutná, praví jedno z pravidel Whole30, proto jsem rozkmitala obsluhu v řeznictví Mikrofarmě, sehnala jsem dokonce vyhovující Taliány! Den prvý: odolala jsem jahodám z ciziny (počkám raději na ty české) a sáhla po prvních tuzemských ředkvičkách a medvědím česneku, který se dá trhat i v lesích okolo Brna, jenže já nemám čas, musím jít domů vařit