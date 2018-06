We Run Prague: moje úplně první běžecké závody

První běžecký závod sezóny a rovnou desítka. V sobotu jsem se zúčastnila svého prvního závodu We Run Prague, jednoho nejmasovějších závodů na 10 kilometrů, který je vyvrcholením běžecké sezony. Jaké to bylo a jak jsem dopadla?

Závod startoval opět ze Žlutých lázní, kde byl během celého dne pro závodníky připraven doprovodný program. O zábavu se postarali akrobaté Cirk La Putyka a show připravili také parkuroví běžci týmu In Motion nebo hvězdy Superstar. Pro všechny běžkyně zde byla připravena speciální Nikewomen Zone, kde mohly využít kosmetické služby a produkty, fyzioterapii, masáže, ale také rady známých stylistek. My jsme v areálu jen relaxovaly a možná se z nás staly Nike Friends :-)

Před startem nás rozehřála rozvička pod vedením trenérky Radky Vandasové a všichni závodníci jen netrpěli čekali na osudnou hodinu. Přesně v 19:00 odstartovala závod olympijská vítězka Bára Špotáková. Čekala nás trasa: Žluté lázně – Podolské nábřeží – Vyšehradský tunel – Rašínovo nábřeží – Mánes – Masarykovo nábřeží – Divadelní – Smetanovo nábřeží – Křížovnická – Mánesův most – Rudolfinum – Náplavka pod Dvořákovým nábřežím – Kozí – U Milosrdných – U Obecního dvora – Kozí plácek – Haštalské náměstí – Rybná – Celetná – Prašná brána – Na Příkopě – Václavské náměstí – 28. října – Národní – Most Legií – Masarykovo nábřeží – Mánes – Jiráskův most – Palackého most. Cíl závodu, kam dorazilo 8 375 běžeckých nadšenců, byl tentokrát na náplavce.

Od začátku jsem nasadila volné pohodové tempo. Trochu jsem se bála, abych to celé zvládla a vůbec uběhla. Hlavně nepřepálit začátek!! Startovala jsem z koridoru nad 70 minut. Pár metrů přede mnou byl vodič na 70 minut. Nevěděla jsem, zda to zvládnu, ale říkala jsem si, že by bylo fajn ho předběhnout a skončit do hodiny a desti minut. Povedlo se mi to překvapivě hned po prvním kilometru a tak byla strategie jasná - udržet tempo a nenechat se vodičem předběhnout :-)

Na každém kilometru se nacházel obrovský balon s údajem o stavu kilometrů. První tři jsem si říkala, jak je to fajn, že se mi běží dobře, ale bála jsem se co bude dál? Říkala jsem si: "Nepřeháněj to, v klidu a pohodě. Hlídej si tepovku, ať můžeš dýchat a užiješ si to". Na pátém kilometru byla občerstvovací stanice s vodou a iontovými nápoji. Lehce jsem zpomalila, vzala si jeden kalíšek a pozvolna běžela dál, abych se úplně nezastavila. Po dalších pár metrech byla na náplavce sprcha - takový velký oblouk, kterým se dalo proběhnout a osvěžit se. No kde tohle zažijete? Samozřejmě jsem se svlažila a bylo to jedním slovem SUPER!!

Svým pohodovým tempem jsem se dostala až na osmý kilometr, kde jsem si říkala, že bych mohla přidat. Docela mi to šlo, běželo se příjemně a ani s dýcháním jsem neměla problémy, jaké mívám. Tak jsem přidala. V mírných kopečcích jsem většinu závodníků předbíhala (asi bootcampový trénink pomáhá) a i směrem dolů se to pěkně rozjelo. Když jsem se přiblížila náplavce, kde zbývalo do cíle už jen pár set metrů, přidala jsem ještě víc. Lehce mne brzdily dlažební kostky, ale nebudu si na ně stěžovat jako ostatní závodníci. Podle mě to k Praze prostě patří!! A jaký čas jsem nakonec měla? 1:07:12 a 3218. místo mezi ženami.

Vím, že to není nic extra, spoustě běžců by to přišlo směšné, ale musím říct, že jsem spokojená. Běh jsem si užila, nebylo mi špatně, ani mě nic nebolelo. Bavila jsem se povzbuzováním fanoušků a všemožnými nápisy na tričkách ostatních závodníků (nejvíce mě pobavilo "Ať se mi nechce kadit!!" :D). Musím se poklonit organizaci závodu, protože zkoordinovat všechno, aby klapalo pro deset tisíc lidí, to je nadlidský úkol a myslím, že to zvládli báječně!! Celý závod byl prostě fajn!! Davy lidí moc nemusím a to je asi také to jediné, co mi tam nesedlo. Ale jelikož jsem s tím počítala od začátku, byla jsem s tím smířená a i díky kamarádce Kačce mi to vlastně nevadilo. Že by za rok znovu? :-)