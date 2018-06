Dejte dárek sama sobě, rozběhněte se

Občas čtete články o běhání. Taky pokukujete po krásných hadříkách Táni Kuchařové v holčičích barvách. Vždy švihnete okem po běžci, který vás mine. Něco vás na tom běhu láká. Snad ta přirozenost, vždyť běh je hned po hodu dudlíkem a chůzi první sport, který jste začala provozovat. Tak proč to teď nejde? S povzdechem, že tohle není pro mě, vzdáte vždy i honičku za autobusem a raději čekáte na další.



Možná, že ta nejsprávnější chvíle na rozhodnutí začít běhat není, když popadáte vedle ujíždějícího autobusu dech a duchem nepřítomný pán ze zastávky vám foukne do kyslíkového dluhu obláček oblíbených startek. Ta správná chvíle je teď. Když sedíte a čtete si. Nic vás nebolí a dýchá se vám dobře. Takto by totiž měl vypadat váš běžecký začátek.

Vstaňte, je jedno, co hodíte na sebe, hlavně ať je to pohodlné. Jděte se projít, 15, 20 minut vás všichni mohou postrádat, vždyť to je doba, na kterou se běžně polovina mužského národa zavírá na toaletu. Taky nikomu v tu chvíli nechybí. Tak a je to, jste venku. Do procházky na krátké chvíle zakomponujte běh o rychlosti jen malinko rychlejší, než je chůze. Po svém „výletu“ přijdete domů s červenými tvářemi, spokojená, jazyk je v ústech a i plíce jsou na svém místě. A hlavně se vrátíte s vědomím, že jste to udělala. Udělala jste první krok. Šla, ale vlastně i běžela jste 20 minut a cítíte se skvěle.

V tomto článku jsem si nedala za úkol navrhnout vám běžecký plán. Na to máme jiné články. Kromě toho, že je důležité ono „poprvé“, bych vám chtěla vlastně sdělit, co vám běh může přinést. Proč tolik lidí běhá.

Každý máme jiný důvod vyběhnout. Pro mě běh znamená svobodu.

Svoboda moci se rozběhnout

Mám ráda hodně sportů. Ale u žádného necítím takové zadostiučinění. Mohu volně běžet, kam se mi chce, jen po vlastních nohou bez pomoci náčiní. Vnímám pohyb a soulad těla a to, že vzdálenost není překážka. Dobíhám běžně tramvaje, aniž by mi senioři uvolňovali místo pro invalidy.

Svoboda myšlenek

Živím se hlavou a to bývá náročné. Ve chvíli, kdy běžím a jsem sama, neposlouchám hudbu. Ještě chvíli po startu myslím na denní starosti, ale ty nejsou v takové kondici jako já a po chvíli zůstávají za mnou. Myšlenky mi plynou hlavou najednou zcela samovolně a postupně. Nemám na ně žádný vliv. Padají si zcela ve své režii, jako když se na podzim nepustí listy stromů v jeden okamžik, ale padají postupně, ladně a každý s jinou barvou, přičemž si každý hledá ve vzduchu svou cestu.

Svoboda tělesná

Díky běhu se mi formuje tělo. Ztrácí tuk a získává tvary. Najednou mám sama sebe raději a nevadí mi ani narážka fotografa „vystrč ty svoje atletický prsa“. Jsem na ně pyšná, patří k nim atletické tělo. Nenáviděné nakupování se stává radostí. Cokoliv na sebe hodím, sedne mi. Jsem pevná a líbím se svému muži. Nemusí mi to říkat, vidím mu to v očích. Jenže on to i říká, ach, má mě v pasti. Jsem jeho.

Svoboda praktická

Došla zrnková káva a je potřeba zajet pro lékařskou zprávu. To není příklad, to bylo potřeba dnes u nás doma. Složité objíždění výlukou MHD a placení jízdného řeší jedny elasťáky s botaskama. Místo hodinového trajdání nebo odkládání potřeb na jindy jsem oběhla obojí během dvaceti minut. Když jsem se v ordinaci zjevila v běžeckém, vykouzlila jsem úsměv lékaře na tváři a byl velmi ochotný. Taktéž v kavárně se tvářili přívětivě a vysvětlovali, jaký je rozdíl mezi Tanzánií, Columbií a Brazílií. Ale to už jsme jinde.

Je to prostě tak, běh přináší do vaší tváře dobrou náladu a ta se odrazí i ve všech věcech, se kterými máte co dočinění.

Další plusy (při) běhu:

nemám ledové končetiny



neklíží se mi oči



jsem nabitá



nic mi nepřijde neřešitelné



sním Haagen Dazs bez výčitek



je mi jedno, jak moc jsem mokrá nebo od bláta



noví běžečtí kamarádi se společnou láskou



Mínusy běhu:

výdaje za běžecké oblečení a obuv



viz varování níže



Může se vám stát, že místo toho, abyste si ve svém životě začala organizovat běh, běh začne organizovat život vám.

