Vyrazte na trať s batohem, podpoříte lepší start kluků a holek z děcáků do života

Je pro tebe běh s batohem spíš závod, nebo proběhnutí se?

Pro mě je to hlavně nápad, který se po mnoha měsících a díky pomoci řady lidí podařilo přetavit v realitu. Je to nesoutěžní běh, stačí se jen zúčastnit a zaplatit startovné. Veškerý zisk půjde na pomoc dětem z dětských domovů, které vstupují do samostatného života. Součástí je i aukce běžeckých zážitků s osobnostmi.

Není to jen tak ledajaký běh, běží se s batohem.

Ano, symbolizuje handicap, který mají děti z dětských domovů oproti těm, které vyrostly v normálních rodinách. Z batohů navíc budou koukat plyšáci.

Takže dobročinný běžecký happening. Jak tě vlastně napadlo, pomoci dětem z dětských domovů?

Když mi bylo třináct, babička mi prozradila, že můj táta není můj táta a že jsem málem skončil v dětském domově. Od té doby to mám v sobě.

Není divu, pro malého kluka to musel být silný moment.

Vybavuju si to úplně přesně, celou situaci. S nevlastním tátou jsme měli a máme i teď krásný vztah, tím ohromnější to bylo překvapení, zhroutil se mi na čas svět. Svého biologického tátu jsem poznal až mnohem později.

Běh s batohem, 22. května 16:00: zahájení registrace na startu 16:30 - 17:30: program pro děti

17:00: start charitativního dětského běhu na 500 metrů 18:00: start charitativního běhu na 3 kilometry

18:30: charitativní aukce unikátních sportovních zážitků + ocenění nejnápaditějších batohů

19:15: předpokládaný konec akce Startovné bude 400 korun pro hlavní běh, 100 korun pro menší. Účastníkům se dostane i doprovodného programu, bude určen speciálně dětem a zajistí ho Daniel Barták a Petra Kruntorádová. Akci bude moderovat Monika Valentová. Po hlavním běhu proběhne aukce běžeckých zážitků s osobnostmi. Veškerý výtěžek aukce i běhu jde na pomoc a všichni vystupující pomáhají bez nároku na honorář. Profesionální triatlonista Tomáš Slavata dá všanc den svého tréninku se zapůjčením profi kola.

Jaké to bylo setkání?

Šli jsme na pivo a popovídali si. Ono hlavní téma jsme ale nijak moc neprobírali, až teď nedávno. Máme korektní vztah, tu sedmadvacetiletou pauzu ale vnímáme oba. A asi už ji nikdy úplně nepřekonáme.

Odtud pramení tvůj zájem o děti v dětských domovech?

Ano, těmhle dětem jsem chtěl pomáhat už dlouho. Ale ne těm malým, těm pomáhá hodně projektů, spíše jsem se chtěl zaměřit na ty starší, ty mají tři zásadní problémy: jak si najít bydlení, jak si najít práci a jak hospodařit s penězi. Náš výtěžek půjde právě na takové kurzy dospělosti.

A co bylo spouštěčem, že ses do toho nakonec pustil?

Vloni jsem v rámci jednoho projektu prožil den s dětmi z dětských domovů. V rámci víkendu navštíví firmy a zjišťují, kam by se jejich cesty jednou mohly ubírat. Překvapil mě jejich zápal pro věc. Chtěl bych pro ně dělat mnohem víc, běh je ale zatím asi maximum toho, co jsem schopný zvládnout.

Co bys mladým lidem, kteří vycházejí z dětských domovů, poradil při cestě do života?

Chtěl bych je podpořit hlavně v tom, co si sami přejí,a vést je k tomu, aby si věřili a nečekali jen na pomoc od svého okolí, i když i ta je hodně důležitá.

Nepřemýšlel jsi o adopci?

Zatím ne. Mám ale sen: chtěl bych, aby mladí lidé, kteří opouštějí dětský domov, měli třeba na rok svého patrona či mentora, s nímž by se mohli poradit a který by jim start v samostatném životě usnadnil.

Pojďme k běhu samotnému. Osobně běháš delší tratě a ultramaratony, proč je závod na tři kilometry?

Chtěli jsme, aby byl co nejvíce otevřený lidem a aby to uběhnul skoro každý. Navíc, na pražské Letné není snadné udělat delší trasu.

Hledají se dobrovolníci Pokud chcete pomoci dětem z dětských domovů i jinak než během, můžete se přihlásit jako dobrovolníci. „Hledáme ještě asi tak deset lidí, stačí, když zájemci napíší na e-mail mirek.cepicky@gmail.com,“ říká organizátor.

Jak bylo složité to celé zprodukovat?

Myslel jsem si, že to bude jednodušší. Pracovat se na tom začalo už loni v létě, hodně času zabrala administrativa a shánění peněz. Vše kolem běhu od začátku připravujeme společně s obecně prospěšnou společností Spolu Dětem. V ní jsou tři úžasné ženy, které mají obrovskou zásluhu na tom, že se běh uskuteční. Spolu Dětem dlouhodobě dětem z dětských domovů pomáhá, takže vědí, jak využít získané peníze pro děti nejlépe.

Napadlo tě někdy, že to nemusí dopadnout?

Hned na začátku. Mluvil jsem s kamarádem, který organizuje Běh pro Světlušku, a ten mi začal jmenovat, co všechno se musí zvládnout. A opravdu to bylo časově dost náročné, spousta schůzek. Teď už ale vím, že to zvládneme a že vše dopadne dobře.

Kolik běžců očekáváš?

Parádní by bylo, kdyby to bylo dvě stě až čtyři sta lidí.

Běhu se účastní televizní moderátoři Nora Fridrichová, Martin Veselovský, novinář Miloš Čermák nebo herec Dalibor Gondík. Bylo jednoduché získat známé osobnosti?

Bylo, všichni k účasti svolili moc rádi a z toho mám velkou radost. Všechny jmenované a ještě několik dalších osobností si lidé budou moci v den Běhu s batohem 22. května odpoledne na Letné vydražit ve speciální charitativní aukci a pak si s nimi individuálně zaběhat.

Už asi plánuješ další ročníky, ano?

Počkáme, až jak to dopadne. Máme ale velkou chuť v tom pokračovat a dělat běh minimálně jednou ročně. Sen by byl dostat se i do jiného města a dělat to častěji. Na druhou stranu nechci mít velké oči, je lepší udělat toho méně, ale dobře.