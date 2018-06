Recepty: šest tipů co venku utrhnout a sníst

První rostlinky, které na nás po zimě vykouknou, budou nejspíš sněženky nebo bledule, těm se ale raději vyhněte. Nejvíce jedovaté jsou sice jejich cibulky, ale k jídlu vhodné nejsou ani květy.



Sedmikráska obecná

Největším držákem v přírodě, který kvete celý rok, je sedmikráska chudobka. Na tuhle květinu narazíme všude. Málokdo z nás však ví, že je nejen „kráska“, ale i jedlá. Osobně jsem to zjistila, když mi byly asi 4 roky a hlídala mě šumavská babička, která mi chleba s máslem vylepšila právě květy sedmikrásky. Rodiče se na to dívali trochu divně, ale usoudili, že mě to snad nezabije. Právě naopak, květní pupeny totiž podporují látkovou výměnu a čistí krev. Květy můžete dále použít jako jedlou dekoraci třeba na zákusky, případně si jimi oživit salát.

Jedlé jsou i listy, které po opláchnutí stačí povařit krátce ve vodě a upravit jako špenát (po scezení posekat, přidat na cibulku a dochutit solí, pepřem a česnekem).

Kopřiva dvoudomá

Pokud už máme romantiky dost, přesuňme svou pozornost v březnu a dubnu na kopřivy. Nemusíte se o ně zrovna pálit při léčbě revmatu, účinky nebyly prokázány, zato je kopřiva skvělou čistící bylinou. Sbírají se mladé listy a vrcholky starších exemplářů před rozkvětem. Důležité je kopřivu vždy tepelně upravit (min. 80°C), protože obsahuje toxické látky, které se právě při této teplotě rozkládají na neškodné. A protože kopřiva ráda ukládá dusíkaté sloučeniny, dávejte pozor, kde jí sbíráte – u silnic to nebude zrovna optimální.

Využití jako špenát možná znáte (spařit oprané listy a poté upravit a dochutit jako špenátové), případně můžete připravit kopřivový čaj, který působí i proti infekcím močových cest a detoxikuje organismus. Níže se můžete podívat na méně známý recept podle Petry Bártové:

Červená čočka s kopřivami a grilovaným krůtím masem

200 g červené čočky



30 vrchních listů čerstvých kopřiv



200 g krůtího masa



1 limeta



1 lžíce třtinového cukru



3 lžíce olivového oleje



1 lžíce másla



sůl



Postup: I když se červená čočka nemusí předmáčet, nechávám ji minimálně jednu hodinu před vařením odležet ve studené vodě. Pokud poté luštěniny propláchnete a vaříte je v čisté vodě (ne v té, ve které bobtnaly), zbavíte je z velké části látek, způsobujících nadýmání. Kopřivy nasekejte nadrobno a přidejte je k čočce. Vařte deset minut. Poté sceďte přebytečnou vodu a přidejte olivový olej a lžíci másla. Dochuťte solí, cukrem a limetkovou šťávou.

Podávejte s krůtím masem, ugrilovaným nebo opečeným. Limetková chuť čočky s kopřivami je tak zajímavá, že maso nemusíte kořenit. Stačí ho pouze osolit.



Čekanka obecná

Na pastvinách a mezích narazíte na jaře na krásně modrou čekanku obecnou. Mladé spodní listy můžeme přidat do zelených salátů (společně třeba s pampeliškovými listy), a pokud chcete vyzkoušet tradiční cikorku, nasbírejte si kořeny, očistěte je od hlíny a nakrájené na malé kousky sušte v mírně vyhřáté troubě do doby, než získají hnědou barvu. Pak umelete v mlýnku na mák a dávkujete jako klasickou kávu.

Podběl lékařský

Květy podbělu lékařského se suší na čaj, který působí protizánětlivě a používá se samostatně nebo ve směsích při zánětech horních cest dýchacích. Nové poznatky ukázaly malé množství pyrolizidinových alkaloidů, které mohou mít karcinogenní účinky na játra. Jejich obsah se sušením snižuje, a pokud používáme podbělový čaj občas při potížích, není se čeho bát. Problém by mohl nastat při „preventivním“ pravidelném pití. Mladé listy můžeme přidat klasicky do salátů.

Drožďová pomazánka s listy podběle

podle Pavly Dudkové a Mii Weissové:

100 g droždí



1 hrst jemně nasekaných listů podběle



2 lžíce ovesných vloček



1 vejce



1 cibule



2 stroužky česneku



Postup: Droždí osmažíme na cibuli, aby bylo tekuté, do vejce si zatím vmícháme všechny ostatní přísady a vlijeme na pánev, podlijeme a chvíli podusíme. Mažeme na čerstvý chléb.

Obecné zásady sběru planých rostlin sbírejte jen rostliny, které bezpečně poznáte



sbírejte pouze na čistých místech, ne u silnic apod.



vyloučíme rostliny přerostlé, staré, ovadlé, suché či poškozené



vybíráme ze stinných míst, mladé a čerstvé zelené části rostlin



surovinu co nejrychleji zpracujeme, omyjeme a použijeme do jídla či vhodně konzervujeme (zmrazení, sušení, nakládání do octa, cukru či oleje apod.)



sbíráme šetrně k rostlině a nikoliv v chráněných územích



Česnek medvědí

Na vlhkých místech najdeme v dubnu listy česneku medvědího. Podobají se listům jedovaté konvalinky. Pokud ovšem listy rozemneme v prstech a cítíme česnekovou vůni, jsme v pohodě. Sbíráme mladé listy předtím, než česnek začne kvést. Obsahují allicin (má protizánětlivé a antibakteriální účinky) podobně jako klasický česnek a jsou bohatým zdrojem vitamínu C. Listy používáme čerstvé (na špenát, omáčky na těstoviny, na pizzu apod.), pokud jich nasbíráme hodně a chceme si je uchovat, můžeme je posekané zamrazit nebo si vyrobit pesto.



Pesto z česneku medvědího

Čerstvé omyté listy pokrájíme a rozemeleme ručním mixérem na pastu, přidáme sůl a koření podle chuti (např. provensálské), dáme nahusto do skleniček a zalijeme kvalitním olivovým olejem.

Smetanka lékařská

Do jarních salátu použijeme i listy pampelišky. Opět vybíráme ty mladé - čerstvé, protože starší listy jsou hořké.

Lucie Dorazilová Vede své klienty ke vnímání svého těla, pomáhá jim zbavit se bolestí (nejen) zad a cítit se lépe pomocí skupinových i individuálních lekcí, workshopů a kurzů. Motivuje a inspiruje ostatní ke zdravému způsobu života a je vděčná za možnost poznávat nové, úžasné lidi na své cestě. Vystudovala FTVS UK v Praze obor tělesná výchova+chemie (specializace atletika), absolvovala rekvalifikační kurz Poradce pro správnou výživu a působila jako osobní trenér v Holmes Place (Praha) a Virgin Active (Edinburgh). www.vnimejsvetelo-olomouc.cz