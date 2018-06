A vítězkou se stává... v adidas Women's Challenge ale vítězí každá

Minulý měsíc jste vy, čtenáři, hlasovali v anketě o miss sympatie aWCH. Výsledky byly tajné až do minulého týdne, kdy se sešlo všech dvanáct soutěžících k vyhlášení nejen zmíněné miss sympatie, ale také nejúspěšnější ženy projektu. Šlo současně o slavnostní oficiální rozloučení s trenérem Milošem Škorpilem, námi redaktory z Rungo.cz, zástupci značky adidas, firmou Run Czech a dalšími partnery.

V Running Mallu jsme se společně proběhli, následovalo protažení a po sprše slavnostní program. Slova se ujal ponejvíce trenér Škorpil, který jednotlivě hodnotil každou účastnici a předal jí, jako správný muž, růži. Z jeho slov bylo patrné, že ať už bude ženou aWCH kdokoliv, morálních výherkyní je všech dvanáct. Každá žena si odnesla spoustu rad, nabytých zkušeností, nové přátele a mnohé to dokonce posunulo dál životně.

Miss sympatie je Radka

Ještě než jsem vyhlásila miss sympatie, poděkovala jsem za to, že díky těmto skvělým ženám nebyl dosah projektu na pouhých dvanácti příbězích. Vážím si toho, že dokázaly to, co nabyly, posouvat a přenášet zkušenosti a především motivaci dál, na ostatní ženy, které se do projektu nedostaly. Ať už formou osobního příkladu, článků do rubriky, facebookové skupiny Rungo pro ženy, nebo živým setkáním na závodech.

Miss sympatie se stala Radka Nekardová. Její nadšení a zápal do běhání bylo velmi nakažlivé a výsledek ankety sklidil u všech přítomných bouřlivý potlesk.

Nejúspěšnější žena projektu

Odborná porota se shodla na tom, že tou, která nejvíce a nejlépe plnila své předsevzetí, která nejsvědomitěji plnila úkoly a naplnila smysl projektu, je Alena Maňáková. Mezi náznakem slz Alena prohlásila, že svou výhru bere jako velký závazek a bude se snažit své předsevzetí plnit dál.

Jako redaktorka Rungo.cz bych chtěla poděkovat partnerovi projektu, značce adidas za to, s jakou kreativitou a přesahem se do projektu vrhla a že její podpora čtenářkám Rungo.cz pokračuje dál.

Ženy, hýbejte se. Najděte si na sebe čas, buďte aktivní a buďte samy sebou. Každá to dokážete. Běhejte samy, běhejte virtuálně s námi a nebo se k nám připojte na společné výběhy.