Předežeň RUNGO: kdo běhal víc, Čechy nebo Morava a Slezsko?

První týmová RUNGO.cz výzva proti sobě postavila dva týmy, Čechy a Moravu plus Slezsko. Máme velkou radost, že se přihlásilo bezmála devět stovek běžců, kteří běhali co to jen šlo. Počet členů v jednotlivých týmech byl přibližně vyrovnaný, za Čechy běhalo 443 běžců, za Moravu a Slezsko 461. Vítězství nakonec získal tým Čech, který se svými 41 360 kilometry naběhal o 3 779 Km více než druhý tým Moravy a Slezska, který měl ale zase naopak nejlepšího běžce s naběhanými 577 kilometry.

Gratulace vítězům a čest poraženým. Z týmu Čech jsme tedy vylosovali výherce hlavní ceny, bot PUMA IGNITE PWRCOOL, kterým se stává Miloš Bosnovič (umístil se na 69. místě v týmu Čech). Na druhou cenu, tričko PUMA PR PWRCOOL GRAPHIC S/S TEE se může těšit běžec vylosovaný z týmu poražených, kterým se stává Pavel Pikna (umístil se na 291. místě v týmu Moravy a Slezska). Oběma gratulujeme a prosíme aby poslali své kontaktní údaje na e-mail filip.marvan@rungo.cz.

Ceny pro vylosované výherce z květnové výzvy.

Věříme, že jste si výzvu užili stejně jako my a určitě se nezapomeňte opět přidat do nové výzvy T-Mobile Olympijský běh a RUNGO.cz - ženy vs. muži, která probíhá v červnu. A pokud raději soutěžíte na opravdových závodech, přijeďte za námi příští víkend 13. června do Plzně na Craft RUNGO osvobozující pětky.