Vyhlášení listopadové výzvy předežeň RUNGO

I když listopadové počasí nepatří právě k těm, které by vyloženě lákalo ke každodennímu venkovnímu pobíhání, do předhánění RUNGO Jakuba se nás zapojilo téměř 600. Dohromady jsme virtuálně oběhli celou planetu a ještě pár tisíc kilometrů k tomu přidali (celkem 56 905 kilometrů). A celé jsme to zvládli za osm měsíců čistého běžeckého času.

Nejaktivnější běžec naběhal neuvěřitelných 660 kilometrů, tedy v průměru více než 20 kilometrů denně. Jakub na Novém Zélandu naběhal 158 kilometrů, což mu stačilo na 115. místo.

Z těch, kterým se podařilo naběhat více kilometrů než Jakubovi, jsme vylosovali Ondřeje Hudce (106. místo ve výzvě), který se může těšit na boty PUMA Ignite PWRWARM. Jako obvykle ale nezapomínáme ani na běžce kratších vzdáleností. Z těch, kdo naběhal méně, ale zapojil se do výzvy alespoň jedním platným výběhem, jsme vylosovali Blanku Soukupovou (532. místo ve výzvě), která od nás dostane funkční tričko PUMA s reflexními prvky.



Oběma výhercům gratulujeme a prosíme, aby se ozvali se svými kontaktními údaji na adresu filip.marvan@rungo.cz.