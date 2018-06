Vydatnou snídani vyběhejte, večer relaxujte bez sacharidů

Obecné zásady stravování před a po výkonu Před během: Jídlo by mělo dodat energii pro výkon. Dbát bychom měli ale i na jeho stravitelnost. Mělo by tedy obsahovat: sacharidy (těstoviny, rýže, pečivo)

bílkoviny (drůbež, ryby)

vlákninu (zelenina) a

„dobré“ tuky (olivový olej, avokádo, máslo) Vláknina, tuky a bílkoviny se pomaleji tráví. Myslete na to a dávejte si je s dostatečným odstupem před během (2-3 hodiny) nebo v lehce stravitelné formě. Zeleninu například povařte. Článek o tom, jak se stravovat před tréninkem, najdete ZDE. Po běhu: je třeba doplnit znova energii: sacharidy (vařené přílohy, cereálie, ovoce)

bílkoviny (maso, sýr, tvaroh, vejce)

vláknina (zelenina) Sacharidy doplní glykemické zásoby v těle, abychom měli zítra sílu opět běžet. První dvě hodiny po sportu je tělo umí doslova nasávat. Bílkoviny (s množstvím to nepřehánějte) opraví zase mikrotrhlinky ve svalech způsobené během, tedy to, co druhý den bolí a je namožené. Vláknina je složka stravy, která vás dosytí a dodá vitamíny či minerály. S tuky to nepřehánějte, opožďují nastartování procesu regenerace. Pokud chcete zhubnout, změňte poměr tří zmíněných složek. Uberte sacharidů, ale přidejte si trochu bílkovin a zeleniny, abyste neměli hlad. Článek o tom, jak sestavit potréninkový pokrm ZDE.