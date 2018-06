vybíráme ty nejlehčí běžecké batohy na trhu. Váží méně než vaše tričko

Hledáte běžecký batoh, který bude malý a lehký, aby vás při běhu nezatěžoval, který však zároveň pojme dostatek tekutin pro dlouhý trénink nebo závod v horách? Že takový batoh neexistuje? Ale ano. A na výběr budete mít hned z několika značek a různých hydratačních systémů od klasických hydrovaků přes pevné lahve až k oblíbeným lahvím měkkým (tzv. soft flasky). Chybět nesmí ani několik kapes, do nichž se vejde pár gelů, energetických tyčinek, větrovka a dalších pár nezbytných drobností.

Společným prvkem všech těchto batohů je extrémně nízká hmotnost pohybující se v rozmezí 100 až 300 gramů. Ve všech případech jsme také svědky snahy o minimalistickou konstrukci, která bude spíše než batoh připomínat triko s našitými kapsami.

Camelbak Circuit

První z lehoučkých batohů pochází z dílny legendárního Camelbaku a zároveň je to jediný batoh v našem výběru, který uspokojí příznivce hydrovaků. Zatímco většina ostatních výrobců dává stále více přednost měkkým či pevným lahvím, Camelbak zůstává u klasiky v podobě vaku na vodu, který tato značka v minulosti vynalezla.



cena: 2 090 korun hmotnost: 270 gramů uložení tekutin: 1,5 l hydrovak

Od konkurence se circuit odlišuje i použitím pevnějších a tužších materiálů. To se sice negativně projeví na relativně vyšší hmotnosti, ale odměnou vám bude prakticky nezničitelná konstrukce, díky které batoh bez potíží přežije i hrubší zacházení. Stále však platí, že circuit sedí na zádech velmi dobře a při správném nastavení ani nebudete vědět, že ho tam máte.



Velkou výhodou jsou prostorné kapsy na předních popruzích vhodné pro uložení všech možných drobností nebo dvou lahví na vodu, pokud vám 1,5litrový vak na zádech nebude stačit.



Inov8 Race Elite Vest

Zjednodušená, odlehčená a především výrazně levnější varianta oblíbené Race Ultra vesty od Inov-8. Od svého dražšího sourozence se Race Elite Vest liší pouze v několika konstrukčních detailech a jedinou výraznější změnou je absence dvoulitrového vaku na vodu.



cena: 1 790 korun hmotnost: 210 gramů uložení tekutin: 2 x 0,5 l lahve

Při pořizovací ceně hluboko pod dva tisíce korun je to batoh s dost možná nejlepším poměrem cena/výkon na trhu, dvě půllitrové ploché lahve poskytují dostatek tekutin a na zádech zbývá prostor pro uložení až překvapivě velkého množství věcí.



Vesta Race Elite Vest je kompletně ušita z velmi jemné a dobře prodyšné síťoviny, která dokonale obepíná tělo a kolem hrudníku sedí jako druhé triko. V batohu nenajdete žádné pevné prvky, díky čemuž se dá bez potíží složit do malého a skladného balíčku.

Při ukládání věcí do zadní kapsy si ale dejte pozor na to, že tento prostor nelze nijak bezpečně uzavřít a obzvlášť oblečení z hladkého materiálu při běhu rádo vylézá horním otvorem směrem vzhůru. Na zádech naštěstí nechybí křížem vedené stahovací gumičky, kterými se dá tento problém poměrně efektivně vyřešit.

Salomon S-LAB Sense Ultra Set

Nejdražší a nejpropracovanější z lehkých batohů nemá na svědomí nikdo jiný, než francouzská značka Salomon, která patří v oblasti běžeckých batohů k absolutní a trendy udávající špičce. Nutno podotknout, že za vysokou kvalitu si Salomon nechává pořádně zaplatit, ale pokud plánujete batoh využívat intenzivně a na své vybavení kladete vysoké nároky, investice se vám rozhodně vyplatí.



cena: 3 490 korun hmotnost: 110 gramů uložení tekutin: 2x 0,5 l soft flask

Status nejlehčího batohu utekl Ultra Setu o pouhé tři gramy, ale stále se s hodnotou 110 gramů jedná o to vůbec nejlehčí, co lze na trhu nalézt. Pokud jsem vestu od Inov-8 přirovnával ke druhému triku, pak Sense Ultra Set bude druhá kůže, která díky lehkému a hladkému materiálu dokonale sedí na těle a při běhu se ani nehne.



Perfektní je především propracovaný systém kapsiček v přední části, z nichž některé jsou volně přístupné a některé zabezpečené zipem. Tekutiny jsou tentokrát uloženy ve dvou půllitrových měkkých lahvích na předních popruzích. Na ty má batoh dvě speciálně tvarované kapsy, aby manipulace s lahvemi byla co nejjednodušší.



Abychom vyrovnali superlativy, které se na tento batoh snáší ze všech stran, musíme zmínit nemožnost pevnějšího stažení (kvůli tomu je velmi zásadní zvolit správnou velikost, jinak vám budou při běhu plné lahve tancovat po hrudi) a nižší životnost spojenou s extrémně lehkou konstrukcí.



Montane Via Trail Vest

Montane by se se svými batohy dal označit za skokana roku. Během jediné sezóny se mu totiž povedlo výrazným způsobem vylepšit modelovou řadu, která nyní může bez problémů konkurovat i těm nejpovedenějším konkurenčním běžeckým vestám.

cena: 2410,- hmotnost: 107 gramů uložení tekutin: 2 x 0,25 l soft flask

Via Trail Vest je s vahou 107 gramů vůbec nejlehčím běžeckým batohem, který se do výběru dostal, ale tento fakt s sebou přináší jak výhody, tak nevýhody.



Na rozdíl od všech ostatních batohů totiž Via Trail Vest nedisponuje žádným zádovým úložným prostorem a jste tak odkázání pouze na kapsy na předních popruzích. Díky tomu jsou však záda síťovaná a dokonale prodyšná, což zajistí perfektní ventilaci, která se bude hodit zejména v letních měsících.



Přední kapsy jsou dostatečně prostorné, aby se do nich vešlo vše nezbytné, jedinou výraznější vadou na kráse je osazení batohu lahvemi o objemu pouhých 250 ml. Celkový objem půl litru je pak pro delší distance příliš malý, ale to naštěstí není nic, co by se nedalo vyřešit pořízením dvou lahví půllitrových.



UltraSpire Spry 2.0

Poslední z vybraných běžeckých batohů je Spry od méně známého výrobce UltraSpire. Na tento batoh nenarazíte tak často, jako na konkurenční produkty od Salomonu, Inov-8 nebo Camelbaku. To ale v žádném případě neznamená, že by UltraSpire neuměl vyrobit povedený batoh.

cena: 1 950 korun hmotnost: 185 gramů uložení tekutin: 1 l hydrovak, nebo 2 x 0,5 l lahve (není součástí balení)

Naopak, Spry je dobře padnoucí a kvalitně zpracovaný batoh, který bude vyhovovat milovníkům klasických kulatých pevných lahví. V případě UltraSpire totiž nemusíte spoléhat na speciální ploché lahve jako u Inov-8 ani na velmi drahé soft flasky jako u Salomonu nebo Montane. Přední kapsy pojmou bez problémů každý obyčejný půllitrový bidon nebo si za přijatelných 250 korun můžete koupit běžeckou lahev se zešikmeným sosákem přímo od UltraSpire.



Důraz je kladen na jednoduchost, takže na předních popruzích naleznete už jen dvě maličké kapsy na klíče nebo telefon, což je možná trochu škoda, ale co se nevejde na hrudník, půjde umístit do prostorné zadní kapsy s bezpečným zavíráním na zip.

Podobně jako Race Elite Vest od Inov-8 má i UltraSpire Spry velmi zajímavý poměr cena/výkon, ale v tomto případě musíme odečíst fakt, že v balení nejsou lahve ani litrový vak, ten se však dá v případě zájmu dokoupit a umístit do zadní kapsy.