Jak se vybavit na extrémní závod. Beskydská sedmička se blíží

B7 přitahuje pozornost i díky své náročnosti, o kterou se stará vzdálenost 90 kilometrů s pozitivním převýšením přes 5000 metrů. K tomu přičtěme fakt, že tato část Beskyd nedisponuje plynulým hřebenem, ale na každý vrchol musíte vystoupat z údolí a cestou na další opět seběhnout několik set výškových metrů. Kvůli časovým branám a limitům benevolentním i k chodecké části startovního pole je pak tradičně vyprodáno okamžitě po spuštění registrace.

Vzhledem k tomu, že vítězný tým se ve Frenštátu pod Radhoštěm objeví po 12 hodinách a poslední za více než dvojnásobnou dobu (časový limit je 30 hodin), použité vybavení se bude velmi výrazně lišit. V jednom ohledu však bude volba vybavení pro profíky i chodce podobná. Velký důraz by měl být kladený na co nejnižší hmotnost, abyste nemuseli nést na zádech přebytečná kila.

První a nejpodstatnější částí běžecké výstroje jsou boty. Snad ani nemusíme zmiňovat, že na podnik typu B7 byste měli zapomenout na silniční boty a stoprocentně sáhnout po variantě trailové. Napříč startovním polem se však konkrétní volba bude velmi rozcházet. Zatímco rychlíkům budou vyhovovat lehčí a dynamičtější boty, hobíci ocení spíše pohodlnější boty s maximální ochranou chodidla. I za předpokladu, že půjdete na časový limit a popoběhnout plánujete pouze občas, nedoporučujeme v žádném případě vzít na nohy pohorky nebo pevné trekové boty. Při rychlejším pohybu vás taková bota bude brzdit a při běhu může způsobit velmi nepříjemné puchýře.

Máte-li ambice absolvovat B7 v rozmezí 12 až 16 hodin, můžeme z testovaných modelů doporučit vynikající univerzálku Inov-8 Race Ultra 270 nebo dravou krosovku Dynafit Feline SL. Chybu neuděláte ani oblíbenými závodkami Salomon Sense Ultra, méně známou botou La Sportiva Bushido, klasikou XT5 od Adidasu nebo minimalisticky laděnými Brooks Pure Grit v nejnovější čtvrté generaci. To vše jsou boty s dostatečnou mírou tlumení, velmi nízkou vahou a vynikajícím záběrem a citem pro terén.

Pro pomalější běžce bude zásadní větší míra tlumení a ochrana proti proražení. Tuto roli výborně zastane pohodlný crossover Adidas Terrex Boost, bytelná krosovka Dynafit Pantera nebo tlumenější varianta od Inov-8 s označením Race Ultra 290. Mimo tyto tři modely můžete zaostřit i na jednu z nejoblíbenějších krosovek na českých ultra závodech - Salomon S-Lab XT 6, stabilní horskou krosovku Brooks Cascadia, zajímavou alternativou může být i některý z gelových modelů od Asicsu.

Pro snížení mechanické únavy svalů i rizika křečí jsou pro dlouhé závody vhodné kompresní doplňky. S jakými se můžete potkat na českém trhu, se dozvíte v našem přehledu.

Oblečení patří mezi velmi individuální oblast, ale i zde se dá najít několik zásadních parametrů, od kterých se odrazit. Rychlíci si pravděpodobně vystačí s kraťasy, trikem s krátkým rukávem a návleky na ruce nebo lehkou větrovkou. V předchozích ročnících však byla součástí povinné výbavy i vrstva oblečení s dlouhým rukávem, kterou by v batohu i bez tohoto nařízení měl mít každý běžec. Nejen pro případ nočního ochlazení, ale také pro případ nouze a vychladnutí v důsledku zastavení nebo výrazného zpomalení tempa. Výborným materiálem do chladnějšího počasí bude ovčí vlna Merino, ale poběžíte-li celou dobu ve vysoké intenzitě, doporučili bychom spíše umělé vlákno. Jak si jednotlivé materiály stojí, si můžete přečíst v tomto srovnání. Ryze ženskou záležitostí potom bude výběr vhodné podprsenky. Při tak dlouhém závodu není prostor pro kompromisy. Nevhodně zvolený kus může celý závod nejen znepříjemnit, ale i znemožnit jeho dokončení. Náš tým pro vás otestoval několik modelů pro běžkyně více i méně obdařené.

Srovnání běžeckých bund do chladného i deštivého počasí jsme vám přinesli v tomto testu.

Zkazí-li se počasí, bude výraznou úlohu hrát i nepromokavá bunda, která musí být co nejlehčí a měla by disponovat vysokým vodním sloupcem a především co nejvyšší prodyšností, aby mohl pot odvětrávat pryč od těla. Na výběr jsou sice dražší, ale kvalitnější membránové materiály (např. Gore-Tex active),nebo levnější alternativy z Pertexu a podobných materiálů. Velký přehled bund jsme pro vás přinesli na podzim a zahrnuje hned několik modelů, které jsou pro použití na B7 jako stvořené - jmenovitě Tilak Attack Active (v případě enormně špatného počasí), lehčí a sbalitnější pertexku s vynikajícími parametry Montane Minimus Jacket a tři extrémně skladné bundy pro gramaře k použití do lehčích povětrnostních podmínek od Inov-8, Salomonu a Peak Performance.

Neodmyslitelnou součástí budou vzhledem k výškovému profilu trekové hole pro usnadnění prudkých stoupání a odlehčení při sebězích. V této kategorii můžeme doporučit všechny tři testované modely od nejkvalitnějších, ale nejdražších Leki Micro Trail Pro, přes nejlehčí Black Diamond Distance až po cenově nejdostupnější teleskopickou variantu od Fizanu.

Stejně tak nesmíme zapomínat ani na běžecký batoh. Špatně zvolená varianta totiž může nejen nepříjemně dřít a poskakovat na zádech, ale při tak dlouhotrvající zátěži i zničit oblečení, které budete mít pod batohem. Pokud to bude možné, zvolený batoh by měl mít konstrukci ve tvaru vesty, která těsně obepíná hrudník a i při absolutním zaplnění se ani nehne. Běžcům atakujícím hranici 15 hodin bude stačit některá z lehkých vest s nižším objemem, jako je například Camelbak Marathoner, který byl velmi oblíbenou volbou vrcholových atletů i na závodě Lavaredo Ultratrail. Vynikající jsou i batohy od Salomonu z řady S-Lab, jako například model Advanced Skin Hydro Set osazený měkkými soft flasky, ale chybu neuděláte ani s dalšími batohy stejného výrobce. Zapomínat nesmíme ani na Inov-8 a jeho Race Ultra Vest.

Hobíkům obvykle objem nesené výbavy výrazně narůstá - a s ním i nároky na úložný prostor. Z výše uvedených batohů i zde výborně poslouží dvanáctilitrová vesta od Salomonu nebo bytelnější, levnější a takřka bezedný Camelbak Ultra 10.

Při devadesátikilometrovém závodě se dříve nebo později dostanete do fáze, kdy už váš výkon neovlivní pouze počet v tréninku naběhaných kilometrů, ale na své si přijde i psychika. V tu chvíli je dobré vědět, jak na tom jste, kolik kilometrů a výškových metrů už máte v nohách a co vás na trase ještě čeká. To vám ukáže sporttester s integrovanou GPS, spolehlivým měřením nastoupaných metrů a dostatečně dlouhou výdrží baterie. Z hodinek, které jsme měli možnost vyzkoušet, můžeme doporučit kterékoliv z následující trojice Suunto Ambit 3, Garmin Fenix 3 a Garmin Epix.

Srovnání námi testovaných čelovek naleznete v tomto přehledném článku.



Poslední částí výbavy jsou čelovky, které musíte mít podle pravidel minimálně dvě na hlavu. Primárním parametrem při výběru bude výdrž baterie na pokud možno celou noc (u pomalejších závodníků až dvě noci) a dostatečně intenzivní světelný tok, který dokáže posvítit na technické beskydské seběhy.

Z čelovek, které nám prošly rukama, nemůžeme nezmínit do detailu vyladěnou Petzl Nao s technologií reaktivního svícení, dále pak zajímavé novinky od Fenixu a v neposlední řadě i zástupce oblíbené značky Led Lenser.

Autor pracuje jako konzultant bežecké speciálky Triexpert.