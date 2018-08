Vyberte si nejlepší běžeckou botu a nenechte si do toho mluvit

Pokud se řadíte mezi běžce, kteří už stihli vyměnit několik párů, a máte jasno v tom, co vám vyhovuje a co naopak nesedí, nechejte si to pro sebe. Důvod je prostý. Každý běžec má lehce odlišný tvar chodidel, výšku klenby a typ došlapu. Ani nemluvě o preferencích stran míry tlumení, podpory stability a dalších prvků, podle kterých se dají běžecké boty vybírat.



A naopak, pokud vám váš vyběhaný kamarád, který má na kontě obdivuhodný osobák na všech možných tratích, doporučí zaručeně nejlepší botu, pak to vezměte na vědomí. Před zakoupením však poctivě zkoušejte a zjišťujte, jestli je nejlepší i pro vás.

Zaručený tip na nejlepší běžeckou botu

Velmi často se v běžeckých obchodech setkáte s tím, že do nich dorazí někdo se zaručeným tipem na nejlepší botu. Často to končí tím, že mu předvybraná bota absolutně nesedí a v případě nákupu způsobí celou řadu potíží od oděrek přes puchýře až po lehčí běžecká zranění.

Zúžit si předem seznam favoritů není nikdy od věci, a pokud od několika lidí dostanete nezávislé doporučení na jednu konkrétní botu, pak na tom pravděpodobně něco bude. Nezapomínejte však na to, že při výběru nového obutí byste si vždy měli odpovědět na několik zásadních otázek.

Přihlaste se na závody do Zoo Brno Pro již tradiční běžecký závod jsme nachystali novou, ještě krásnější trať vedoucí zoo, loukami s výhledy i lesem. Osm kilometrů se na vás těší 15. září 2018.

Jak vybrat to pravé?

První z nich je povrch, po kterém budete běhat, protože boty na silnici a zpevněné cesty se výrazně liší od bot do terénu a není dobré je zaměňovat. V opačném případě se těšte na nízkou životnost vybraných bot a nevyhovující funkční vlastnosti, jako je stabilita nebo míra tlumení.

Právě míra tlumení je dalším zásadním parametrem výběru, protože ne každý preferuje mechově měkké boty nebo naopak nízkoprofilové kontaktní modely inspirované minimalismem.

Nejdůležitějším parametrem výběru je tvar a materiál svršku, který musí sedět jako druhá kůže. Při zkoušení by bota neměla jevit ani ty nejmenší známky nepohodlí. Jakmile se zouvá pata, lítá špička nebo je bota příliš úzká či široká v oblasti nártu, je nutné ji z výběru okamžitě vyřadit bez ohledu na to, kolik ocenění a doporučení nasbírala.

Odcházet byste měli s botou, ve které možná neběhá žádný z vašich známých a která nemá nejhezčí barevnou kombinaci, ale která vám bude po všech stránkách maximálně vyhovovat.

Nejlepší běžeckou botu nikdy neurčuje barva, doporučení, ocenění nebo reklama. Všechny tyto čtyři body vám mohou pomoci zúžit seznam favoritů, ale na výběr té nejlepší boty pro vás má výsadní právo jen a pouze vaše chodidlo.