Nešlápněte vedle: jak vybrat turistické boty

Turistické boty vám z vaší cesty mohou udělat velmi příjemný výlet, nebo naopak peklo, na které budete ještě dlouho vzpomínat. Proto je důležité jejich výběru věnovat patřičnou pozornost. Do obchodu zavítejte v odpoledních nebo ideálně večerních hodinách, kdy bývají nohy po celodenním zápřahu nateklé. S tím se totiž počítá i během vašich turistických cest.

Důležitým komponentem, bez kterého se nákup neobejde, jsou též ponožky určené na túry. Obutí bot na tenké kotníkové ponožky by totiž mohlo zkreslit velikost, kterou ve skutečnosti potřebujete.

Boty se nebojte v obchodě pořádně vyzkoušet, projděte se v nich a zkuste, jak se utahují. V některých prodejnách mají k dispozici nakloněnou rovinu, na které můžete otestovat, jestli bota dobře sedí i při sestupu a výstupu. Při chůzi do kopce by měla být pata pořád na místě, naopak z kopce by prsty neměly narážet až do špičky boty. Rozhodně by se také nemuselo vyplatit řídit se slovy „však ony časem povolí“.

Výběr konkrétního modelu záleží na jejich využití. Je logické, že jinou obuv potřebuje občasný turista a jinou člen horské expedice. Pokud boty hodláte nosit na příležitostné procházky, postačí vám s největší pravděpodobností nízké outdoorové boty. Jestli však patříte k těm, kteří je budou využívat častěji než párkrát do roka, vyplatí se zainvestovat do kotníkových bot s tvrdší podrážkou. Velmi uznávanou firmou, která se zabývá právě výrobou podrážek, se mezi turistickou komunitou stala značka Vibram.

Jaký zvolit materiál?

Kromě podrážky je dobré věnovat pozornost kvalitní membráně, která zajistí nepromokavost boty. Jeden z nejznámějších materiálů, který chrání nohy před vodou, je Gore-Tex. Ten se využívá v kombinaci s textilním svrškem, což má hned několik výhod. Boty tak mají nižší hmotnost, lépe se přizpůsobují noze, rychleji vysychají a jejich cena bývá zpravidla nižší než u těch z koženého materiálu. Naopak nevýhodou je omezená životnost membrány, která se snižuje s intenzitou nošení, a to hlavně v ohybech.



Gumová obsázka zabraňuje průniku vody.

Kožený svršek se naproti textilnímu může chlubit větší odolností, díky které se hodí i do těch nejnáročnějších podmínek. U těchto bot je ale nutné pravidelné voskování. O tom, jak správně pečovat o své pohorky, se můžete dočíst zde.

Všeobecně platí, že by bota měla mít co nejmenší počet švů, to je předzvěstí, že do bot nenateče. Před vodou chrání naše nohy také jazyk, který musí dobře sedět na nártu a nikde netlačit. Některé boty mají gumovou obsázku, která chrání nejnáchylnější místa před proniknutím vody. Obsázky navíc prodlužují i celkovou životnost boty, která díky pogumování není tak citlivá na rizika poškození spojená s nošením.

Nákup turistické obuvi v žádném případě neuspěchejte. Pokud si s výběrem nejste sami jistí, zeptejte se raději proškoleného personálu v prodejně. I proto je daleko lepší nakupovat v kamenném obchodě než na internetu, kde si boty nemůžete osobně prohlédnout a vyzkoušet. Před první dlouhou túrou pohorky nejprve otestujte na krátké procházce nebo zkrátka jen doma v obýváku. Rozšlápnutými boty totiž předejdete otlakům a dalším problémům, které vám výlet rozhodně nezpříjemní.