Nevíte, jaký batoh na běhání? Poradíme vám

Běžeckých batohů je na trhu nepřeberné množství. Liší se tvarem, typem konstrukce, objemem nebo způsobem ukládání tekutin. Podobně jako u běžeckých bot musíme i v případě batohů postupovat podle toho, co od nich očekáváte. Nejsnazší cesta, jak se dobrat nejlepšího výsledku, je určit si aktivitu, na kterou budete batoh využívat nejčastěji.

1 Závodní batohy

Zatímco na silničních akcích je v drtivé většině případů batoh zbytečný (občerstvovačky jsou na každém rohu), v horách už na start vyrazí bez batohu na zádech málokdo.

Hlavním důvodem, proč si batoh na závod vzít, jsou dlouhé rozestupy mezi občerstvovacími stanicemi a často i povinná výbava sestávající z náhradního oblečení a určitého objemu tekutin.

Lehce a rychle

Vzhledem k tomu, že se při závodě očekává pohyb maximální možnou rychlostí, doporučuji pro tyto účely volit batohy, které vás budou co nejméně omezovat a brzdit. Důraz by tedy měl být kladen zejména na minimální hmotnost, pružnou konstrukci a dobrou dostupnost úložných prostor, ve kterých čekají na svůj okamžik energetické gely nebo jiný zdroj rychlé energie.

Těmto požadavkům nejlépe vyhovují takzvané běžecké vesty. To jsou batohy, které na první pohled vypadají jako triko s množstvím kapes, jsou extrémně lehké a perfektně sedí na zádech.

Důležitá je i dobrá dostupnost tekutin. V tomto směru jsou na výběr dvě možnosti. První z nich je tradiční vak na vodu s hadičkou, druhou jsou lahve umístěné na předních popruzích. Nikdo vám bohužel není schopný říct, která varianta je lepší. Vždy bude záležet na vašich osobních preferencích. Osobně jsem postupem času přešel z vaku na měkké lahve (soft flasky), ze kterých se snadněji pije, dají se rychle doplnit a hmotnost nesených tekutin je díky nim rozložená na větší plochu.

Dvě půllitrové lahve mi ve většině případů stačí, ale pokud tuším, že se bude hodit přece jen větší zásoba vody, vezmu ještě vak na záda, který pak ovšem nikdy neplním až po okraj.

Běhání v zimě

Další podstatná věc je nutnost izolace. Běháte-li pravidelně v mrazivém počasí, hrozí riziko, že vám budou lahve velmi rychle zamrzat. Někteří výrobci sice nabízí i zaizolované varianty, ale většina běžně používaných lahví je k promrzání velice citlivá. V tom spočívá velká výhoda vaků, které se dají pomocí hliníkových nebo neoprenových pouzder jednoduše zaizolovat.

Jaký objem?

Pozor si je třeba dát i na objem. Na trhu je obrovské množství variant od těch s minimálním úložným prostorem až po patnáctilitrové alternativy.

Větší než patnáctilitrový batoh bych rozhodně nedoporučoval. Výjimku tvoří extrémní a vícedenní horské závody bez zajištění, kde si musíte nést na zádech mnohem více jídla, tekutin a výstroje než obvykle.

Na klasických trailových akcích si však bez potíží vystačíte s pěti až patnáctilitrovým batohem. Čím častěji jsou na trase občerstvovačky a čím menší je povinná výbava, tím menší batoh vám bude stačit. Problém by ale mohl nastat v případě, že se postupem času rozhodnete vyzkoušet i něco delšího a náročnějšího. Proto doporučuji pořizovat batoh raději o něco objemnější. Nikdy totiž nevíte, kdy se vám to bude hodit. Stogramové varianty s takřka nulovým úložným prostorem se výborně hodí na kratší závody a pro ambiciózní běžce, kteří mají doma více batohů, ze kterých mohou vybírat.

Vámi zvolený batoh by měl být co možná nejlehčí, měl by mít konstrukci vesty, několik kapes dostupných bez nutnosti sundat batoh ze zad a jeho objem by se měl pohybovat mezi pěti a patnácti litry. Pouze na vás je, jestli dáte přednost lahvím, nebo vaku.

2 Přepravní batohy

Druhou kategorií běžeckých batohů jsou ty, které slouží k přepravním účelům. Požadované vlastnosti jsou tentokrát dostatečný objem, vysoká stabilita i při plném naložení a v neposlední řadě odolnost materiálu. Příliš velkou roli naopak nehraje celková hmotnost batohu nebo uložení a dostupnost tekutin.

Vesta, nebo batoh?

Lehké a pružné běžecké vesty jsou sice perfektní pro závodní a tréninkové využití, ale pokud chcete každý den běhat do práce a nosit si s sebou oblečení a několik dalších věcí, velmi rychle zjistíte, že vám tento typ batohů nebude vyhovovat. U běžeckých vest se totiž nepředpokládá, že by se v nich přenášely těžší předměty a i jejich objem je zpravidla spíše malý.

Z toho důvodu se pro přepravu věcí lépe hodí klasické batohy nebo hybridní konstrukce, které jsou sice těžší, robustnější a na zádech nebudou sedět tak přirozeně, ale zato do nich můžete dát cokoliv od krabičky s jídlem přes oblečení až po notebook.

Správný objem

S objemem tentokrát doporučuji nechodit pod dvanáct litrů, ale záležet bude na tom, kolik věcí budete potřebovat do batohu dát. Za horní limit bych označil hranici dvacet litrů. Objemnější batohy už budou zákonitě příliš těžké a robustní, než aby se s nimi dalo pohodlně běhat. Zároveň je dvacetilitrový batoh dostatečně prostorný, aby se do něj vešlo vše, co si vymyslíte.

Já pro každodenní běh z práce preferuji patnáctilitrový batoh kombinující výhody běžecké vesty a klasického batohu. Celková hmotnost je sice o něco vyšší a zapínání přes bedra nemusí působit příjemně, ale odměnou mi je vysoká stabilita i při plném naložení nebo při přepravě těžších předmětů typu zrcadlovka nebo jedenácti palcový notebook.

Do hor, nebo do práce?

Drobný problém by mohl nastat v případě, že hledáte batoh na vše od horských závodů až po každodenní běhání do práce. V tu chvíli doporučuji přizpůsobit se tomu, co budete s batohem podnikat nejčastěji, ale nezapomínat zároveň na podstatné prvky u obou způsobů využití.

Budete-li každý den běhat do práce s množstvím věcí, ale přes léto máte v plánu celou řadu horských závodů, pak sáhněte po objemnějším batohu s bytelnější konstrukcí, který však bude mít alespoň pár snadno dostupných kapes a který bude zároveň mít rozumně vyřešený způsob doplňování tekutin.

Na závěr si pojďme v rychlosti představit jednotlivé značky běžeckých batohů spolu s jejich hlavními výhodami a nevýhodami.

Salomon

Absolutní špička. Nejlepší batohy od Salomonu jsou zároveň jedny z nejlepších na celém trhu, ale tomu odpovídá i velmi vysoká cena. Většina modelů bude spadat do závodního využití (batohy označené Sense a Skin), ale najde se zde i několik povedených přepravních batohů (Agile a Trail). Osobně při závodech nedám na batohy Salomon dopustit a doma mám hned několik variant, ze kterých mohu vybírat podle délky a náročnosti závodu nebo tréninku.

Inov-8

Nabídka Inov-8 batohů je poměrně minimalistická a soustředí se zejména na závodní využití. Mezi nejoblíbenější modely patří ultralehká Race Elite vesta se zajímavým poměrem cena výkon a velmi nadějně vypadá i letošní novinka All Terrain Vest s odnímatelným patnáctilitrovým úložným prostorem.

Montane

Montane se do výroby běžeckých batohů pustil teprve nedávno, ale během posledních dvou let dokázal své produkty vyladit tak dobře, že jsou plnohodnotným konkurentem i takovým gigantům jako Salomon a Inov-8. V nabídce Montane naleznete vše od ultralehké Via Trail vesty až po dvacetilitrového Dragona, který se perfektně hodí pro každodenní dobíhání do práce.

Dynafit

Dalším skokanem je Dynafit. Jeho první generace běžeckých batohů nebyla příliš povedená, ale letos na jaře se objeví několik novinek, které posouvají výstroj téhle původně zimní skialpové značky na novou úroveň. Nové batohy budou lehčí, propracovanější a co je nejdůležitější - budou mnohem lépe sedět na zádech.

Ultra Spire

Méně známý výrobce batohů je charakteristický používáním klasických pevných lahví a důrazem na minimální hmotnost. V nabídce Ultra Spire dominují zejména lehounké vesty s menším objemem, ale nechybí ani pár robustnějších batohů, které se hodí na delší běžecká dobrodružství.

Kalenji

Notoricky známá značka řetězce Decathlon nabízí hned několik běžeckých batohů. Nečekejte žádné zázraky, ale pokud vám bude batoh tvarově sedět na zádech, pak za velmi slušnou cenu dostanete ucházející kousek vybavení. Nižší kvalita se projeví zejména ve způsobu zpracování a v osazených vacích a lahvích na vodu.

Osprey

Legendární výrobce turistických, cestovních a cyklistických batohů se už o průnik do běžeckého segmentu párkrát pokoušel. Až doposud to nebyla žádná sláva, ale letos na jaře to vypadá, že s Ospreyem bude třeba počítat. Novinky Duro a Dyna (pánská a dámská verze) pokryjí celou škálu od malých po středně velké batohy a Osprey u nich velmi efektivně využívá nejen klasické rysy běžeckých batohů (vestová konstrukce přes hrudník), ale nebojí se sáhnout ani k prvkům, které se osvědčily v cyklistické řadě (pevnější materiál, pěnové popruhy, kompresní stahování úložného prostoru). Výsledkem jsou batohy, které sice neoslní nízkou hmotností, ale nabídnou luxusní úložný prostor a především bezkonkurenční stabilitu i při plném naložení. Pro mě je to nejlepší přepravní batoh, jaký jsem měl možnost vyzkoušet.