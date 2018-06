Výběh za sluncem

Myšlenka vyběhnout za východem Slunce mi nakonec v hlavě utkvěla, a když jsme s přítelem uvažovali o plánech na nadcházející dva bonusové volné dny v pracovním týdnu, lehkovážně jsem se o ní zmínila. Přítel se nápadu hned chytl a začali jsme na mapě hledat vhodné místo, odkud by byl dobrý výhled a které by zároveň bylo běžecky dosažitelné. Plán postupně nabíral pevnějších obrysů a následně bylo rozhodnuto – na počest slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje přivítáme Slunce hezky po běžecku.

Jako to pravé místo pro pozorování východu Slunce jsme vybrali rozhlednu Babí lom u Lelekovic, což je obec kousek za Brnem. Aby nebylo šíleností příliš, k místu určení jsme se přiblížili MHD. Ptáte se, jaký autobus zajíždí uprostřed noci v nepracovní den i do zapadlých vesnic? Odpovědí je legendární brněnský rozjezd. Ve tři ráno jsme tedy na shromaždišti všech rozjezdů na hlavním nádraží budili značnou pozornost – zatímco většina zúčastněných byla na cestě z párty, my již byli v plné polní se svítivými kompreskami na nohou. Nicméně unavený pohled a flašku v ruce jsme měli všichni, rozdíl byl pouze v obsahu alkoholu v lahvi i v krvi. Ale jelikož lidé jsou v nočních rozjezdech zvyklí natrefit na kdejaké bizarnosti, pár šílených běžců je nemůže rozházet.

O půl čtvrté ráno nás tedy autobus vyplivnul v obci Česká a my se vydali na 3,5 kilometru dlouhou procházku na rozhlednu. Po dvou kilometrech chůze přes naprosto ztichlé vesnice jsme se dostali na kraj lesa v Lelekovicích a konečně měli důvod zapnout čelovky. Za necelou hodinu jsme se octli na úpatí rozhledny a naskytl se nám krásný výhled na rozsvícené Brno. Netradiční vjemy jsme náležitě diskutovali, čímž se nám podařilo probudit dvojici spící pod rozhlednou (tímto zdravíme!), které jsme si při příchodu nevšimli. Zatímco mládenec po zjištění, kolik je hodin, opět zalezl do spacáku, slečna našeho vyrušení využila a rozhodla se na východ Slunce počkat také.

Dozvěděli jsme se, že na Babím lomu pouze přespávají na své cestě do Boskovic, kde od čtvrtka začínal festival pro židovskou čtvrť. Čekalo na ně ještě 40 kilometrů cesty. Inu, nejen běžci jsou blázni.

Postupně se rozednívalo čím dál více, zima už docela lezla pod kůži, jen to Slunce pořád nikde. Když už to vypadalo, že čekáme na Godota, pár minut před pátou se Slunce konečně ukázalo a pak už to šlo ráz naráz. Lehce po páté hodině byl oranžový kotouč v celé své kráse na obloze, foťák byl naplněn spoustou víceméně stejných snímků a my se vydali na cestu zpátky. Nejprve nás čekal technický seběh do Lelekovic a pak už běh skrz louky a lesy zpět do Brna.

Tak brzy ráno jsem nikdy neběžela a překvapilo mě, že to šlo docela lehce. Pravda, do kopců jsem cítila, že nohy nejsou zcela bdělé a trochu se vzpírají, ale jinak paráda. Nikde nikdo, ptáci se spolu se Sluncem probouzeli a teplota byla ideální. Když jsme doběhli k medláneckému letišti, Slunce už bylo poměrně vysoko a začalo svou sílu dávat najevo. Poslední výhledy na probouzející se Brno se nám naskytly z Medláneckého kopce a okolo půl osmé jsme zdárně dorazili domů. Zatímco pro většinu lidí den ještě ani nezačal, my už měli jeho velkou část za sebou a v nohách 17 kilometrů.

Takže Rungo, díky za inspiraci!