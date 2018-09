Brno: výběh po trase závodu i pro ty, co si chtějí jen tak zaběhat

Zúčastněte se tedy všichni, kteří rádi běháte. Trasa měří osm kilometrů a vede zázemím zoo, podíváme se ale i za jeho hranice. Nejde o nic náročného, neboť se poběží pomalu. Po cestě budeme muset občas odemykat branky v plotech, které se o týden později otevřou na celý den závodníkům. Ti si budou trať vyzkoušet s předstihem právě tuto sobotu 8. září v 9 hodin. Sraz účastníků je na parkovišti před hlavním vchodem do zoo. Přihlaste se do události na Facebooku, není to však podmínkou!



Doprovod vám bude dělat Michal Vaňáč, tiskový mluvčí Zoo Brno, který vášnivě rád běhá a momentálně jej na webu RUNGO.cz můžete virtuálně předhánět v soutěži o věcné ceny (přečtěte si, jak se přihlásit do soutěže). Budu tam i já, redaktorka RUNGO.cz a současně organizátorka závodu. Rádi vás uvidíme a pokud se chcete na závod přihlásit, vězte, že čas máte pouze do 10. září!