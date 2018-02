Běh je moje vášeň. Přidejte se na společné výběhy v Ostravě

Jmenuji se David a rád sdílím běh s dalšími lidmi. Běhání je sice tak staré jako lidstvo samo, ale v posledních letech dosáhlo v naší zemi zcela jiných rozměrů - tato vášeň polapila mnoho lidí. Jelikož člověk je tvor společenský a rád se sdružuje s podobně smýšlejícími lidmi, začaly vznikat skupiny běžců a jednu z nich, tu naši ostravskou, bych vám rád představil.



K jejímu zrodu došlo pod vlajkou RUNGO.cz, a ač je to neuvěřitelné, ostravská skupina oslaví tento měsíc již čtyři roky svého působení. Historie se začala psát 25. února 2014, kdy proběhl první společný výběh za účasti 13 běžců. V průběhu času se utvořila spousta známostí i přátelství. Někdo přišel jen jednou, další je věrný dodnes. Výjimkou nebyly i výběhy o téměř třiceti lidech. Kdo chtěl, našel si mezi námi své místo bez ohledu na to, s jakou četností se mu dařilo účastnit se. Vždy věděl, že je mezi ostatními vítán.

Čas pokročil a jako na jiných místech, i u nás začaly vznikat další běžecké skupiny. Někdo to vnímá jako konkurenci, my jako kamarády, kteří rozšiřují to, co děláme rádi, tedy běh. Je vlastně jedno, kam se přidáte, když to nebudeme my, zkuste to jinde. Důležité je, abyste se tam cítili dobře a mohli radostně sdílet svůj koníček s ostatními.

Ne vždy jsem výběhy vedl já. Nejdřív to byl Kuba, který pak ale jel na zkušenou do světa a teď nám o tom píše. Skvělá parta ale nedala tradici zaniknout a pod organizací Libora pokračovaly výběhy dál. Bohužel nás loni postihla velice smutná zpráva: náš kamarád Libor Krayzel zahynul. Navždy se zapsal do našich srdcí. Vzpomínky zůstanou, stejně jako jeho RUNGO galerie. Za všechny bych rád ještě jednou řekl: „Děkuji, Libore.“

Abyste odhodili poslední zbytky váhání vkročit mezi nás, poznejte nás ještě blíže prostřednictvím následujících faktů:

Běháme pravidelně každé úterý od 18:00 hodin.



Místo výběhu v rámci Ostravy měníme, poznáte tak další místa, kde se dá běhat - událost je vždy dopředu vytvořena na Facebooku



Na počasí nám nezáleží.



Trasa je obvykle deset kilometrů dlouhá, ale upravujeme podle potřeb běžců, kteří dorazí.



Rádi se poznáváme s novými lidmi.



Tempo výběhu je takzvaně „na pokec“ a nikomu neutečeme. Nejdeme běhat společně, abychom si pak honili triko.



Občas je nějaký „ten“ iontový nápoj po výběhu - jde se na pivo.



A jak řeklo pár běžců: „Kdybych měl/a běžet sám, tak nejdu.“



Nebojte se připojit do našich výběhů - vždy je ta pravá chvíle. Rád bych vás všechny pozval na „výroční“ běh, který ponese číslovku 200. Poběží se v Porubě 27. února 2018, od studentských kolejí v „Sherwoodu“. Sraz bude na zastávce „Studentské koleje“. A jak je již dobrým zvykem, v 18:00 vybíháme.