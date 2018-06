Vůně zpocených mužů, kteří jedí ovoce, ženy přitahuje

To, co jíte, ovlivňuje vaši přitažlivost (nejen po doběhu)

Kromě pozitivních účinků běhání na fyzickou kondici i duševní rozpoložení má běhání také nezpochybnitelný sociální rozměr. Můžete si o něm povídat, potkávat se s přáteli na společných výbězích nebo se díky němu seznámit. Pokud i vy hledáte spřízněnou duši na hromadných výbězích, třeba jako na těch našich pod hlavičkou RUNGO.cz, kde si často společně povídáme ještě dlouho po doběhu, možná vás bude zajímat nová studie zveřejněná v časopisu Evolution and Human Behavior.

V ní vědci zkoumali, jak přitažlivá je pro ženy vůně mužského potu v závislosti na jejich jídelníčku. Zjistili, že pokud chcete zvýšit své šance u běžecké parťačky svého srdce, měli byste se vyhnout sacharidům a dopřávat si raději ovoce, zeleninu, maso, vejce, tofu a rozumné množství tuku. Pokud navíc jíte dostatečné množství jídla s obsahem karotenoidu (barvivo často obsažené v ovoci, zelenině nebo houbách), může vaše pokožka získat zdravější oranžový nádech, který též zvyšuje vaši atraktivitu u opačného pohlaví.

Studie se účastnilo 43 mužů, kteří propotili bavlněná trička, a devět žen, které následně hodnotili atraktivitu jejich vůně. Nejlépe dopadla vůně u vegetariánů stejně jako u mužů, jejichž jídelníček se skládal z tuků a proteinů. Na opačném konci žebříčku se nacházela vůně mužů, kteří jedí převážně sacharidy.

Jak moc je studie prováděná na (relativně) malém vzorku mužů s ještě menším vzorkem hodnotících žen relevantní, je otázkou. Přesto bych raději před příštím skupinovým výběhem vynechal pizzu a dal si salát.

Boty s automatickým „zavazováním“

Letos v březnu představila značka Nike unikátní systém automatického zavazování obuvi. Boty stačí nazout, stisknout tlačítko a ony automaticky přilnou k vaší noze. Žádné tkaničky.

V těchto dnech Nike konečně oznámil, že boty s tímto systémem konečně přicházejí na trh. Jmenují se HyperAdapt 1.0, objeví se ve třech barevných variantách a koupit si je budete moci od 28. listopadu. Jakákoliv oficiální informace o ceně ale zatím chybí.

Nenechte si prozatím ujít alespoň propagační video této nové technologie.

Co na ně říkáte? Koupili byste si je? Podělte se o své dojmy v diskuzi pod článkem.

Rekord Scotta Jureka na Apalačské stezce překonán

Pamatujete si na úžasný výkon Scotta Jureka při překonávání rekordu na Apalačské stezce? Tuto populární dálkovou trasu v USA dlouhou 3 500 kilometrů zvládl za 46 dní, 8 hodin a 7 minut, a završil tak svou veleúspěšnou běžeckou kariéru.

Jenže jeho rekord již neplatí. Apalačskou stezku si vyhlédl také další skvělý ultraběžec Karl Meltzer a rozhodl se, že ji zvládne v lepším čase, ať se děje, co se děje. Poprvé se o to pokusil v roce 2008, avšak po 54 dnech, kdy se dostal do cíle, zaostával za rekordním časem o celý týden. V roce 2014 musel svůj pokus ukončit kvůli zranění zhruba v polovině trasy, úspěch se tak dostavil až napotřetí.

Na Apalačskou stezku se turistům doporučuje si vyhradit celých šest měsíců. Karl Meltzer to ale zvládl za 45 dní, 22 hodin a 38 minut.

Pokud neznáte Karla Meltzera, vězte, že tento ultraběžec dokázal vyhrát 38 stomílových závodů a mimo jiné je i pětinásobným vítězem slavného Hardrock 100. Kromě toho je držitelem světového rekordu v počtu zahraných golfových jamek během 12 hodin (zvládl jich 230). V loňském roce byl součástí týmu, který na Apalačské stezce pomáhal s překonáním rekordu Scottu Jurekovi.