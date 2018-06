Závod Vokolopriglu byl i o setkání čtenářů Rungo.cz

Setkala jsem se se svými přáteli a čtenáři Runga na brněnském závodě Vokopriglu, v sobotu 12. 10. 2013. Šlo o závod konaný v Brně na “Priglu” (čti brněnská přehrada). Na 14,1 kilometru vaše nožky brněnskou louži obletí. Vokolopriglu je srdeční záležitostí každého Brňáka, tedy i mou. Potkávám zde všechny ty kamarády, kteří se mnou chodí celý rok běhat a obrážet ostatní brněnské i mimobrněnské závody. Oproti loňsku tu ale bylo něco navíc - sraz Rungočtenářů. Většina z nich už před závodem patřila také mezi mé přátele, ale doufala jsem, že se tu objeví i nové tváře, které jsem znala dosud jen pod přezdívkami na Facebooku.

Na sraz před závodem dorazila slušná skupinka, která svou přívětivou a kamarádskou atmosférou opět nezklamala. Rungáč Tomáš běžet nemohl. Byl krátce po nemoci. Doprovázel však svou přítelkyni Zuzku, která závodila, a sebemrskačsky táhl zrcadlovku se stativem. Zachytil vše, co se kolem něj děje a stal se tak autorem fotek zde v článku. Dokonce sestříhal vlastními silami video. Tak jako na We Run Prague, i zde jsme se chtěli označkovat a hrdě se hlásit ke kultu Rungo. Čmrkali jsme si zelenou voskovkou “RUNGO” na odhalené kousky těla. U mě tedy na tvář. Vůbec mi nedocházelo, co udělá na tváři voskovka obohacená během závodu dřinou. Brekeke.



Po závodě jsme se opět sešli na tradiční Majdiny placičky a podělit se o zážitky ze závodu. Ti, kteří dorazili z daleka, nás museli brzo opustit. Je mi to líto, ale není všem běhům konec a všichni doufáme, že se společně brzo uvidíme.



Více o charakteru závodu jsem psala bezprostředně po doběhu na naše fanouškovské stránky na Facebooku, kam srdečně zvu i vás. Přidejte se k nám a sdílejte vaši běžeckou radost s námi!