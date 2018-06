Vokolo Príglu 2015

Naše časy tomu také odpovídaly :-). Uběhlo několik let a někteří jsme se pomalu dostali do skupiny B a možná, že po letošním závodu se příští rok dostaneme do skupiny A :-). Ale jen o samotný výkon tu přece nejde.

V letošním roce došlo k drobné změně. Poprvé jsme na závod nejeli ve třech, ale ve čtyřech. Přidal se k nám naprosto nový a začínající běžec Jirka Schimmer - i když se nejednalo o člena našeho běžeckého klubu behzatrest.cz. Musím uznat, že jeho odvaha byla velká. V podstatě velmi podobná našemu prvopočátku tohoto závodu :-).

Po příjezdu na místo určení, kde jsme jako vždy byli mezi prvními, jsme v naprosté pohodě zaparkovali na volném a takřka prázdném parkovišti. Po příchodu na registrační místo jsme zaznamenali mírný chaos, který vznikl zejména tím, že teprve začínali - takže jsme např. nedostali časopis RUN (ani jeden z nás :-) ). Následovala ranní káva, kdy ještě zdaleka nebyla fronta u tohoto oblíbeného stánku a tak jsme si mohli dát v naprostém klidu a pohodě kávu a nakoupit „speciální sušenky“ (k tomu se ještě později dostanu). Následovalo pomalé probouzení celého prostoru tohoto závodu. Pomalu přibývalo závodníků i organizátorů. Došli jsme až do velkého stanu pro převlékaní mužů, kde jsme se pomalu převlékl a připravovali na samotný závod. Počasí nebylo špatné, nepršelo, jen ty stupně nebyly zrovna vysoko. Takže vyjít jen v tričku chtělo trochu odvahy. Někteří z nás měli jen jednu vrstvu, naproti tomu někteří z nás dokázali „unést“ i čtyři :-). Na samotný závod jsme ale byli připraveni v tom správném počtu vrstev oblečení i správné přípravě, kterou jsme, jako vždy, obohatili o rozcvičení i zaběhnutí zhruba dvou kilometrů trasy.

A konečně nastal čas, zařadit se do „své“ startovní vlny. Nevím proč, ale tohle je přesně tak chvíle, kdy se mi chce na záchod :-). Ta psychika je v tomto případě naprosto spolehlivá :-). Není třeba se stresovat - podobných „týpků“, kteří přelézali svodidla, tak jako já, bylo opravdu mnoho :-). Start se pomalu blížil a já myslel jen na jedno - tohle je TEN okamžik, na který jsem se připravoval celý rok (nebo spíše celou sezónu). Všechno pro tento den, všechno pro tento závod. Je asi nutno podotknout, že tento závod je pro nás, svým způsobem, srdeční záležitost. Každý rok se snažíme zlepšit právě na tomto závodu. Každý rok se snažíme posunout hranice našich možností o kousek dál. A teď tu stojíme na startovní čáře. Startovní vlna A, včetně Elity, právě odstartovala. Skupina B, ve které stojím (společně s Jurou) se pomalu blíží na start. Nervozita by se dala krájet. Nevnímám nic. Naprosté ticho... Komentátor začíná odpočítávat do mikrofonu posledních deset vteřin. START.

A je to tady. Vybíhám na další okruh Vokolo Príglu. Tentokrát s velkým očekáváním - můj cíl je pod hodinu. Ve startovní vlně A dokonce „dostali“ vodiče, který garantoval právě čas do jedné hodiny. V naší skupině nic. Ale to vůbec nevadí. Stejně bych se ho nedržel :-). Potřebuji běžet, jak mi to vyhovuje, a tak jsem se pomalu „řítil“ vpřed vlastním tempem. Protože mám při běhání rád hudbu, na letošní rok jsem si do sluchátek připravil několik rychlých písní, které jsme měl z tréninků osvědčené - takové, které mě dokázali pořádně zrychlit. Pomalu jsem se prodíral těmi běžci, kteří byli ze startovní vlny B přede mnou. Před sebou jsem jich viděl jen hrstku, což mne těšilo, protože jsem se tím pádem nemusel bát, že bychom se zasekli „na skalkách“. Po několika málo kilometrech jsem ale znejistěl - ještě před mostem přes přehradu jsem doběhl startovní vlnu A a přede mnou se objevila vcelku početná skupina běžců. Občerstvovací stanici jsem minul bez zastavení. Naštěstí to na skalkách „běželo“ a tak jsem se zdržel opravdu nepatrně. Samotný běh probíhal velice dobře - žádná krize se nekonala. V podstatě mohu říct, že jsem neustále někoho předbíhal, takže to byla velice příjemná změna oproti předchozím ročníkům :-). Těsně před cílem jsem měl v úmyslu pořádně zrychlit, ale to se nekonalo - nějak už nebylo sil. Přesto jsem byl v cíli velice spokojen - předsevzetí, zaběhnout Prígl pod hodinu, se podařilo naplnit - finální oficiální čas byl totiž 0:58:11 - což naprosto předčilo mé očekávání.

Najednou byl závod u konce. Je po všem. Příprava, trénink, nervozita, nadšení, to všechno je najednou pryč... Cíle bylo dosaženo, závod byl zaběhnut, a najednou stejné ticho a prázdno, jako před samotným startem. Velká úleva... Dosáhnout cíle, který si člověk před závodem dá, je super :-).

Postupně jsme se na domluveném místě sešli všichni, kteří jsme na tento závod společně vyrazili. Během čekání na zbytek výpravy k nám přišel jeden běžec (cca 50 let) a vyptával se na možnost sprchování. „Myslím si, že tu žádné sprchy nejsou.“ - řekl jsem mu. On bez váhání a s úsměvem reagoval slovy - „Však je tu přehrada, ne?“ A pokračoval k vodě. Ano - odložil nejnutnější, a byl tam :-).

Vzhledem k opravdu dlouhé stravovací frontě jsme si odnesli zavazadla do auta na parkoviště (cca 15 minut cesty k autu) a následně se vraceli zpět. Cestou do loděnice ale na mě přišla opravdová krize - nebýt té jedné sušenky, kterou měl Jura v kapse z rána (jak jsem již psal :-) ), možná bych ani nedošel. Z toho plyne jasné poučení - nepodcenit dodání dostatku energie ihned po závodu - já to podcenil. Podařilo se, a do loděnice jsme došli. A i když jsem po závodu četl na stravu kritiku (na internetu), nemohu vytknout nic - měl jsem takový hlad, že bych snědl cokoli :-). Jediné, co bych možná vytkl (a slyšel jsem i od ostatních), že na nápojový kupón je možné vyzvednout jen vodu - a né třeba pivo :-).

Líbil se vám článek? Všem článkům od čtenářů nyní můžete dávat hlasy a odměnit tak autory za jejich práci. Pokud se vám článek líbil, klikněte dole pod článkem na tlačítko Článek se mi líbí. Autory nejlépe hodnocených článků pak každý měsíc odměníme.

Následovalo čekání na vyhlášení výsledků. Tentokráte asi nejnáročnější - vzhledem k zimě. V letošním roce bylo hlavní cenou kolo v hodnotě cca 50 tisíc korun. Druhé místo ale také stálo za to - 15.000,- korun na nákup v Triexpertu. To by bylo super :-). Nikdo z nás ale nevyhrál - jen jeden z nás se minul jedné z výher o jedno jediné startovní číslo - hold, takový je život.

Závěrem musím konstatovat, že letošní závod byl opět velice povedený. Počasí bylo ucházející, i když byla zima - buďme rádi, že nepršelo. Organizace naprosto úžasná. Ono se to nezdá, ale těch maličkostí, kterých si ani člověk třeba nevšimne, je opravdu hodně. Upřímně obdivuji ředitele závodu a všechny kolem něj - jste naprosto úžasní :-). Výborné byly také medaile i design triček - stále lepší.

Jak už je zvykem našeho běžeckého klubu, je tento závod takovým neformálním ukončením naší běžecké sezóny a tak tomu bylo i letos. Příští rok bychom rádi dosáhli opět lepších časů - takže každý jsme si opět dali nějaké to předsevzetí - jako každý rok :-). Rezervy rozhodně ještě máme, takže už nyní se těšíme na ten příští ročník. Jen škoda, že to tak rychle uteklo ... Nyní se pomalu, ale jistě, chystáme na následující závod - Běh vítězství, 14,6 km, Jihlava -> Třešť, jaro 2016. Tak ať jsme zase o kousek lepší :-).

Běhu zdar!!

Napište svůj článek i VY Tahle rubrika je určena těm, kteří se chtějí podělit o své zážitky, zkušenosti nebo tipy kolem běhání. Může jít o reportáž, test, tip na zajímavou trasu nebo jen zamyšlení. Nejsou dány žádné mantinely ani tématické okruhy.

Tohle je místo, které je určené pouze vám. Lhal bych však, kdybych tvrdil, že to bude hřiště bez pravidel. Vaše příspěvky nepůjdou hned na stránky Rungo.cz, ale projdou "rychlým" okem někoho z redakce, nikdo ale nebude řešit vaše stylistické a gramatické záležitosti. Tento prostor berte jako blog-neblog, kde si za svůj obsah ručíte sami. Psaní o běhání je někdy náročné. Ale tím to nekončí. Pokud se nám něco opravdu hodně zalíbí, může se stát váš příspěvek i hlavním textem na Rungo.cz. I vy tak můžete aktivně tvořit obsah a být součástí našeho týmu. Nejsme nejchytřejší, nejsme nejrychlejší, ale jsme otevření a to, co děláme, nás baví. Přidejte se. Pokud odešlete svůj příspěvek, redakce si vyhrazuje právo na editaci článku a co zveřejní (a co ne), bez udání důvodů. Marek NÁZOR ČTENÁŘE NEMUSÍ KORESPONDOVAT S NÁZOREM REDAKCE!!!