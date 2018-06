Vltava Run: staň se členem Rungotýmu a reprezentuj náš web

Dvanáct propocených lidí se mačká v autech. Unavené úsměvy, tiché vybídnutí k napití. Halasné povzbuzování toho, který právě vybíhá nebo se naopak vrávoravým pokusem o běh blíží k předávce. Opět úsměvy a šťastné shledání s někým, kdo se rval se svým úsekem.

Objetí, plácaní po ramenou. A opět křik a povzbuzování. Spousta vyprávění a emocí, které sdílíte s ostatními a oni s vámi. Tohle bude Vltava Run, štafetový závod na 370 kilometrů od pramene Vltavy do Prahy. Jedním členem z týmu bys mohl být i ty, a je jedno, zda jsi kluk, nebo holka.

Stačí se nadechnout, nebát se rozjet fantazii a prozatím jen písmeny ukázat, jaký dobrodružně-kamarádský duch se v tvém nitru skrývá. Tvůj úkol teď je nebýt strohý a rozjet po klávesnici svou představu, jak by měl vypadat běžecký zážitek, který by vyplnil okénko tvého životního kalendáře ve sloupci "zažít". Napiš nám k tomu, jak dlouho běháš a kolik obvykle naběháš kilometrů měsíčně, kolik je ti let a co si myslíš, že tě při takovémto závodu čeká, popiš tvoje očekávání a obavy.

Tvůj "běhopis" zhltáme očima a při troše štěstí poběžíš s rungolídrem Romanem a dalšími deseti parťáky vstříc zážitku, na který se nezapomíná. Vždyť podnik Vltava Run je v Česku jediný svého druhu a ty se zúčastníš právě prvního ročníku, navíc s kamerou za zády. A to není vše, zdarma máš startovné a týmové funkční triko s logem Rungo.cz a Vltava Run.

Jelikož je Vltava Run jedním ze závodů, které si vzalo tento rok Rungo.cz za své a na němž se podílí, budeme tam s vámi. Redaktoři Rungo.cz totiž vytvoří svůj vlastní tým a prožijí si tyto nádherné dva dny s vámi.

"Běhopis" se jménem, kontaktní adresou a telefonním číslem posílej do 28. února 2014 na e-mail soutez@rungo.cz. Výsledky budou zveřejněny 10. března 2014 na www.rungo.cz.

Podmínky účasti a propozice najdeš ZDE.

Piště, těšíme se na vaše příběhy a na setkání s těmi, kteří poběží.

Rungo tým