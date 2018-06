Čeká je 350 kilometrů běhu. Tohle je první trojice odvážných za Rungo.cz

Jiří Helleší: Nečekám žádné drama

Přihlásil ses na ne úplně lehký závod, jaká je tvoje dosavadní běžecká minulost?

Běhat jsem začal v jednatřiceti letech, takže jsem vlastně pořád začátečník. Všechno to začalo článkem v Respektu Běžím, tedy jsem, který byl vlastně o knize Born to Run. Běhat jsem sice hned nezačal, ale nasadilo mi to brouka do hlavy. Když jsem potom seděl se svojí ženou a rodiči v hospodě na mé narozeniny, oznámil jsem po pár pivech, že zaběhnu maraton. Samozřejmě si ze mě dělali srandu, ale já jsem to myslel vážně.

Koupil jsem boty a vyběhl. První maraton jsem zaběhl asi rok poté a rovnou ten YES!enický. Dlouhé traily mě dostaly, hned jsem se přihlásil taky na ŠUTR54, další sezonu už jsem zkoušel stokilometrové ultratraily a loni jsem "proháněl" Dana Orálka na stomílovém TMMTR.

Jiří Helleší věk: 34 let děti: zatím jedna dcerka povolání: geodet na volné noze záliby: kromě běhání ještě četba, turistika, a spousta dalšího, na co už bohužel není čas

Třikrát deset kilometrů během dvou dnů (minimálně) při nedostatku pohodlí, spánku, klidu… Do toho by nikdo normální dobrovolně nešel, ne? Tak proč?

Z mého pohledu to zase až tak náročný závod není. Pravda, pokud do toho dám vše, asi si hrábnu na dno, ale mezitím bude čas zregenerovat. Přihlásil jsem se právě proto, že je to úplně něco jiného, než běžet sám celou noc a den. Chtěl jsem taky jednou vyzkoušet, jaké to je běžet za tým, vzájemně se povzbuzovat, fandit si, zkrátka to prožívat společně.



Jaké úseky tratě budeš preferovat?

Mapy jsem ještě nestudoval, ale nejradši bych běžel co nejvíc mimo asfaltové cesty, čím víc kopců, tím líp. Nejvíc by se mi asi líbily první úseky po startu na Šumavě, ale Čechy moc neznám, takže to pro mě bude taky takový poznávací zájezd. Jsem zvědav, jaké úseky na mě vyjdou



S jakou výbavou budeš stát na startu, co vše budeš mít s sebou?

Výbavu nijak extra neřeším, vezmu to, v čem běhám běžně. Jediné, co budu muset řešit, je jídlo. Jsem strašně vybíravý. (smích) Asi si připravím něco s sebou.

Mirka Pešáková: Nejsem žádný nováček

Přihlásila ses na ne úplně lehký závod, jaká je tvoje dosavadní běžecká minulost?

Můj úplně prvotní impuls byl před osmi lety. Hlavním důvodem, jako u většiny žen, které začínají běhat, bylo zhubnout. Každý den jsem kroužila asi čtyři kilometry mezi dvěma vesnicemi (Tetčice a Rosice). Tehdy na mě lidi koukali jako na blázna. Velice rychle jsem si na běh zvykla a stal se pro mě příjemnou závislostí. Před šesti lety jsem se přestěhovala do Brna, tehdy jsem se začala o běh zajímat více. Hodně informací jsem našla na serveru Běžecká škola Miloše Škorpila a na různých běžeckých serverech. A řekla jsem si, že když už tak dlouho běhám, mohla bych zkusit uběhnout půlmaraton. Premiéra byla to v roce 2010 v Praze, kde jsem běžela za 2 hodiny 18 minut.

Mirka Pešáková věk: 28 let děti: žádné povolání: pracuji jako obchodní asistentka pro zahraniční prodej ve firmě se spojovacím materiálem záliby: hlavně běh, plavání, funkční tréninky, hot jóga, ale ráda si též přečtu knížku a kouknu na dobrý film

Pak před dvěma lety v Brně vznikly Triexpert tréninky, kde jsme trénovali na dráze, učili se veškeré základy běhu. Od trenérů jsme dostávali týdně běžecké plány, které jsem dodržovala. Strašně mě bavilo tahle trénovat, a tak jsem se domluvila s jedním z trenérů Honzou Křenkem, bývalým triatlonistou Ekol, jestli by mě nechtěl připravovat na závody. Takhle trénuji už rok. Splnila jsem si běžecké cíle stanovené v minulém roce a je to strašně fajn. Když to shrnu, myslím, že už mám dostatečně naběháno a už nejsem běžecký nováček, dokážu lidem poradit, podpořit je, pomoct jim, když to bude v závodu potřeba.

Třikrát deset kilometrů během dvou dnů (minimálně) při nedostatku pohodlí, spánku, klidu… Do toho by nikdo normální dobrovolně nešel, ne? Tak proč?

Protože tenhle závod bude pro mě úplně něčím novým a jiným, než jsou běžné závody. Proč to tedy nevyzkoušet, že?! Ale myslím si, že budeme tak nadopovaní endorfiny, že nějakou únavu ani nepocítíme. Hlavně se o tohle všechno budu dělit s úžasnou partou stejně "nenormálních" lidí, jako jsem já, na to se opravdu těším.

Jaké úseky tratě budeš preferovat?

Nechci si vybírat úseky. Poběžím ten úsek, který mně bude přidělen, nebo si ho vylosuji. Nejvíc mi asi sedí silniční závody nebo závody na pevném povrchu, ale ráda běhám i v lese.

S jakou výbavou budeš stát na startu, co vše budeš mít s sebou?

To je těžká otázka. Asi týden před závodem si budu skládat komínky oblečení, které si budu chtít vzít s sebou, a nebude toho málo. Říkat, v čem poběžím, je ještě brzo, to se uvidí podle počasí. Ale základ bude, mít s sebou troje běžecké sady (tričko, kraťasy, spodní prádlo, bunda nebo mikina, boty). Boty zvolím závodní. Je to závod, takže poběžím v závodních botách, ale budu mít s sebou i náhradní "bačkůrkovské", kdyby náhodou nohy hodně bolely a byly unavené, to bych běžela v měkčích botách.

Jakub Szabo: Preferoval bych trailový úsek

Přihlásil ses na ne úplně lehký závod, jaká je tvoje dosavadní běžecká minulost?

Impulsem byly jen blížící se pětatřicáté narozeniny a nechuť být troska a povaleč. Sportoval jsem od malička, takže nějaký základ jsem si stále udržoval jinými sporty. Aktivněji běhám asi třetím rokem a z 99 procent sám. Závodní zkušenosti nemám. Sice jsem absolvoval i horský maratón, ale zkušenosti stále spíše nabírám, než abych je mohl rozdávat.

Jakub Szabo věk: 37let děti: zatím jeden prcek povolání: v kolonce název funkce mám "dispečer a specialista na přepravu nebezpečného zboží" záliby: rodina, běh, příroda, poker

Třikrát deset kilometrů během dvou dnů (minimálně) při nedostatku pohodlí, spánku, klidu… Do toho by nikdo normální dobrovolně nešel, ne? Tak proč?

To je ten důvod. Nikdo normální do toho nejde, je to výzva. Únava určitě bude, ale podmínky budou mít všichni stejné.

Jaké úseky tratě budeš preferovat?

Mám rád přírodu a pocházím ze Šumavy, takže preferuji spíše členitý trail nebo aspoň asfaltku v přírodě. Běh městem klidně přenechám jiným, i když třeba Český Krumlov bude určitě pěkný.

S jakou výbavou budeš stát na startu, co vše budeš mít s sebou?

Výbavu doladím podle počasí, ale bude spíš minimální. Boty podle počasí, buď trailové Salomony nebo silniční adidasky. Oblečení minimum (trenky a triko nebo dlouhé kalhoty a triko s dlouhým rukávem). Suunto Ambit2 S s nahranou trasou, možná telefon pro případ nouze. Vzhledem k délce úseků si myslím, že pití ani jídlo není potřeba. To až po doběhu.



Láká-li výzva i vás, najděte si svůj tým, například pomocí chatu na stránkáchVltava Runu.