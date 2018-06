Vltava run 2015 - vystoupení ze zóny komfortu

Nervozita z neznámého mě provázela už týden předem, jelikož jsem nevěděl, do čeho jsem se to vlastně pustil. Byl jsem neuvěřitelně natěšený a plný očekávání. Odjezd vozu A našeho týmu v pátek večer navnadil i ostatní dvě auta, a tak jsme v sobotu brzy ráno v 7:00 opouštěli ve voze B s radostí Prahu - směr první předávka ve Stožci v NP Šumava. Následováni autem C jsme uháněli ulehčit první třetině naší party. Počasí vyšlo parádně, takže jsme se zapotili i bez běhu. Vzhledem k tomu, že jsme se předem ne všichni znali, probíhaly předávky mezi jednotlivými auty s humorným představením a podáním ruky.

Na start 360 kilometrů dlouhého štafetového závodu z Kvildy do Prahy se postavilo 176 týmů, tedy něco kolem dvou tisíc běžců, kteří mají stejný cíl, přežít a dostat se do uzavření trasy až na náplavku do Braníka. Během těchto desítek kilometrů člověk poznal bolest, vůli, nadšení, ale také fair play. Tento závod dokázal z tak individuálního sportu, jakým běh je, udělat týmovou akci neuvěřitelných rozměrů. Vždyť přeci nejde nedoběhnout, když víte, že tam někde vepředu na vás někdo i ve tři ráno čeká, aby vám ulehčil a vzal si ten prokletý GPS lokátor a štafetový kolík v jednom.

Bohužel jsme se setkali i s pár blbcema (ano, jsou vážně všude), k mé smůle jsem se jim nevyhnul ani já. V nočním úseku přes Týn nad Vltavou nám někdo z místních nepřál a přeházel značení trasy. Opravdu nechcete v půl třetí ráno nic jiného, než běhat zbytečné kilometry do kopců. I přes tento kufr považuji noční úsek za jeden z nejpovedenějších. Až na to závěrečné, všudypřítomné, stoupání. Je potom těžké po této noční bojovce co nejrychleji zalézt do spacáku a urvat dalších pár minut spánku k dobru, abyste za svítání byli připraveni k dalšímu, finálnímu výkonu.

Ten můj se odehrával z Nové Rabyně přes hráz Slapské přehrady (jak krásné), dále s ukrutným převýšením přes kopec (jak strašné), až po solidní seběh (200 m/1 km) do Štěchovic a dále do Hradišťka. Tam jsem se dostal asi jen na setrvačnost neboť si poslední dva kilometry nepamatuju. Asi kvůli těm schodům.

I tak byl výsledek na 10,5 km čistá hodina, což vzhledem k okolnostem a vedru, které panovalo, považuji za více než přijatelný čas. Celou vynaloženou energii vám ale vrátí v cíli ty desítky ostatních běžců, kamarádů, pořadatelů a jentakčumilů, kteří fandí, povzbuzují a tleskají právě jen a jen vám a nikomu jinému! Neexistuje na světě asi lepší doping, než taková podpora a fanoušci. Následný přesun aut A a B do prostoru cíle byla už rutina a čekání na finišery v tak organizátory perfektně připraveném zázemí byla jedna radost. Atmosféra, která dokreslovala finiš nejen našeho týmu, byla více než fascinující a završila to celovíkendové snažení. Pokud stihnem (díky neuvěřitelné popularizaci tohoto závodu ) registraci před jejím naplněním i příští rok, Šumavo, těš se!

Závěrem bych chtěl vyjádřit velkou poklonu a respekt nevidomým běžcům a běžkyním, kteří za pomoci svých vodičů a podpory všech zúčastněných tento závod dokončili za krásných 35 a půl hodiny. Vy jste ti, co zvítězili. Pro ty, kteří by chtěli zažít podobnou atmosféru, je již v sobotu 23.5.2015 připraven závod Od nevidím do nevidím, který pořádá nevidomý běžec a horolezec Jan Říha ve Stříbrné Skalici. Přidejte se a zaběhněte pro dobrou věc 12,5 km po okolních lesích.