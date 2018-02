Vlasy v běhu: poškodit je mohou gumičky, sponky i agresivní pot

„Zkuste běžet pět kilometrů a vypadat u toho dobře,“ odpověděl prý jednou Emil Zátopek na otázku, proč má při běhu tak usilovně zaťatý výraz. Reklama jednoho velkého běžeckého podniku zase hlásá, že všichni běžci jsou krásní. My ženy, které dbáme nejen o svou kondici, ale i upravený zevnějšek, bychom mohly polemizovat – pocuchané a zpocené vlasy na kráse rozhodně nepřidají.

Vlasy, a to ani ty předlouhé, nás však rozhodně nemusejí při běhu rozptylovat. Stačí si s nimi správně poradit. Své by nám o tom určitě řekla třeba americká běžkyně Jordan Hassayová, která proslula nejen hvězdnými juniorskými výkony, ale právě i hřívou blond vlasů, sahající až po zadek.

Účes jako kritérium pro nerušený trénink

Z pohledu kadeřnice je účes při sportu nejen estetickým doplňkem, ale i praktickým řešením: „Nejde jen o pohodlí, ale i o zdraví vlasů a v neposlední řadě o to, že špatný účes vás může doslova brzdit nebo rozhazovat rytmus – třeba volný ohon u velmi dlouhých vlasů,“ říká kadeřnice Iva Borovská a dodává: „Myslím, že někdy vás vlasy mohou připravit i o medaili – své by možná mohly vyprávět některé výškařky.“

Při sportu je pěkný vzhled účesu spíše příjemným bonusem. Podle kadeřnice je hlavní to, abychom vlasy uchránili před zatížením a poškozením. Záleží samozřejmě i na délce vlasů. „Čím delší, tím víc vlasy při sportu trpí. Pokud si před vyběhnutím jen utáhnete vlasy gumičkou, zamyslete se nad tím, co dělají při pohybu: různé poskoky ohon rozkmitají, účes vás může tahat, možná se vytrhne pár vlasů a klidně vás může rozbolet hlava. Nebo se účes povolí a vám to nedá, abyste během tréninku pětkrát nezastavila pro jeho úpravu,“ vypočítává Iva Borovská vlasové potíže běžkyň.

Dodává, že vlasy se při sportu neničí jen mechanicky, ale i působením potu či případně dalších nečistot. Pojďme se na to podívat podrobněji.

Pozor na mechanické poškození vlasů

Kromě „psychologického“ hlediska – tedy abychom se nenechaly poletujícími vlasy zbytečně rozptylovat – je vhodný účes na sport důležitý i pro zdraví vlasů samotných. Třeba příliš pevné gumičky s kovovými částmi a sponky mohou vlasy při pohybu poškodit a potrhat.

„Utažený culík navíc vytvoří na vlasech nevzhlednou vlnu, což se zrovna moc nehodí, když se po cvičení ještě někam chystáte,“ říká kadeřnice a přidává radu: „Do fitka jsem se naučila nosit plastovou spirálovou gumičku, která výborně drží a vlasy nepoškozuje. Dnes je navíc k dispozici i ve ´strong´ verzi pro velmi dlouhé a husté vlasy.“ Ideálním účesem na sport je ale podle odbornice klasický nebo francouzský cop: „Vlasy jsou díky němu kompaktní a nemají možnost se poničit ani zacuchat.“

Máte-li krátké vlasy, je sponka někdy nutností. Dávejte ale pozor, po které sáhnete. „Pro upevnění patky nebo ofiny doporučuji malé, pevné, plastové skřipečky. Ideální je ovšem měkká látková čelenka, která vlasy stáhne z čela, nezatíží je a ještě saje pot,“ radí Iva Borovská.

Pot může vlasy „odbarvit“ i vysušit

Druhým nepřítelem vlasů je pot. Ne že by vlasové vlákno vyloženě ničil, ale může zatěžovat a urychlovat maštění vaší hřívy. „Záleží na každém, jak moc se potí a jak je jeho pot agresivní,“ říká kadeřnice a pokračuje: „Někdy jsou výsledkem jen lehce vlhké vlasy, které ani není třeba hned mýt – stačí prosušit fénem a můžete ještě dva dny fungovat. Pokud trpíte na silné pocení, je lepší vlasy vždy po tréninku umýt, případně jen důkladně propláchnout teplou vodou.“

Agresivní pot vlasy totiž nejen důkladně zamáčí, ale může způsobit i množení bakterií, podobně jako třeba v oblečení. Výsledkem může být „jen“ zápach, ale také nepříjemný ekzém, který se na pokožce hlavy neléčí zrovna snadno. Kadeřnice zmiňuje ještě další vedlejší efekt: „Znám případy velmi náruživých sportovkyň, jimž pot rozpustil pigmenty vlasové barvy u kořínků. Tento problém může vyřešit použití profesionální barvy v kadeřnickém salonu, která obsahuje lepší pigmenty a vydrží větší zátěž.“

Mokré, tedy i zpocené vlasy není radno vystavovat mrazivým teplotám. Pokud se vám hlava hodně potí, vsaďte v zimě raději na čepici. „Pot vlasové vlákno hydratuje podobně jako voda. Efekt je tedy stejný, jako když vyrazíte do mrazu s nedosušenými vlasy: molekuly vody zmrznou, což vlas vysuší a bude mít větší tendenci se lámat, třepit nebo i vypadávat,“ dodává kadeřnice.

Zásady vlasového stylingu pro běžkyně

Před tréninkem nepoužívejte stylingové přípravky. „Lak na vlasy nebo tužící gel je lákavý, ale v kombinaci s potem může z vlasů vytvořit s nadsázkou jeden velký slepený dred,“ varuje kadeřnice. Pokud se tedy po běhu nechystáte hned mýt hlavu, je lepší se při něm raději trochu rozcuchat a vlasy vysušit a upravit lakem či sprejem až posléze.

Když se po tréninku chystáte do společnosti a na mytí není čas, zachrání vás dokonale uhlazený vysoký culík. „Pokud už vlasy nevypadají dobře, vsaďte na mokrý, uhlazený vzhled. Použijte stylingový gel s takzvaným wet look efektem a vlasy před stažením dokonale uhlaďte. Efektní je i na krátkých vlasech, sčesaných dozadu nebo na pěšinku,“ radí kadeřnice.

Cuchání je nejen nepříjemné, ale může vlasy i poškodit. „Při rozčesávání zacuchaných vlasů můžeme někdy přijít i o celé prameny nebo vlasy přetrhat,“ říká Iva Borovská. Nejlepší je prevence – tedy zaplést vlasy do copu nebo použít více gumiček za sebou. Pokud už se vám vlasy zacuchaly, rozčesávejte je pomalu odspodu řídkým hřebenem nebo speciálním kartáčem.