Tipy kadeřníka: před mrazem schovejte vlasy pod kabát a fénujte správně

Vlasy jsou nedílnou součástí vzhledu každé běžkyně, která v létě řeší, jakou čelenku vybrat, aby neposlušné lokny, kadeře a prameny nepadaly do očí, na podzim, aby si s nimi vítr nezahrával, a v zimě zase, jak je ochránit před mrazem. Při pravidelném běhání jsou totiž velmi namáhané, pouští se do nich rozmary počasí, které odvážná sportovkyně běžně zdolává, nepřidá jim ani pot a časté mytí. A pokud vyznavačka běhu provozuje jako doplňkový sport například plavání nebo je nadšenou triatlonistkou, dostávají vlasy zabrat ještě více.



Vlas je mrtvá, odumřelá část rostoucí z vlasového folikulu a tvořená z keratinových vláken podobně jako nehty nebo pokožka. A je mu potřeba poskytovat ochranu a výživu. „Ne nadarmo se říká, že vlasy jsou korunou krásy. Je potřeba si uvědomit, že vlas není něco jako kabát, který odložím do skříně, když přestane bavit. Vlas máme na hlavě stále, a jelikož vyroste průměrně centimetr za měsíc, spočítejme, kolik let už máte na hlavě úplně ty spodní vlasy (konečky), kolik barvení, žehlení, koupání se v moři, fénování a účesů s vámi vlasy zažily,“ vybízí brněnský kadeřník Patrik Dix.

Největším nebezpečím pro zdraví vašich vlasů je změna teplot. V zimě odcházíte z teplého domova ven do mrazu a třeba i několikrát za sebou nadělíte své hřívě teplotní šok. Vlas je křehký a náchylný, proto je důležité nevycházet s mokrými vlasy do zimy a vždy se pokusit je chránit, třeba je i jen schovat pod kabát, když jdete na mráz. Vlasům vadí i tření o šusťákovinu, elektrizují, mohou se lámat. Když se k tomu přidá déšť, sníh, mráz a pot, je to velmi špatná kombinace. Stahování do culíku či copu vlasy neochrání, mohou se přetrhnout, zlomit, zkrepatět. A to jsou už bohužel nevratné zásahy.



Vlasy se cuchají především kvůli špatné péči. Vždy je potřeba vlas i pokožku správně umýt, nejen horní část hlavy, ale i kolem uší a krku. Je s podivem, kolik žen si špatně umývá hlavu. Našamponovat stačí jednou a poté nanést kondicionér. Ten dávejte pouze od půlky vlasu ke konečkům, k hlavě vůbec nepatří, v případě jemných vlasů použijte raději kondicionér bezoplachový. V zimním počasí se vyplatí si dát na vlasy jednou za čas masku.

Váš kadeřník vám jistě doporučí a prodá svou ověřenou kosmetiku, se kterou pracuje. Taktéž vám vysvětlí, jak ji správně používat. Profesionální kosmetika je koncentrovanější, než jsou přípravky z drogerie, takže vydrží mnohem déle a ani jí tolik nespotřebujete. Jen si musíte říci, co od přípravku očekáváte, zda objem, udržení barvy, narovnání nebo podporu vln.

Vlasy po umytí nechejte vždy v ručníku proschnout a poté vyfoukejte. Mokré vlasy jsou velmi citlivé k poškození, takže je vždy vysušte, nechoďte s mokrými vlasy spát nebo ven. „Foukáme na střední teplotu a kvůli fixaci používáme i studený vzduch. Při foukání v předklonu fén nastavte tak, aby šel od hlavy a foukal ke koncům, ne zespodu, vlas totiž vypadá, zjednodušeně řečeno, jako jako šiška ze stromu. A pokud foukáme do „protisměru“, šupinky se neuzavřou, ale ještě více rozevřou a vlas nebude hladký ani lesklý,“ líčí kadeřník. Pokud nosíte čepici, ideální řešení je vlasy stočit pod ni, ničím je zbytečně nesvazujte, mráz se k nim nedostane a ochráníte je.

Tipy na šetrnou domácí masku na vlasy Pokud chcete o vlasy pečovat v pohodlí domova, protože pro samé běhání nemáte čas zaskočit ke kadeřníkovi, máme tu pro vás pár tipů: Kokosový, mandlový a olivový olej, lehce zahřátý, použijte jako zábal na konečky



Hydratační banánová maska: Vitamíny a minerály obsažené v banánu dodají vlasům lesk a hydrataci, rovněž je vyživí. Jeden banán rozmixujete na kaši, rozmačkaný se těžko vymývá z vlasů, přidejte lžičku medu a přilijte trochu olivového oleje.



Vlasová kůra z jablečného octa: Prospívá mastnějším vlasům a jablečný ocet účinkuje i při problémech s nadměrným vypadáváním vlasů. Dva šálky vlažné vody smíchejte s dvěma lžícemi jablečného octa. Vlasy umyjte jako obvykle a na závěr je tímto roztokem přelijte a již neoplachujte.



Pivo: Po umytí vlasy opláchněte pivem, nemusíte se bát, nebudete přitahovat pivaře, po uschnutí pivní odér zmizí, vlasy jsou však lesklé a pevnější.



Základní pravidla pro zdravé a krásné vlasy jsou tedy používat kvalitní přípravky, nechodit s mokrými vlasy na mráz, foukat po směru růstu vlasu, držet je ve stálé teplotě a nevystavovat extrémům. Kadeřník vždy udělá základ, ale zbytek je na domácí péči každého z nás. Jedině zdravý vlas bude i vlasem krásným. A až si na jaře sundáte zimní čepici, budou mít vlasy lesk jako blesk, běžci se budou kochat jejich krásou a ani je nenapadne vás předběhnout.