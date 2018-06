Určily směr. Tyto značky mají zásadní vliv na podobu běžeckého vybavení

Značek, které se věnují produkci běžeckého vybavení, je neskutečné množství, a aby toho nebylo málo, stále se objevují další a další. Většina výrobců stále dokola omílá osvědčené postupy a používá zavedené technologie. Čas od času se ale objeví někdo, kdo do běžeckého průmysl přinese svěží vítr v podobě inovativní myšlenky a určí směr budoucího vývoje. Následující značky mezi ně bezpochyby patří.

Adidas Boost

Adidas má mezi běžci rozporuplnou pověst, pro jedny jsou tři pruhy synonymem kvalitní sportovní obuvi, zatímco jiní nemohou této značce přijít na jméno. Objektivně je však adidas značka, která se o vývoj běžeckých bot zasloužila jako málokdo další.

Největší rozruch způsobil adidas v roce 2012, když na trh uvedl svou zbrusu novou tlumicí pěnu Boost. Ta měla na svou dobu unikátní funkční vlastnosti a jako první začala pracovat s vyšší pružností a energetickou návratností. I když vás boty tlumené Boostem pravděpodobně výrazně nezrychlí, staly se prakticky okamžitě bestsellerem a nic nebránilo pozvolnému rozšíření tohoto materiálu do všech běžeckých adidasek. Tím to však neskončilo a v současnosti patří vyšší energetická návratnost mezi klíčové vlastnosti běžeckých bot všech značek.

Nike Flyknit

Největší konkurent adidasu americký gigant Nike je v oblasti tlumení poměrně konzervativní, ale o to více se soustředí na konstrukci svršku. Ve stejném roce jako adidas Boost se na trhu objevily první běžecké boty Nike s pleteným svrškem.

Flyknit, jak se materiál jmenuje, se objevil při příležitosti letních olympijských her v Londýně a velmi rychle se ukázalo, že boty využívající tento typ konstrukce jsou lehčí, prodyšnější a pohodlnější na noze.

Pletený materiál se sice kromě Nike uchytil pouze u adidasu, ale i tak se stal inspirací pro množství nových postupů a konstrukcí, které u svých bot využívají ostatní značky.

Hoka One One maximalistické boty

Jednou z nejvlivnějších značek poslední dekády je bezesporu francouzská značka Hoka One One, která v období nadvlády minimalismu přišla s něčím nemyslitelným - maximalistickými botami.

Uběhlo pár let, minimalistické boty zmizely v propadlišti dějin a maximalistické boty, mezi kterými si Hoka stále drží výsadní postavení, okupují první příčky v prodejích a sbírají jednu pochvalnou recenzi za druhou.

Hoka One One totiž ukázala, že i tlumené boty mohou být lehké a svižné, a že pokud vysokou vrstvu tlumení správně natvarujete, poskytuje neuvěřitelně plynulý a příjemný přechod z dopadu do odrazu.

Ostatní značky brzy pochopily, že tento směr bude v příštích letech velmi zajímavý, proto nalezneme maximalisticky tlumené boty prakticky u každého většího výrobce.

Salomon hydratační vesty

Dlouhodobá jednička v oblasti horského sportu se do historie překvapivě nezapsala ani tak svými běžeckými botami, jako hydratačními vestami, které dlouhodobě patří mezi ty nejkvalitnější a nejpovedenější na trhu.

Po vzoru Salomonu i ostatní značky zjistily, že vesta sedí na zádech při běhu výrazně lépe než batoh, takže se tento typ konstrukce stal celosvětovým standardem.

Salomon však neusnul na vavřínech a své batohy neustále vylepšuje a posouvá o krok dál. Nejvíce je to znát na snižující se hmotnosti a zlepšujícím se střihu. Jednou z výrazných novinek bylo i zavedení měkkých lahví (tzv. soft flask), ze kterých se lépe pije a s nimiž se ještě lépe při běhu manipuluje.

GU energetické gely

Energetické gely dnes platí ve sportovní výživě za naprostý standard a málokdo si dokáže představit, že by absolvoval těžký trénink nebo závod bez tohoto zázračného zdroje energie, který se dá za velmi snadno konzumovat za běhu a energii dodá během několika málo minut.

Objevení energetického gelu má na svědomí americká značka GU, která na jeho vývoji spolupracovala s národním ústavem pro letectví a kosmonautiku (NASA). Dodnes pak GU gely patří díky vyváženému složení mezi absolutní špičku ve svém oboru.

Icebreaker Merino

Mohlo by se zdát, že umělé vlákno je u sportovního oblečení v neohrozitelném postavení. Pro vyznavače přírodních materiálů je však dobrou zprávou, že kromě polyesteru a polypropylenu se dá stejně dobře využít také ovčí vlna merino, která se svými vlastnostmi velmi blíží právě umělohmotným materiálům.

Velký vliv na rozšíření merina mezi běžce i ostatní sportovce má novozélandská značka Icebreaker, která se stala synonymem pro materiál, ze kterého šije své oblečení.

Kromě spodního prádla i klasického oblečení experimentuje Icebreaker také se zateplovacím materiálem (konkurence peří, Polartecu nebo Primaloftu) a každý rok přichází s novinkami, které vlněné oblečení posouvá zase o kousek dál.