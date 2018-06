Víťazný pretek s astmou

Mám tesne pred 50-kou. Celý život som rekreačne športoval... až som si utrhol na basketbale achilovku a potom sa mnoho zmenilo. Po operácii som začal o rok športovať opäť ale asi 30 cm operačná rana mi rozbila imunitný systém a stal som sa alergikom. Najprv som to bagatelizoval, až to prešlo do astmy a silnej obštrukcie pľúc. „A máme tu astmu ako hovädo“ zhodnotila lekárka pri pohľade na výsledky spirometrie. Nabehol som na lieky, pri športe som to ako-tak rozdýchal, 30 schodov po sebe ma takmer zabíjalo. Dva roky sa to nezlepšovalo.

Kapacita pľúc sa pohybovala tesne nad 50 % a hrozilo mi... no proste nebolo to dobré. Od poslednej spirometrie okolo septembra 2013 som sa rozhodol, že to skúsim s behom. Beh v krásnej prírode, po zvlnenom teréne lesnej cesty s výhľadom na Oravskú priehradu a Západné Tatry – to bolo to pravé orechové.

Prvé dva mesiace som 8 km úsek rozdychával asi tak na 10 krát – bol to proste brutal. Dnes mám za sebou asi 7 mesiacov pravidelného behania /3-4x v týždni/ a nabehaných okolo 250 km.

Behám stále ten istý úsek a posledný mesiac už bez akejkoľvek prestávky dobieham nezadýchaný a v pohode. Potešila ma však správa zo spirometrie, ktorú som absolvoval tento týždeň. Doktorka sa posadila na zadok a vyvalila oči pri nameraných hodnotách. „Čo sa Vám stalo... veď ste na 95%...je to neuveriteľné!“

Len som sa usmial a uspokojene hovorím „obyčajný beh... len obyčajný beh.“

