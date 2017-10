Céčko: podzimní nezbytnost, nebo přeceňovaný vitamin?

Vitamin C není rozhodně žádnou novinkou. Už staří mořeplavci věděli o jeho významu. Ze svých cest se totiž často vraceli s kurdějemi, které způsobuje právě nedostatek céčka. Dnes už se tato nemoc sice prakticky nevyskytuje, vitamin C je však stále důležitou látkou. Podporuje naši imunitu a je také důležitým antioxidantem. Svůj význam má také pro sportovce. Podílí se na hojení svalů i šlach a má regenerační účinky. Kvůli svému všestranně pozitivnímu vlivu je pro tělo nepostradatelný.

Jaké množství je optimální?

Jaká by měla být denní dávka vitaminu C, se však odborníci stále nemohou shodnout. Někteří se přiklánějí ke standardnímu množství, které je v Evropské unii 60 mg denně pro dospělou osobu. Pro sportovce, kteří mají rychlejší metabolismus, nebo v období zátěže se mohou dávky zvýšit i na 200 mg.

Své zastánce mají i takzvané megadávky, které se pohybují okolo 12 tisíc mg denně. „Tyto extrémní přísuny vitaminu se dají využít při onkologické léčbě, běžně pro něj však není důvod,“ říká sportovní lékař Jiří Neumann.

Souhlasí s ním i doktor Jiří Landa, který dodává, že takto vysoké dávky vitaminu nemusejí být vždy zdraví prospěšné. „Megadávky céčka nedoporučuji bezdůvodně. Mohlo by dojít k přílišné zátěži ledvin,“ varuje. Vitamin C je totiž rozpustný ve vodě. To znamená, že množství, které tělo nepotřebuje, vyloučí močí. Sice tak ani jeho nadbytek nemůže způsobit předávkování, avšak z dlouhodobého hlediska je tu riziko tvorby ledvinových kamenů.

Céčkem proti chřipce a nachlazení

Céčko je známým bojovníkem proti chřipce a nachlazení. Obzvláště teď v chladnějších měsících jsme doslova zahlceni reklamami, podle kterých je balení tohoto vitamínu téměř životu nezbytný základ. Je však skutečně tak mocným všelékem, který zatočí s podzimními chorobami?

Podle sportovního lékaře Jiřího Neumanna není možné očekávat zázraky. „Existují názory, že pokud máte chřipku, angínu nebo nachlazení, je dobré koupit vitamin C. Z mého pohledu to sice není zbytečné, ale nemoc to nezkrátí,“ říká.

Spíše než očekávat okamžité léčebné účinky v době nemoci je vhodné nasadit vitamin C jako prevenci. „Mnohé studie dokazují, že je potřeba zhruba čtyři až osm týdnů před zátěžovým obdobím zvýšit dávky vitamínu C. Pokud bych tak například na přelomu října a listopadu očekával chřipkovou epidemii, je vhodné zvýšit dávky céčka už na konci srpna,“ dodává Jiří Neumann.

Zkuste přírodní cestu

V ideálním případě by měl být pro naše tělo zásobárnou vitaminů rozmanitý jídelníček. „Výhodou přírodních zdrojů je ten, že kromě céčka obsahují i řadu dalších prospěšných látek,“ vyzdvihuje význam přirozených zdrojů Jiří Landa.

Šípky, obsahují ve 100 g okolo 200 mg vitaminu C.

Vitamin C najdeme v celé řadě druhů ovoce a zeleniny, jako jsou například citrusové plody, jablka, růžičková kapusta nebo paprika. „Dobrým zdrojem je také rakytník, černý bez nebo měsíček lékařský,“ doplňuje doktor Landa.

Problém však může nastat při zpracování pokrmů. Vařením se totiž ztratí až přes 50 procent celkového obsahu vitaminu. Ideální je proto konzumovat potraviny syrové. Šetrnějším způsobem přípravy jídel je dušení v páře. V případě, že připravujete čaj, nechte vodu prvně lehce zchladnout, aby bylo co nejvíce vitaminu zachováno.

S potravinovými doplňky jen střídmě

Věděli jste, že vitamin C se dá aplikovat i nitrožilně? To však neplatí u vrcholových sportovců. Užití jakékoliv látky nitrožilně je u nich totiž považováno za doping. A to i v případě, že se jedná o vitamin C, který není jinak zakázanou látkou.

Většina z nás se však shodne, že daleko pohodlnější než příprava čajů nebo hlídání jídelníčku je dát si každé ráno pilulku, která obsahuje potřebnou denní dávku. Studie navíc dokazují, že tělo vitamin C dokáže zpracovat stejně z přírodních i umělých zdrojů.

Podle doktora Neumanna je důležité k syntetickým léčivům přistupovat především racionálně. „V zátěžovém období, a pro mnohé je podzim jedním z nich, je vhodné užívat céčko v šumivých tabletách, které tělo lépe vstřebává než klasické tablety. Avšak pořád platí, že přebytečný vitamin je z organismu vylučován močí. V případech, kdy si lidé pořizují velké množství suplementů, by se tak mohlo stát, že budou mít, jak se říká, drahou moč,“ varuje před zbytečnými nákupy doplňků stravy doktor Neumann.

Pomalu vstřebatelné, nebo běžně vstřebatelné?

Na trhu existuje celá řada přípravků, které slibují, že vašemu organismu dodají nezbytnou dávku vitaminu C. Rozdíl bývá v jejich vstřebatelnosti. Výhodou pomalu vstřebatelných vitaminů je, že se uvolňují do organismu postupně a vydrží v něm tak delší dobu. Bývají však naproti běžně vstřebatelným zpravidla dražší.

Doktor Landa i Neumann se shodují, že jde spíše o věc názoru. „Vstřebatelnost vitamínů je dána výrobní technikou. Běžné tablety se vstřebávají pomaleji než například šumivé tablety. Každému bude vyhovovat něco jiného, nicméně je velmi pravděpodobné, že účinky budou stejné,“ objasňuje doktor Neumann.

„Skutečně záleží na každém z nás. Já osobně bych dal v každém případě přednost třem šálkům šípkového čaje před syntetickými léčivy,“ říká doktor Landa, který je zastáncem přírodních zdrojů vitaminu.

Céčko: ano, nebo ne?

Vitamin C má zajisté řadu prospěšných účinků, které ocení nejen sportovci. Svůj význam má především v zátěžovém období. V tomto případě však platí staré pravidlo, že neléčená rýma trvá týden a léčená sedm dnů. Spíše než prostředek na urychlení léčby je tak vitamin C vhodnou prevencí. Mějte ale na paměti, že jeho přebytku se tělo zbavuje. Velké množství suplementů by tak mohlo zbytečně prodražit naši moč.