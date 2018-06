VIDEO: Chlapec opustil chodítko a cíl triatlonu zdolal po svých

„Každý den je pro něj mnohem těžší než pro ostatní, nikdy se tím však nenechal otrávit“, říká máma osmiletého Bailey Matthewse, kterému diagnostikovali mozkovou obrnu už v 18 měsících věku. Když trochu vyrostl, začal se učit chodit s otcem Jonathanem v parku na pětikilometrovém okruhu a později i sám za pomoci speciálně upraveného chodícího vozíku.

Jednoho dne svému tátovi řekl, že by chtěl dokončit triatlon a pustil se do tréninku. „Bailey byl vždy velmi odhodlaný a když si usmyslel, že něco udělá, vždy si našel cestu jak toho dosáhnout, i když to třeba nebylo úplně obvyklým způsobem“. Začal trénovat jízdu na kole pomocí speciálních stabilizátorů a plavání v místním jezeře. „Hnalo ho obrovské vlastní úsilí. Při plaveckém tréninku si sám stanovoval cíle, kolik metrů musí každý den uplavat“, dodává jeho hrdý otec.

Tento víkend vyrazil na 100 metrů plavání, 4 kilometry na kole a 1,3 kilometru běhu na Castle Howard Triathlonu v North Yorkshire. Na cílové rovince, kde ho čekal dav nadšených lidí, se vydal k cílové pásce po svých bez pomocného vozíku a i přes zdravotní komplikace doběhl do cíle tohoto náročného závodu, který zvládl bez cizí pomoci.

„My víme jak je skvělý, ale ta úžasná reakce okolních lidí a fanoušků jsou fantastické. Je pro nás velkou inspirací“, dodává jeho otec.