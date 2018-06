Jídlo a energie: krmte své tělo tak, jak chcete, aby fungovalo

Energii pocházející z výživy lze vyčíslit v kaloriích. Mnoho lidí si myslí, že čím více energie potřebujeme, tím více kalorií musíme konzumovat a naopak. Takto jednoduché to ovšem není. Energetická bilance není výmysl, ale do hry vstupují i další faktory.

Velice totiž záleží, z jakých potravin dotyčné kalorie pocházejí. Jídlo, které jíme, dokáže ovlivňovat naši psychiku, hormonální činnost, trávení, imunitní systém – jak je vidno, naše strava má na naše tělo mnohem větší vliv a není jen pouhým přesně vyčíslitelným zdrojem kilojoulů.

Víte, že kalorie nejsou to hlavní, co byste měli sledovat, když chcete mít dostatek energie ze své stravy?

Víte, že správné tuky vám dodají mnohem více energie než sacharidy a navíc vás zasytí na mnohem déle?

Víte, že přemíra cukrů a průmyslově zpracovaných potravin vás o energii ochuzuje?

Pro lepší pochopení dáme příklad. Zdraví našich střev například úzce souvisí s naší imunitou (únava, nemocnost nebo naopak mnoho energie a zdraví). Ve střevech potřebujeme mít určité množství prospěšných bakterií, stěna střev má mít určitou stavbu, propustnost, měla by být bez zánětu. Ve chvíli, kdy je něco špatně, nemusíme hned cítit akutní bolest, ale projevy mohou mít charakter celkové únavy, vyčerpání, nedostatku energie, kožních problémů apod. Je-li například střevní prostředí v nerovnováze, dochází k nedostatečnému vstřebávání živin. Tyto příznaky si lidé a bohužel často ani někteří doktoři nespojují se stravou. Chyba, velká chyba. Jídlo je něco, co nám může velice pomoci, nebo také ublížit – dodat mnoho energie, nebo nám ji také mnoho ubrat.

Doporučuji se na tuto problematiku dívat z dlouhodobého hlediska. Tak jako je život běh na dlouhou trať, není naše zdraví a dostatek energie (pouze a jedině) otázkou energetické hodnoty nebo složení jednoho jídla například před tréninkem. Množství energie je z velké části výsledkem našeho každodenního stravování.

Pro naše tělo je přirozené používat jako dlouhodobý zdroj energie tuky. Sacharidy jsou také fajn, ale v dnešní době to s nimi opravdu přeháníme a jíme jejich nevhodné zdroje (takové batáty, mrkev, dýně nebo sezónní ovoce mají sacharidů dost a jsou zdravé). Dostáváme se tak nechtěně do začarovaných kruhů přejídání, přehnaných chutí, tloustnutí a následného hubnutí.

Abychom pozvedli hladinu energie, kopeme do sebe jednu kávu za druhou a dopujeme se energetickými tyčinkami jako na běžícím páse. Nevhodné zdroje sacharidů v dnes běžně konzumovaných dávkách ovlivňují naši psychiku a vytvářejí v těle nepřirozené prostředí. Řešení nedostatku energie přitom nemusí být nikterak složité.

Jak mít dlouhodobě energii pomocí správné stravy

Tipy pro víc energie Vaši dlouhodobou hladinu energie ovlivňuje strava víc, než si myslíte.

Jídlo, které jíme, dokáže ovlivňovat naši psychiku, hormonální činnost, trávení, i imunitní systém. Velice důležitá je schopnost trávení a vstřebávání živin v našem trávicím traktu. Proto je vhodné se o své vnitřní prostředí náležitě starat.

Vybírejte si na prvním místě čisté potraviny, co nejméně průmyslově zpracované a dochucované.

Vyzkoušejte si také na určitou dobu vyloučit problematické potraviny a sledujte nárůst energie. Možná budete překvapeni.

Je nutné jíst v drtivé většině pouze jídlo v podobě původních potravin, nezpracovaných potravinářským průmyslem. Zjednodušeně řečeno, jíst hlavně to, co běhá, roste a nepotřebuje to svítivý obal a propagaci supermarketového letáku či akčních slev.

Druhým krokem je zjistit, zda mi některé složky potravy nezpůsobují problémy. Jsou potraviny, které jsou problematické pro každého (cukr, alkohol, umělá sladidla) a dále potraviny, které pro většinu lidí mohou znamenat problém (obiloviny, luštěniny, mléčné výrobky, sója) – u těchto potravin je také velice důležitý způsob zpracování, který dotyčnou potravinu může posunout z kolonky nevhodná do kolonky zdravá a naopak (příkladem je sója, která je po fermentaci zdravá, například v podobě tempehu nebo miso pasty).

Problematiku působení potravin na naše zdraví, imunitu a energii skvěle zpracovává kniha Jídlo na prvním místě. Během četby budete vyzváni k vyzkoušení, jak na vás která potravina působí, a to pomocí třicetidenního experimentu, kdy vyloučíte všechny potenciálně škodlivé potraviny a poté některé z nich postupně zkoušíte zařadit zpět.

Sama jsem tímto experimentem prošla, a i když jsem byla zvyklá jíst dost podobně již dříve, najednou jsem ráno začala vstávat o hodinu dříve, výborně vyspalá a plna energie. Mezi svými klienty mám mnoho podobných případů nárůstu energie po vyloučení některých, pro ně nevhodných potravin.

Ve chvíli, kdy vyloučíte nebo výrazně omezíte potraviny, které vám dělají obtíže, pocítíte po pár dnech či týdnech nával nové energie. To, že vám některá potravina škodí a ubírá vás o energii, mnohdy zjistíte, až když ji na čas vyloučíte.

Důležitá rada na závěr: Při experimentování buďte trpěliví, vyplatí se vám to.