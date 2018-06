Vezmi nohy na ramena.. Kdo uteče, vyhraje!

,,Jani, zdrhej!“

,,Co je??“

,,Tamhleten kluk Tě chce pozvat na kafe..“

Ha ha ha ha ha... Už je to tu zase. Z fáze dohazování se přechází do fáze útoku a ironie. Není to ani pomalými, nenápadnými kroky. Je to rychlost jako na cílové rovince. Jednou (no dobře, možná víckrát) člověk někoho odmítne a hned je z něj nevěsta na útěku. Ale ono ani tohle není poslední fáze.. Ta je totiž taková, že nejsem já se smíchem varována před muži, ale muži jsou s vážnou tváří varováni přede mnou (tohle dodávám i proto, abych se měla jednou čim bránit, až budu rodičům vysvětlovat, proč ve 40 neslavim výročí svatby, ale popíjím prosecco s kámoškama svojí vdané neteře)..

Jsem ženská, takže se mi dost střídají nálady. Jednou mě něčim pobavíte, druhý den se můžu za to samé urazit. Jednou si mě udobříte vínem, druhý den... Nic, tohle beru zpět. Vždycky si mě udobříte vínem. Každopádně občas klopím oči a děsím se představou, jak před menopauzou vařím guláš svým dvěma psům a chodím dávat dobrou noc pěti kočkám, jindy dokážu vypnout prsa (ok.. tak hrudník, vypnout hrudník) a otočit narážku ve vtip, z trapasu udělat historku pro kamarády z morký čtvrti a z nutného odreagování před výbuchem vzteku a velkym zadkem, závislost a základ pro tenhle text. Takže o čem jinym bych mohla psát než o běhání, chlapech a utíkáním před chlapama a bez chlapů..

Letos jsem se rozhodla, že si odběhnu i pár závodů. Vlastně jsem to původně neplánovala, jenže jeden můj nejmenovaný znamý, který propadl sushi, knihám, útěkům a běhu (ahoj Richarde) mě inspiroval a poprudil a postavim se na start (o cíli si zatim iluze nedělám) běžecké Jizerské 50, 2 závodům ze série Běhej lesy a jednoho, co je pro mě jako šitý na míru - NoMen Run = žádnej chlap přede mnou, žádnej chlap za mnou a ještě je to celý v růžové. Navíc se organizační tým skládá z holek, co působí nejen zapálené pro věc, ale jako ty, co vědí, že v cíli mě mají křísit proseccem a medaily chci z čokolády! Mimochodem, tohle je týmový běh. Já jsem sice pipina, co po prvnim kilometru zabloudí, ale „kdybys někdo chtěla“, tak hledám dvě Běhny do týmu, takže napiš a můžu Ti pokazit výsledek..

Takže sorry. Zase se neposeru a na zadek si lepim heslo #KdoUteceVyhraje.