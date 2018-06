Veselé vánoční výběhy

Uzpůsobují tak svou závislost na generování endorfinů a probíhání cílovými páskami pohanským zvykům našich předků i společenskému úzu, který modernímu člověku velí se během vánočních svátků uštvat.

Běh Vánoc nesmí být narušen nečinností, pročež pravověrný běhoun či běhna dokáže ležet na gauči u televize jen do chvíle, kdy je potřeba zaběhnout pro kapra či zapomenutý prášek do pečiva. Při tomto výběhu si však místo obvyklého motivačního mixu pouští do sluchátek pohádky. Zvlášť oblíbené jsou Sedmimílové boty, Šíleně rychlá princezna nebo O Jasněnce a létajícím běžci.

Průběh svátků vánočních nesmí rušit nepořádek, pročež každý běžec dopřeje svým tréninkovým i objemovým botkám očistnou lázeň v kádi plné kaprů ve stylu garra rufa. Ty nejčistší a nejvoňavější poté zavěsí v dekorativních kaskádách na větve stromečku nebo na krbovou římsu, aby měl Ježíšek kam nadělit nový sporttester.

Zatímco se pomalí lidé postí nebo se zděšeným výrazem počítají kalorie a prasklé zipy, běžec na zlaté prasátko nečeká. Předběhl ho totiž, saláta netrénovanýho, už během ranního tréninku. K obědu si proto bez výčitek dopřeje pořádnou porci vánočního kuby, díky jehož jedinečnému kroupovému složení si zajistí ve svatoštěpánském běhu výrazný odpich směrem vpřed, snahu startovního pole udržet se mu co nejdále za zády a tedy jasné místo na bedně.

Pečení cukroví nebývá v této městské subkultuře běžným jevem, ale antropologové a sociologové zaznamenali výrazný nárůst mlsání energetických tyčinek na bázi ovesných vloček, nakrájených pro tuto příležitost do tvaru rozesmátého žraloka na botě.

Menu štědrovečerní večeře je u běžců typické specifickou skladbou pro účelné využití živin. Výjimečně nezahrnuje předzávodní suchou rýži a kus vařené ryby, jež v jiných rodinách servírují kočce s bolavým žlučníkem, ale povoluje epesnější trachtaci. Na stole ztvárněném jako občerstvovací stanice se jako předkrm podává půlka banánu a jako hlavní chod dvě tobolky aminokyselin, nebo 30 mg maltodextrinu rozpouštěných v 500 mililitrech vody z kapří lázně.

K tomu volí gurmeti coby aperitiv ISODRINX ročníku 2013, jehož izotonický buket se skvěle snoubí s vůní přítomného leucinu, a k hlavnímu jídlu Chateau de UNISPORT ENERGY s jemným chuťovým koncem taurinu a kofeinu. Jako dezert se výjimečně nepodávají bílé polštářky výživových suplementů pro podporu regenerace chrupavek, ale ze stejných kopýtek vyrobení barevní gumoví medvídci. Pokud jsou u slavnostní tabule přítomni nezainteresovaní rodinní příslušníci, servíruje se jim panák Šaratice, aby do rodinné běžecké pohody zapadli co nejpřirozenějším způsobem.

Běžíšek poté nadělí nadšeným běžcům prapodivná elektronická udělátka, díky kterým si mohou snadno spočítat, kolik rýže a ryb smí za odměnu po tréninku zbaštit a zda jim srdce tepe při průběhu okolo krásné slečny ve správné frekvenci. Běžec je ideálním recipientem dárků, protože pořád něco potřebuje a nepohrdá ani těmi neoblíbenými měkkými. Raduje se i z ponožek či podkolenek, jsou-li dostatečně kompresní, skromně neremcá nad balíčkem gelových náplastí, a je proto v rodině velice oblíben.

Po nadílce běžci dodržují některé pohanské zvyky, které ve své komunitě přetransfomovali k obrazu svému. Kromě obligátního krájení jablíčka a určování pravděpodobných sportovních úrazů v příštím roce podle polohy jadérek je nejoblíbenějším vánočním zvykem běžců házení tréninkových bot přes rameno. Padne-li bota špičkou ke dveřím, běžec vyhraje v příštím roce nějaký důležitý závod. Pokud padne patou, hod je neplatný a musí se opakovat.

Oblíbenou kratochvílí je rovněž pouštění lodiček ze skořápek, podle nichž běžci odhadují, jakou nejdelší vzdálenost v příštím roce uběhnou. Pokud lodička přepadne přes okraj vany a zapálí koberec, úspěch na ultramaratonu hraničí s jistotou.

Někteří vtipálkové se zabývají také litím olova do bot soupeřů, což se však z dlouhodobého hlediska ukázalo být dobrým tréninkovým prostředkem, proto se od tohoto zvyku upouští. Jen políbení pod jmelím se kvůli možnosti šíření kapénkových infekcí a následným tréninkovým výpadkům vynechává.

Jako vyklusání ze svátečního dne slouží úprk na půlnoční mši, kde se výrazovým zpěvem koled běžci věnují objemovému rozvoji plicních sklípků. Po půlnoci upadají pomalí lidé vyčerpáním do postelí nebo žlučníkových kolik, ale běžci, plně rozklusáni na další rok potu a závodů, blaženě usínají zavrtáni v hromadě svých běžeckých bot.

Veselé vánoční výběhy vám všem!