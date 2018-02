Velký slovníček běžeckých pojmů z oblasti vybavení, tréninku i výživy

1 Běžecké boty

Podešev

Jinými slovy podrážky. Je to část běžecké boty, která se dotýká země. Obvykle má podobu tenké gumové vrstvy, která je natvarovaná podle toho, jestli jsou boty určené pro běh po silnici (pak bývá hladká) nebo do terénů (v tomto případě má tvar větších či menších „drapáků“). U některých běžeckých bot do města (Hoka One One Hupana nebo Nike Lunar Epic) se ale můžete setkat i s čistě pěnovou podešví.

Mezipodešev

Mezipodešev představuje tlumící vrstvu každé běžecké boty a tvořena je různě mohutnou vrstvou pěny podle toho, zda je bota určena na trénink, nebo na závody. Ve většině případů platí, že čím vyšší mezipodešev je použita, tím měkčí je tlumení celé boty. Kromě mohutnosti ale také záleží na použitém materiálu. A právě v této oblasti je propastný rozdíl mezi kvalitními a levnými běžeckými botami.

Drop

Setkat se můžete i s označením offset. V obou případech znamená rozdíl ve výšce tlumení v patě a ve špičce. Čím nižší drop, tím více je bota určena pro běžce dopadající na střed chodidla, vysoký drop naopak více vyhovuje patařům. Dejte si pozor na to, že nízký drop neznamená nízkou úroveň tlumení, což dokazují značky jako Hoka One One nebo Altra.

Objemová bota

Zatímco u závodních i tempových bot mluví název za vše, v případě objemových bot to nemusí být až tak zřejmé. Objemovým botám se říká také tréninkové nebo vytlumené - a toto pojmenování je přesnější. Tento typ bot je obvykle poměrně mohutný a těžkopádný, ale o to pohodlnější a odolnější. Díky tomu se objemové boty používají pro pravidelný trénink a je úplně jedno, jestli týdně naběháte dvacet nebo sto kilometrů.

Pronační, supinační a neutrální došlap

U výrazněji tlumených bot na tvrdé povrchy se můžete setkat s rozlišením na neutrální a pronační modely. Řeč je o typech došlapu, které nelze ovlivnit vůlí a které souvisí se stabilitou vašeho chodidla. Neutrální došlap znamená, že po plném zatížení nedochází k rotaci chodidla na vnitřní ani vnější stranu, a spojíte-li pomyslný střed v oblasti paty, achilovky a kolena, dostanete rovnou přímku. Supinace pak znamená rotaci kotníku směrem ven a pronace směrem dovnitř.

Lehká pronace i supinace je pro běžce přirozená a není nutné ji žádným způsobem řešit. Každý člověk dopadá na vnější hranu chodidla a odráží se z chodidla lehce nakloněného směrem na palec. Problém nastává, pokud se objeví výraznější rotace neboli takzvaně nadměrná pronace/supinace. Nadměrná supinace je velmi vzácná a ani výrobci běžeckých bot s tímto typem došlapu nepočítají. Nadměrná pronace je naopak velmi častá a počet neutrálních bot bez jakékoliv opory je u většiny značek srovnatelný s počtem modelů, které obsahují kontrolu pronace - tedy výraznější zpevnění tlumení i svršku z vnitřní strany. Toto zpevnění se používá proto, aby se zabránilo nadměrné rotaci chodidla.

EVA a TPU

Tyto dvě zkratky označují materiály ethylenvinylacetát (EVA) a termoplastický polyuretan (TPU). Každý z nich má jiné chemické složení i způsob výroby a funkční vlastnosti, ale v obou případech se používají jako hlavní tlumící materiál u běžeckých bot. EVA bývá lehčí a mechovější, s velmi měkkým tlumením dopadu. TPU je oproti tomu výrazně pružnější a disponuje vyšší energetickou návratností. Kromě toho patří mezi velké výhody TPU také lepší odolnost proti mechanickému opotřebení nebo tuhnutí vlivem mrazu.

Mesh

Mesh je síťovina tvořící svršek drtivé většiny běžeckých bot. Ve většině případů se setkáte s vícevrstvým meshem, který má na některých místech laserem vyřezávané otvory pro vyšší pružnost.

Balistický nylon a Cordura

Pokud není svršek boty vyroben ze síťoviny, přicházejí na řadu materiály zvané balistický nylon, cordura a podobné. Tento typ tkaniny je extrémně odolný a za cenu nižší prodyšnosti i pohodlí se používá všude tam, kde se boty dostanou do extrémních podmínek. Nejčastěji se s tímto typem svršku setkáte u bot určených na extrémní překážkové závody nebo na orientační běh

2 Běžecké oblečení

Membrána

Tenká vrstva, která je nalaminovaná na spodní straně textilie vaší bundy nebo kalhot. Membrány mohou mít různé podoby, ale ve všech případech je jejich hlavním úkolem chránit před nepřízní počasí. Bez ohledu na typ a výrobce se dají membrány rozdělit na ty, které vás ochrání pouze před větrem (větruodolné) a jejich protějšky chránící jak před větrem, tak před vodou (voděodolné). Tento způsob ochrany je nejdražší, ale zároveň nejspolehlivější a nejodolnější. Při správné péči vám membránová bunda vydrží sloužit dlouhé roky bez citelného zhoršení funkčních vlastností.

Vodní sloupec

Výškou vodního sloupce se měří kvalita voděodolné membrány. Čím vyšší hodnota, tím lepší odolnost. Základní hodnoty se pohybují okolo 10 tisíc milimetrů (nižší vodní sloupec už nelze považovat za plnohodnotně voděodolnou hodnotu), špičkové membránové materiály zvládají až 25 tisíc milimetrů.

DWR

U levnějších kousků oblečení se nepoužívají membrány, ale pouze takzvaná DWR úprava. DWR je zkratka pro „durable water repelent“, což je doslova trvanlivý nátěr proti vodě. Je to tenký film, který se při výrobě nanáší na vnější vrstvu textilie a který má za úkol chránit oblečení proti promoknutí. Tato ochrana ale není příliš spolehlivá a po několika vypráních se její spolehlivost ještě více snižuje.

Merino

Merino je speciální plemeno ovcí, jejichž vlna se už desítky let používá pro výrobu přírodního funkčního materiálu. Oproti klasické vlně odvádí merino velmi dobře vlhkost, je přirozeně antibakteriální a hřeje, i když je mokré. Bát se nemusíte ani kousání, i když ve srovnání s umělými materiály je merino přece jen o něco hrubší. Nejvíce se tento materiál hodí pro použití v zimních měsících a všude tam, kde vás čeká dlouhá fyzická zátěž v nízkých teplotách i intenzitách. Čím teplejší počasí je a čím více se člověk potí, tím více získávají navrch umělé materiály.

Polyamid, polyester, polypropylen

Trojice nejčastěji používaných funkčních vláken, ze kterých se vyrábí drtivá většina funkčního oblečení. Mezi jejich hlavní přednosti patří rychlý odvod potu, vysoká mechanická odolnost a vynikající pružnost. Mezi sebou se polyamid, polyester i polypropylen liší rychlostí odvodu potu a schopností termoregulace, proto se velmi často setkáte s oblečením, které využívá různé poměry těchto tří vláken.

Komprese

Kompresní oblečení tvoří samostatnou kategorii a díky svým funkčním vlastnostem zažívá obrovský boom. Mezi běžci se komprese, která vznikla už před mnoha lety ve zdravotnickém sektoru, uchytila zejména díky snížení nežádoucích otřesů, které při dlouhém běhu mechanicky poškozují svalová vlákna. Za zmínku stojí i podpora krevního a lymfatického oběhu, což v praxi znamená méně unavené a oteklé nohy při sportu, regeneraci i cestování.

U silničních běžců se běžně setkáte s kompresními podkolenkami nebo návleky na lýtka (funkční vlastnosti obou těchto doplňků jsou prakticky totožné). Vyznavači běhání po horách pak kompresní podkolenky doplňují ještě o návleky na stehna nebo rovnou o celé kraťasy. K dostání jsou i dlouhé kompresní legíny nebo trička.

3 Trénink

Intervaly

Intervalový trénink se používá pro rozvoj absolutní nebo tempové rychlosti a obvykle má podobu opakujících se krátkých úseků (od 100 metrů do několika kilometrů), které jsou buď vždy stejně dlouhé, nebo se pravidelně střídají či zvyšují. Mezi úseky je krátká pauza v podobě absolutního odpočinku, chůze nebo lehkého klusu. Délka a počet jednotlivých intervalů závisí na tom, na jaký typ závodu se připravujete a v jaké fázi přípravy se nacházíte. S tímto typem tréninku se setkáte převážně u výkonnostních běžců, pro hobíky bez závodních ambic je v podstatě zbytečný.

Fartlek

Podobně jako u intervalového tréninku, i při fartleku běžec střídá rychlé tempo s volnějšími pasážemi. Rozdíl je v tom, že během fartleku nikdy nepřecházíte do chůze ani nezastavujete. Další odlišnost nalezneme i v rozvržení rychlých úseků, protože Fartlek ve své tradiční podobě není systematický. Místo toho se řídí vaším pocitem a žádné dva úseky nejsou stejně dlouhé. V praxi to vypadá tak, že když se vám chce běžet rychle, jednoduše běžíte rychle, dokud to jde, a pokud chcete zpomalit, výrazně zvolníte tempo. A tak pořád dokola.

Obecná vytrvalost

Trénink obecné vytrvalosti je základním stavebním kamenem každého správného tréninkového plánu. Obecná vytrvalost se rozvíjí lehkými běhy ve volném tempu, při němž si zvládáte bez potíží povídat. Teprve když naberete potřebný vytrvalostní základ, je čas na případné zrychlování a zařazení fartleků nebo intervalů.

ANP

ANP je zkratka pro anaerobní práh, který označuje pomyslnou hranici mezi aerobním a anaerobním pásmem tepové frekvence. Podle některých názorů je běh na tomto prahu optimální pro absolvování vytrvalostních závodů, protože se pohybujete maximální možnou rychlostí, která ještě nezpůsobuje příliš rychlé vyčerpání. Překročením do anaerobního pásma totiž dochází k velmi rychlému zakyselení svalů a celkové únavě, zatímco běh v aerobním pásmu je pro tělo relativně snadný a podporuje rozvoj obecné vytrvalosti.

VO2max

Je to hodnota maximálního objemu kyslíku, který je běžec schopný použít. Čím vyšší číslo, tím vyšší výkonnostní potenciál. Jinými slovy je to měřítko, které demonstruje schopnost těla maximálně využívat kyslík. VO2max používají pro vedení svého tréninku vrcholoví i výkonnostní sportovci a jeho hodnotu vám změří ve specializované sportovní laboratoři. Hodnoty určené pomocí sporttesteru je nutné brát s velkou rezervou.

4 Sportovní výživa

Energetický gel

Kapesní forma snadno vstřebatelné energie. Gely se používají při delších běžeckých závodech, i při náročných trénincích. Jejich polotekutá podoba zajišťuje bezproblémové vstřebání a složení na bázi jednoduchých sacharidů rychlý přísun energie do vašich svalů. Gely bývají často obohaceny o minerály, aminokyseliny a další užitečné látky.

BCAA

BCAA je zkratka pro větvené aminokyseliny leucin, isoleucin a valin. Ve sportovní výživě je to jeden z nejoblíbenějších doplňků pro urychlení regenerace a ochranu svalových vláken. BCAA se používají buď samostatně, nebo jako součást energetických gelů i regeneračních nápojů. Vytrvalci ocení i to, že BCAA oddalují vyčerpání svalového glykogenu. Jinými slovy si díky těmto aminokyselinám nebudete vytrvalostním tréninkem „ujídat“ vlastní svalovou hmotu.

Iontový nápoj

Takzvaný ionťák je základem doplňování tekutin při sportu. Ve srovnání s jinými druhy nápojů obsahuje množství minerálů (odtud název iontový nápoj). Při sportu se nejčastěji setkáte s ionťáky, které mají vysoký obsah sacharidů, aby došlo kromě doplnění tekutin také k doplnění energie. V souvislosti s tímto typem nápoje se můžete setkat s označením izotonický a hypotonický. To jsou dva způsoby ředění, izotonický způsob ředění je o něco hustší a používá se při nižších teplotách a pro krátkou, ale intenzivní fyzickou zátěž. Pokud je venkovní teplota vysoká a čeká vás dlouhý trénink, použijte raději slabší hypotonický způsob ředění, který je pro tělo lépe vstřebatelný.

5 Vaše dotazy

Setkáváte se i s dalšími pojmy, které se v článku neobjevili? Neváhejte se zeptat v komentářích.