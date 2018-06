Poběžím pomalu, jsem totiž obézní. Ale stojí mi to za to, říká Veronika

Když má váha dostoupala k 126 kilogramům, rozhodla jsem se, že s tím něco udělám, a začala jsem pravidelně chodit a trochu upravila jídelníček. Šlo to pomalu, ale za rok a půl jsem dala dolů 15 kilogramů. Celou dobu jsem pokukovala po lidech, kteří běhali, a tiše jim záviděla, protože pro mě bylo naprosto nemyslitelné běžet i jen na tramvaj.

Pak jsem v diskuzi pod jedním článkem na Rungo.cz četla plán, jak se rozběhnout jako úplný začátečník. Psalo se v něm, že se začne jednou minutou běhu a postupně se bude přidávat každý týden jedna minuta – šlo o formu indiánského běhu, tedy kombinaci běhu a chůze. Řekla jsem si, že to zkusím. Byl říjen 2013 a já jsem vážila 110 kilogramů.

Po pár týdnech jsem vydržela běžet čtyři minuty v kuse (a pokaždé jsem si myslela, že další minutu navíc už nezvládnu) a začala jsem psát své zážitky a zkušenosti do blogu pod názvem Heavy Runner. Po sedmi týdnech už jsem běžela 25 minut v kuse a v březnu tohoto roku jsem běžela závod na 5 kilometrů pod taktovkou Rungo.cz, které mě k běhání přivedlo. Skončila jsem předposlední – za mnou byla už jen paní s vyhřeznutou plotýnkou.

Tréninky jinak

Od té doby se toho hodně stalo. Váha dolů moc nešla, a proto jsem si našla fitness trenéra, se kterým pracujeme na hubnutí. Začala jsem pít proteinové koktejly a mám jídelníček dělaný na míru. Za první dva týdny šla hned dvě kila dolů a v tuto chvílu jsem na 106 kilogramech (při výšce 168 centimetrů), takže pořád hodně, ale něco se konečně děje.

Díky rostoucí kondičce jsem začala přemýšlet o tom, jak uběhnout závod a neskončit poslední. Na jaře vycházely na Rungo.cz články s tréninkem pro určité cíle, což mě inspirovalo. Spojila jsem se s Nikolou Havlíkem, který mi každý týden posílá nový trénink.

Rungo Namydlená Pětka Zaběhněte si ji 4. října s námi v Brně, v Mariánském údolí. Těšíme se!

Mám za sebou první týden tréninku a zážitky jsou velké. Obecně jde o běhání třikrát až čtyřikrát týdně (plus posilovna s trenérem) a každý trénink je jiný. Jednou jsou to intervaly, při kterých si fixuji tempo, ve kterém bych měla uběhnout celý závod, jednou je to Rungo.cz atletický trénink, při kterém se ladí technika, jindy běh na šest kilometrů, abych prostě běžela, poté jakákoliv tříhodinová aktivita (chůze, kolo, brusle...), při které trénuji výdrž.

Zatím se rozběhávám a jakékoliv zastavení či zpomalení do chůze mě vyhodí z tempa. Déle vydržím na rovince než do kopce, ale za ideálních podmínek bych v době závodu mohla vážit i třeba o šest kilo méně a věřím, že to bude na mé rychlosti znát. Trénink je v začátcích, ale už teď mám o půl minuty lepší průměrné tempo na kilometr než v březnu, takže věřím, že to v Brně o nějakou tu minutu určitě stáhnu. Držte palce a poběžte se mnou!