Video: Vavřinec Hradílek trénuje na běžecký Wings for Life s vozíčkářem

Vodní slalomář a olympijský medailista Vavřinec Hradílek se teď připravuje na mistrovství Evropy. Nevynechá ale ani svůj oblíbený běh Wings for Life v Bratislavě, jehož výtěžek jde na výzkum poranění míchy. V rámci přípravy si zatrénoval a natočil společné video s Lukášem Šemberou, který je od nehody na motorce na vozíku.

Jak se ti líbilo natáčení a trénink s Lukášem?

Bylo hned vidět, že Lukáš je sportovec. Hned jsme našli společnou řeč. Je skvělé, jak na sobě maká a jak je pozitivní. Ta atmosféra při natáčení společného videa tomu taky napovídala. Jsem rád, že se těší na běh do Bratislavy, kde se spolu zase sejdeme.

Bavili jste se o nějaké společné sportovní aktivitě? Ty jsi Lukáše zval na kajak...

Ano, přesně tak. Jízda na kajaku by mohla pro Lukáše představovat skvělý pohyb. Bylo by to pro něj zase něco jiného, než je třeba jeho oblíbený basketbal. Od kamaráda Marka Schneidera mám systém na to, jak se pořádně a bezpečně uchytit do kajaku, takže doufám, že to Lukáš zkusí. Ten nápad se mu líbil.

Běh Wings for Life poběžíte v Bratislavě společně? Kolik plánuješ uběhnout?

Ano, každý má ale nastavené vlastní cíle. Já mám v plánu 21 kilometrů, takže bych měl asi spěchat, ať mě stíhací auto nedožene dřív, než tohle uběhnu. Ale je mi jasné, že Lukáš bude makat úplně stejně a nic nevypustí. Tak doufám, že mu budu stačit. Loni mě stíhací auto dostihlo po necelých 22 kilometrech, rád bych to letos dotáhl zase alespoň na ten půlmaraton. Je to závod se skvělou atmosférou, hromadou srandy s dobrou partou lidí a co je hlavní, má fakt smysl.